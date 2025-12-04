Var. Un chasseur avait chez lui 60 animaux vivants, la police fait d'autres découvertes invraisemblables

Dans un petit village du Var, un braconnier retenait chez lui 60 animaux vivants. "Les opérations menées ont permis de découvrir plusieurs infractions", indique la gendarmerie.

Un contrôle fructueux. Mercredi 3 décembre 2025, un communiqué de la gendarmerie du département du Var a annoncé les résultats d'une opération de contrôle menée à Vérignon, un minuscule village situé près du Parc Naturel Régional du Verdon. Le dispositif déployé, composé de gendarmes, d'agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) et de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, visait à vérifier la conformité d'un terrain de chasse.

Sous l'égide du parquet de Draguignan, l'opération a eu lieu le 14 novembre dernier et tout ce petit monde ne s'est pas déplacé pour rien, loin de là. Comme l'indique la gendarmerie du Var sur son compte Facebook, "les opérations menées ont permis de découvrir plusieurs infractions".

En effet, du braconnage a été repéré dans ce terrain de chasse du Haut-Var. Les gendarmes ont procédé à la saisie de 18 armes de chasse et d'un "important matériel", abonde Actu Var. Mais ce n'est pas tout. 60 grives vivantes étaient détenues illégalement, comme plusieurs centaines d'animaux morts, "conditionnés pour être consommés", poursuit le site d'informations local.

Le malfrat utilisait même des postes de chasse à glu - une technique de chasse illégale depuis 2021 - pour capturer certains volatiles. Des constructions illégales sur un terrain classé en zone naturelle ont aussi été découvertes le même jour par les gendarmes.

"Les oiseaux vivants, après vérification de leur état de santé, ont pu être relâchés dans la nature", assurent les gendarmes qui précisent que le mis en cause fait l'objet "d'une convocation devant le tribunal correctionnel". En effet - bien que libre actuellement - ce dernier sera convoqué dans les prochains mois pour répondre de ses actes et de ces différents délits devant la Justice.