Brigitte Macron et "les sales connes" : des personnalités dont une comédienne s'en prennent à l'épouse du président

Plusieurs personnalités politiques et voix fortes du milieu culturel sont montées au créneau après les déclarations de l'épouse du président, Brigitte Macron, contre des militantes du collectif féministe #NousToutes le week-end dernier.

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes était l'une des grandes causes du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, force est de constater que la récente séquence autour des propos de Brigitte Macron ne va pas tellement dans ce sens. Pour rappel, quatre militantes du collectif féministe #NousToutes, portant des masques à l'effigie de l'acteur avec la mention "violeur", ont interrompu le spectacle de l'humoriste Ary Abittan samedi 7 décembre en scandant "Abittan violeur" et en poussant l'artiste à se réfugier dans sa loge.

Le lendemain, Brigitte Macron et sa fille Tiphaine Auzière sont allées apporter leur soutien à l'humoriste en coulisses, avant sa nouvelle représentation. Une vidéo publiée lundi 8 décembre les montre discutant avec Ary Abittan, visiblement inquiet, dans les couloirs du théâtre. "J'ai peur", confie-t-il. Ce à quoi la Première dame répond en riant : "S'il y a des sales connes on va les foutre dehors". "Surtout des bandits masqués", ajoute-t-elle.

"Moi aussi je suis une sale conne", lance Judith Godrèche

Ces propos ont rapidement déclenché un tollé dans la sphère culturelle, associative, mais pas que. Rappelons qu'Ary Abittan a été accusé de viol en 2021 par une jeune femme qu'il fréquentait jusqu'à ce que l'enquête conclue à un non-lieu après trois ans d'investigation. Des personnalités dont une comédienne engagée contre les violences faites aux femmes s'en sont prises à la première dame. En effet, Judith Godrèche a apporté son soutien au collectif à l'origine de l'interruption du spectacle d'Ary Abittan et a répondu indirectement à Brigitte Macron : "Moi aussi je suis une sale conne. Et je soutiens tous.tes les autres", a-t-elle écrit sur Instagram sur un fond noir.

Elle est loin d'être la seule à s'être insurgée après les propos de Brigitte Macron : "Je suis une sale conne et fière de l'être", a écrit la comédienne belge Florence Mendez. La chanteuse et actrice Camélia Jordana s'est elle aussi exprimée sur Instagram. "Moi aussi, je suis une sale conne et je suis fière de l'être. Soutien à tous.tes les autres", a-t-elle posté accompagné du hashtag #Salesconnes. Plusieurs femmes politiques ont aussi rédigé des messages de soutien.

Hollande, Bompard, Rousseau... Les politiques réagissent

"Mood #saleconne", a déclaré la députée EELV Sandrine Rousseau sur BlueSky. "On a commencé par les droits des femmes 'grande cause du quinquennat', ça termine en les insultant", note de son côté l'élue européenne insoumise, Manon Aubry. Autre réaction chez LFI : celle du coordinateur du parti, Manuel Bompard. "Brigitte Macron peut désapprouver les méthodes des manifestantes, mais pas tenir des propos sexistes et insultants de la sorte (...) La prise en charge des violences sexistes et sexuelles par les institutions policières et judiciaires est défaillante dans notre pays, c'est de notoriété publique, et ces militantes ont le droit de le penser", lançait ce lieutenant de Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV lundi soir.

L'ancien président de la République, François Hollande, s'est également fendu d'une réaction, moins virulente certes, mais en appelant à l'apaisement dans un contexte brûlant. "Même si on peut critiquer la forme, quand il s'agit de femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes, on ne prononce pas des mots de cette façon", estime l'ex-chef de l'Etat au micro de RTL. "Je laisse à chacun, en l'occurrence à Brigitte Macron, le soin de donner les explications ou les corrections. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un climat où l'apaisement est nécessaire", estime-t-il.