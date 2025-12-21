Air France : que s'est-il passé sur un vol Paris-Ajaccio, dérouté en urgence ?

Un vol de la compagnie Air France a été dérouté en urgence vers Lyon, samedi 20 décembre. L'appareil, parti de Paris, devait emmener les passagers à Ajaccio.

Air France parle d'un "incident technique". Le vol de la compagnie, parti de Paris et qui devait atterrir à Ajaccio, a été dérouté en urgence, samedi 20 décembre, explique Corse-Matin. L'avion a été redirigé vers Lyon en début de soirée. L'appareil devait se poser en Corse, un peu avant 19h. Les passagers du vol ont connu une grosse frayeur. Certains ont notamment indiqué qu'ils avaient aperçu des flammes sur une partie de l'avion. "Cette décision a été prise conformément aux procédures du constructeur, aux consignes de la compagnie et en application du principe de précaution", a affirmé Air France à BFMTV.

Les passagers ont eu un gros moment de panique, certains ont d'ailleurs pleuré. "D'un coup, l'avion a chuté", a raconté l'une des personnes présentes à bord au micro de RTL. Elle était avec sa fille dans cet avion. "Les boutons, tout s'allumait, tout clignotait. Il y a un monsieur qui a pris ses enfants dans les bras parce qu'ils se sont dit 'on va se crasher'", a également indiqué cette passagère. Un autre avion a été affrété à Lyon. Les passagers ont embarqué dans cet autre appareil dans la soirée, à destination de Bastia. Un transfert en bus vers Ajaccio a ensuite eu lieu.

Une passagère a l'intention de porter plainte

"Air France regrette les désagréments liés à cette situation et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu", a également affirmé la compagnie aérienne. Selon les informations de RTL, une passagère compte porter plainte contre Air France. Elle a d'ailleurs refusé d'embarquer dans l'avion affrété par la compagnie. "L'avion, je n'ai plus du tout envie de le prendre, c'est traumatisant", a également confié cette passagère. Cette dernière a notamment remis en cause l'état de l'appareil. L'avion "n'a pas été contrôlé, ce n'est pas possible", a expliqué cette passagère.