Le groupe Brandt sauvé par un industriel français ? Ce que cela implique pour les salariés de l'entreprise

Placé en liquidation judiciaire, le groupe Brandt pourrait être sauvé par un projet de reprise du site d'Orléans. Qu'en est-il de l'avenir des salariés ?

Début décembre, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire du groupe Brandt. Le dernier fabricant de gros électroménager en France était en forte difficulté financière, notamment à cause de la crise du secteur du gros électroménager, liée à celle de l'immobilier.

Créée en 1924, l'entreprise pourrait être sauvée par le groupe français d'informatique Metavisio-Thomson Computing. En effet, le président de la Métropole et maire d'Orléans, Serge Grouard a annoncé ce mercredi une offre de reprise pour le site de Brandt dans le Loiret. Le projet de reprise de Saint-Jean-de-la-Ruelle est porté par le groupe Metavisio-Thomson Computing. L'entreprise française de fabrication d'ordinateurs portables a été fondée et dirigée par Stéphan Français. Selon Serge Grouard, Metavisio-Thomson Computing est "la seule entreprise française a ma connaissance qui fabrique des ordinateurs, c'est le petit poucet face aux géants", rapporte France Bleu.

Dans son projet, Stéphan Français prévoit de reprendre 150 salariés sur les 350 du site de Saint-Jean-de-la-Ruelle. L'objectif du PDG de Metavisio-Thomson Computing est de "concentrer l'activité dans cette usine" en s'appuyant sur le "savoir-faire industriel, de recherche et développement et le service après-vente de Brandt" a-t-il indiqué. Sébastien Martin, ministre de l'Industrie, a réagi ce mercredi dans un communiqué transmis à France Inter, appelant à "l'évaluation rigoureuse de la solidité des projets" et soulignant que des concertations sont menées depuis plusieurs semaines entre tous les acteurs du dossier Brandt, y compris les élus locaux et dont Grouard et Stéphan Français.

"Si les résultats sont là on embauchera"

Stephan Français a précisé que le "projet de reprise industrielle recommencera avec 150 salariés, pas mille. Après, progressivement, si les résultats sont là, on embauchera", a-t-il affirmé d'après BFM, évoquant "jusqu'à 250 salariés sur un plan à cinq ans"." Au total, 700 personnes étaient employées par l'entreprise à travers la France. Elle devrait continuer une partie de sa production d'électroménager, en y ajoutant celle de produits électroniques.

Le ministre de l'Économie Roland Lescure a réagi sur le réseau Bluesky ce mercredi : "Un avenir industriel existe pour le site de Brandt. L'État sera pleinement mobilisé pour faire émerger le projet le plus solide pour les salariés et les territoires." De son côté, Stéphan Français rappelle que "l'appel d'offres sera ouvert au mois de janvier [et que] toute piste mérite d'être examinée avec attention, mais aucune ne saurait être tenue pour acquise sans un travail d'analyse approfondi". Pour le ministre, "l'objectif est clair et reste le même : assurer un avenir industriel crédible et durable aux sites de Brandt, dans l'intérêt des salariés et des territoires, sans précipitation, au risque de proposer un projet instable sur le long terme, voire peu fiable".