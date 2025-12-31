Vague de froid en France : des températures glaciales et du gel généralisé, la vigilance est de mise pour le réveillon

Les températures sont très basses en France ce 31 décembre. Le gel se généralise et même quelques flocons peuvent tomber.

Après le Noël le plus froid depuis 2010, la France va connaitre un réveillon du Nouvel An bien frais également. Les températures sont en dessous des moyennes de saison ce mercredi 31 décembre et ne cessent de chuter. Elles peuvent descendre sous les -5 degrés en campagne. Les températures maximales sont basses avec entre 0 et 4 degrés au nord et 4 et 7 degrés au sud. Cela a provoqué des gelées matinées généralisées.

C'est pourquoi Météo France a élargi son alerte grand froid qui s'étend désormais à 24 départements. Le Cantal, la Charente, le Cher, la Côte-d’Or, la Creuse, le Doubs, l’Indre, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Lozère, la Haute-Marne, la Nièvre, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges ainsi que le Territoire de Belfort sont en vigilance jaune.

Quelques flocons sont aussi possibles : 10 départements sont en vigilance jaune neige-verglas. Il s'agit de l'Aisne, le Calvados, la Manche, le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, les Ardennes, la Marne, la Meuse et la Somme. "Le matin, des nuages bas et parfois des brouillards givrants recouvrent la vallée du Rhône notamment le lyonnais où il peut localement neigeoter, les plaines du Sud-Ouest mais aussi le Var et l'est de la Corse", précise Météo-France.

Une nuit du Nouvel An glaciale et glissante

Selon La Chaîne météo, "la nuit du réveillon s'annonce comme la plus froide depuis 2016 avec un risque de brouillards givrants". Ces brouillards pourraient être importants sur le nord et l'ouest du pays. Les gelées blanches devraient toucher les 3/4 du pays dès 21 heures, le sud-est étant exempté. "Prudence sur les routes au retour des festivités : le risque de glissade est bien réel en raison du regel et des dépôts de givre", avertit La Chaine Météo. La visibilité pourrait s'abaisser jusqu'à moins de 50 mètres. Quelques flocons sont aussi possibles près des Ardennes en soirée.

Les zones les plus exposées du nord-est et du Massif Central pourraient tomber jusqu'à -10°C. Plus précisément, il devrait faire -6 °C à Vichy, -4 °C à Auxerre et Limoges, -3 °C à Lyon et Strasbourg, -2 °C à Alençon, -1 °C à Rennes, Bordeaux ou encore Nantes et 0 °C à Rouen et Reims. Les températures devraient rester positives, par endroits. Il fera 1 °C à Paris et Lille, 3°C à Biarritz, 4 °C à Perpignan, 5 °C à Marseille et la température maximale de 6°C est à attendre à Ajaccio et Nice.

Pour la première journée de 2026, ce jeudi, l'indicateur thermique national devrait frôler la barre du 0 degré, selon La Chaine Météo. De fortes gelées seront encore observées en plaine. Ce froid pourrait s'accompagner d'humidité en fin de semaine, provoquant le possible retour d'un épisode neigeux en plaine dans le nord-est pour le premier week-end de l'année.