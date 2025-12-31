Disparition inquiétante dans les Landes : une quadragénaire recherchée depuis le jour de Noël

Dans les Landes, une femme de 43 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 25 décembre dernier. Un appel à témoins a été publié, mardi 30 décembre, par la police nationale.

Une femme de 43 ans, originaire des Landes, a disparu depuis Noël. Près d'une semaine après sa disparition, la police nationale a lancé, mardi 30 décembre, un appel à témoins pour tenter de retrouver ou d'avoir des informations sur Isabelle Aleci. Cette quadragénaire, habitante de Mont-de-Marsan, n'a donné aucun signe de vie à sa famille depuis le 25 décembre dernier à 6h du matin. Une photo de la Landaise et des éléments descriptifs se trouvent dans l'appel à témoins publié en raison de la "disparition inquiétante de personne majeure".

La quadragénaire disparue a des cheveux blonds, mi-longs, et des yeux bleus. De corpulence mince, elle mesure 1,60 m. Elle porte également des lunettes rouges. Et selon l'appel à témoins, il est possible de la reconnaître en raison de la présence de traces de greffe de peau au niveau de la main gauche. Lorsqu'Isabelle Aleci a été vue pour la dernière fois, elle portait une robe noire sans manches ainsi qu'un collant noir à pois noirs.

Il faut contacter le commissariat de Mont-de-Marsan en cas d'information

"Si vous avez une information la concernant, merci de vous rapprocher du commissariat de Mont-de-Marsan au 0558055252 ou 5246 ou 5265, 24h/24 et 7 jours sur 7. Followers et non followers, merci de partager au maximum", explique notamment la police nationale dans le message accompagnant cet appel à témoins.