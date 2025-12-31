Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 31 décembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Un nouveau tirage du Loto a lieu ce mercredi 31 décembre 2025. Allez-vous être chanceux avant le passage à la nouvelle année ? Retrouvez les résultats dans cet article après leur publication.

Ce nouveau tirage du Loto peut vous permettre de finir 2025 en beauté et de lancer 2026 de la meilleure des manières. La somme de 10 millions d'euros est mise en jeu, mercredi 31 décembre. La FDJ met les petits plats dans les grands pour ce tout dernier tirage Loto de l'année, le 157e en 2025. Les règles restent d'ailleurs les mêmes. Pour participer et avoir une chance de devenir millionnaire, il faut jouer cinq numéros, allant de 1 à 49, et un numéro Chance, de 1 à 10.

Si une personne venait à décrocher le jackpot ce mercredi soir, elle pourrait avoir de jolis projets pour l'année 2026 qui va débuter dans quelques heures. Les résultats seront révélés dans la soirée. Ils seront visibles dans cet article. Une chose est sûre, le plus gros gain de cette année au Loto ne sera pas dépassé ce mercredi soir. En septembre dernier, un joueur, originaire de Talence (Gironde), a remporté 23 millions d'euros. Lors de ce tirage Loto, il avait joué la combinaison suivante : 5, 17, 27, 32, 44 et le 4 en numéro chance.

Des spécificités pour le dernier tirage Loto de l'année

S'il n'y a aucun gagnant ce mercredi soir, la cagnotte sera remise en jeu, et augmentée de 1 million d'euros, lors du prochain tirage Loto, prévu samedi. Pour cet ultime tirage Loto de l'année, le jackpot de option 2nd Tirage passe de 100 000 à 200 000 euros. Tous les gains sont multipliés par deux. Ce Loto du Nouvel An est donc particulièrement intéressant !