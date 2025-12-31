Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 31 décembre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Un nouveau tirage du Loto avait lieu ce mercredi 31 décembre 2025. Avez-vous été chanceux lors de ce dernier tirage de l'année ? La FDJ vous offrait la chance de remporter la somme de 10 millions d'euros.

Ce nouveau tirage du Loto pouvait vous permettre de finir 2025 en beauté et de lancer 2026 de la meilleure des manières. La somme de 10 millions d'euros était mise en jeu, ce mercredi 31 décembre. La FDJ mettait les petits plats dans les grands avec cette jolie cagnotte pour ce tout dernier tirage Loto de l'année, le 157e en 2025. De nombreux joueurs attendaient les résultats avec impatience. Les numéros gagnants tant attendus sont tombés dans la soirée.

Voici les résultats du tirage du Loto de ce mercredi 31 décembre 2025.

Ce tirage Loto du Nouvel An était particulièrement intéressant. Outre la belle cagnotte mise en jeu ce mercredi soir, il y avait aussi une petite particularité pour l'option 2nd Tirage. Tous les gains étaient multipliés par deux. Le jackpot était, par exemple, de 200 000 euros, et non de 100 000 euros.

Quel a été le plus gros jackpot de l'année ?

Le plus gros gain de cette année au Loto ne pouvait pas être dépassé ce mercredi soir. En septembre dernier, un joueur, originaire de Talence (Gironde), a remporté 23 millions d'euros. Lors de ce tirage Loto, il avait joué la combinaison suivante : 5, 17, 27, 32, 44 et le 4 en numéro chance.