Police ICE aux USA : quels sont leurs pouvoirs ? S'inspirent-ils des nazis ?

Après la mort de deux personnes lors d'opérations au mois de janvier, la police fédérale américaine de l'immigration (ICE) est sous le feu des critiques. Elle se voit même comparée aux nazis.

Renee Nicole Good, 37 ans : décédée mercredi 7 janvier à Minneapolis, dans le Minnesota. Alex Pretti, même âge, même endroit : aussi tué par balles. Ces deux drames ont un point commun : les tirs ont été effectués par des agents fédéraux de l'ICE, la police anti-immigration américaine. Depuis, la colère gronde aux Etats-Unis face à la violence inouïe déployée par cette unité spéciale de plus en plus décriée.

Les autorités fédérales américaines ont évoqué une situation de "légitime défense" des agents de police après l'annonce de la mort d'Alex Pretti, mais certaines vidéos démontent déjà cette version servie par l'administration Trump et appuyée par le président américain. "Cassez-vous, bande de nazis !" hurlaient des manifestants de Minneapolis ces derniers jours. Ces deux épisodes tragiques ont ravivé de lourdes tensions entre la police et les civils outre-Atlantique, jusqu'à établir un parallèle avec l'une des périodes les plus sombres de l'Histoire.

"Un uniforme inspiré des nazis"

Au cœur des contestations à Minneapolis, Gregory Bovino, commandant en chef de l'ICE, la police américaine d'immigration. Son style militaire, ses vêtements et ses interventions controversées alimentent des comparaisons avec le régime nazi. On lui reproche souvent un usage excessif de la force, mais aussi l'interpellation de personnes sans casier judiciaire, voire de citoyens américains lambdas. Il avait par exemple reconnu avoir fait usage de gaz lacrymogène sans prévenir la foule à Chicago, et avoir menti dans un premier temps au sujet de ce comportement problématique.

"À Minneapolis, les milliers d'agents de ce qui est censé être une "police de l'immigration" traquent et brutalisent la population en piétinant les droits fondamentaux en toute impunité. Elle a arrêté un enfant de 5 ans. Son chef Gregory Bovino arbore ostensiblement un uniforme inspiré des nazis. Tous ces faits sont liés : la bascule fasciste suit son cours aux Etats-Unis. La répression de l'opposition est banalisée avec une violence d'Etat toujours plus déchaînée", déplore la patronne des Ecologistes en France, Marine Tondelier, dimanche 25 janvier sur X après la mort d'Alex Pretti.

Agent régional de la police des frontières en Californie pendant plus de deux décennies, Gregory Bovino intervient régulièrement dans des villes dirigées par des élus démocrates qui refusent de participer à la politique d'expulsion massive de Donald Trump, rappelle le journal Le Parisien. À lui seul, il cristallise les plus vives tensions aperçues récemment aux Etats-Unis et notamment à Minneapolis depuis le début du mois de janvier 2026.

Missions et fonctionnement de la police ICE

L'ICE a été créée en 2002 dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure et après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Elle englobe trois divisions principales : l'Office of Detention and Removal (ERO) qui est chargé de l'application des lois sur l'immigration à l'intérieur et à l'extérieur des frontières, l'Office of Homeland Security Investigations (HSI) qui poursuit les organisations criminelles transnationales et l'Office of the Chief Counsel (OPLA), plaidant les affaires d'expulsion devant les tribunaux de l'immigration.

Dans les faits, l'ICE est vouée à poursuivre toute personne soupçonnée d'être sans papiers et fait partie des piliers du programme d'expulsions massives de l'administration Trump lors de sa dernière campagne électorale. Sans surprise, son budget a été considérablement rehaussé. En 2025, Donald Trump a doublé les effectifs de l'ICE, qui sont passés de 10 000 à 22 000. Aujourd'hui, l'organisme bénéficie de huit milliards de dollars par an pour son fonctionnement.

L'ICE dispose de pouvoirs différents de ceux d'un service de police classique aux Etats-Unis. L'ICE peut interpeller, détenir et arrêter les personnes soupçonnées de séjour illégal aux Etats-Unis. En revanche, elle n'a pas le droit d'arrêter des citoyens américains, sauf dans des circonstances exceptionnelles, par exemple si une personne fait obstruction à une arrestation ou agresse un agent.

Les agents qui constituent cette police de l'immigration "ne peuvent recourir à la force létale que si la personne représente un danger grave pour elles-mêmes ou pour autrui, ou si elle a commis un crime violent", a déclaré Chris Slobogin, directeur du programme de justice pénale à la faculté de droit de l'université Vanderbilt, dans les colonnes de la BBC.

Un individu interpellé par l'ICE peut être placé en détention provisoire, puis relâché après interrogatoire. Dans d'autres cas, l'ICE le place en détention et le transfère vers un centre de détention plus important, ou l'expulse. Au 30 novembre 2025, 65 000 personnes étaient détenues par l'ICE, selon les données du projet Immigration du Transactional Records Access Clearinghouse. Sur l'année 2025, 605 000 expulsions du territoire américain ont été prononcées. Enfin, selon l'administration Trump, 1,9 million d'immigrés se sont "auto-expulsés volontairement" pour éviter une arrestation et/ou échapper à la détention.