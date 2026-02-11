Procès de Marine Le Pen : la date du verdict fixée à seulement quelques mois de la présidentielle 2027

La cour d'appel de Paris rendra son verdict dans l'affaire des assistants parlementaire du FN début juillet. L'avenir politique de Marine Le Pen dépendra de cette décision.

Marine Le Pen plaide son innocence et espère une relaxe, mais le ministère public a requis quatre ans de prison, dont un an ferme, et cinq ans d'inéligibilité sans exécution immédiate à l'encontre de la cheffe de file du Rassemblement national (RN). Reste à savoir quel sera le verdict de la cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (FN), ancien nom du parti d'extrême droite. Suspectés d'avoir utilisé l'argent du Parlement européen pour financer le fonctionnement du FN, Marine Le Pen ainsi que d'autres cadres du parti et la formation politique sont jugés pour détournements de fonds publics

Après un mois d'audience, plusieurs jours de réquisitoires et de longues plaidoiries, la cour d'appel a annoncé qu'elle rendra sa décision le 7 juillet 2026. A cette date, Marine sera fixée sur son avenir politique et surtout sur la possibilité ou non de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 qui se tiendra seulement quelques mois plus tard.

La candidature de Le Pen en 2027 possible à une seule condition

Les réquisitions formulées lors du procès en appel sont moindres que celle réclamées par le ministère public en première instance. Cette fois, les avocats généraux n'ont pas requis l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. Reste que Marine Le Pen risque toujours d'être privée d'une quatrième candidature à la présidentielle. Il lui reste deux recours, dont un pourvoi en cassation, mais la députée du Pas-de-Calais a déjà rejeté cette hypothèse estimant être "empêchée" de concourir "si les réquisitions sont suivies" par les juges. Autrement dit : elle n'attendra pas l'arrêt de la Cour de cassation pour renoncer à se présenter, faute d'un délai suffisant pour mener correctement campagne entre son rendu et l'élection présidentielle de 2027. La juridiction suprême s'était pourtant dite en mesure de se prononcer avant la prochaine présidentielle.

Désormais, Marine Le Pen ne pourrait se présenter qu'à une seule condition : que la cour d'appel supprime sa peine d'inéligibilité ou la réduise à deux ans au maximum. La décision de première instance remontant au 31 mars 2025, elle redeviendrait éligible le 1er avril 2027, quelques semaines avant le scrutin. Rappelons tout de même qu'une relaxe - bien qu'hypothétique - permettrait aussi à l'ex-patronne du RN de pouvoir se présenter dans un an.

Marine Le Pen accusée d'avoir organiser le détournement de fonds

Lors de leur réquisitoire, les avocats généraux ont parlé d'un "parti historiquement construit sur une formation verticale. Marine Le Pen appartient au noyau dirigeant", a-t-on entendu. Les représentants du ministère public ont souligné qu'à "compter de 2015 jusqu'à son départ du parti, elle en sera le centre unique (...) sans véritable contrepoids interne". "Marine Le Pen a eu un rôle central, affirme l'un des deux avocats généraux.

"Elle fixait les règles du fonctionnement interne. Elle bénéficiait de ce système car ses collaborateurs en profitaient", ont-ils signalé. "Le RN en a été le bénéficiaire direct. Les économies sur la masse salariale ont pu renforcer la structure qu'il aurait dû assumer sur ses fonds propres", concluent-ils.