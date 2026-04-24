Mort de Claude Bessy : qui était la "Brigitte Bardot de la danse" et figure de l'Opéra de Paris ?

Claude Bessy, ancienne danseuse étoile à l'Opéra de Paris et figure de l'école de danse de l'institution française, est morte à l'âge de 93 ans dans la nuit de jeudi à vendredi. Retour sur la vie de la "Brigitte Bardot de la danse".

Une vie entière dédiée à la danse et... à l'Opéra de Paris. Une des plus grandes danseuses du Palais Garnier, Claude Bessy, Durand de son vrai patronyme, est décédée à l'âge de 93 ans a annoncé Brigitte Lefèvre, ancienne directrice du ballet de l'Opéra, le jeudi 23 avril à France Musique. L'étoile s'est éteinte dans la nuit de mercredi à jeudi.

La mort de Claude Bessy est une perte immense pour l'Opéra de Paris à qui elle a accordé 60 années de sa vie. Née en 1932 dans le 9ème arrondissement de Paris à deux pas du Palais Garnier et des studios de danse des plus grands, Claude Bessy devient un petit rat de l'Opéra de Paris en 1942 à 10 ans. Remarquée pour sa beauté, son indiscipline et sa curiosité, la ballerine gravit les échelons passant de quadrille en 1946 à première danseuse en 1952 jusqu'à atteindre le plus haut niveau et être nommée danseuse étoile en 1956 à seulement 24 ans.

Claude Bessy, une danseuse au succès international

Claude Bessy, surnommée la "Brigitte Bardot de la danse", connaît un grand succès dans les années 50 et 60 à l'Opéra de Paris, mais aussi dans le monde entier. Son talent rayonne jusqu'à New York où elle s'est également produite. La danseuse étoile s'illustre dans les ballets Daphnis et Chloé de Fokine, le Lac des cygnes de Noureev, le Boléro de Maurice Béjart, ou encore Phèdre de Serge Lifar. Ses talents sont aussi appréciés au cinéma, notamment dans le film Invitation à la danse, auquel elle participe avoir été approchée à Gene Kelly. "La danse pour la danse, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime que les ballets à histoires parce que j'aime raconter des histoires", expliquait Claude Bessy de son vivant rapporte France Musique.

La danseuse brisée par un terrible accident

Si Claude Bessy a été danseuse pendant la première partie de sa carrière et a marqué les esprits d'une époque, c'est en tant que directrice de l'école de danse de l'Opéra de Paris qu'elle a poursuivi sa carrière et a laissé son plus grand héritage. Si passer de la scène à l'enseignement s'est fait naturellement pour la danseuse étoile, la transition s'est aussi faite après un terrible accident de la route duquel elle sort vivante, mais avec un "traumatisme crânien, sept côtes cassées, les deux poumons perforés, la clavicule droite en morceaux, le genou droit éclaté, le tibia droit et la cheville droite brisés" se souvient Le Figaro. Après une immobilisation de huit mois, elle suit une longue rééducation : "Une articulation après l'autre, décomposant chaque mouvement, j'ai travaillé pour me remettre en route et j'ai alors compris la manière dont le corps fonctionne pour que surgisse la danse", déclarait-elle au sujet de cette épisode de sa vie.

L'école de danse de l'Opéra de Paris : l'héritage de Claude Bessy

La danseuse étoile Clause Bessy se voit confier la direction du Ballet de l'Opéra pour quelques mois en 1970 et prend la direction de l'école de danse en 1973. C'est le début d'une grande refonte de l'institution avec l'installation de locaux dédiés à l'école de danse de l'Opéra de Paris où sont proposés à la fin les cours de danse, une scolarité générale, une cantine et un internant. L'école et Claude Bessy déménage à Nanterre en 1985 dans les locaux qu'elle occupe encore aujourd'hui.

Plusieurs grands noms de la danse apprennent leur art entre les mains expertes et sous l'enseignement de Claude Bessy et poursuivent le même chemin de leur professeure en rejoignant l'Opéra de Paris : les étoiles Manuel Legris, Sylvie Guillem, Laurent Hilaire, Élisabeth Maurin, Marie-Claude Pietragalla, Eric Vu-An, Patrick Dupont et bien d'autres.

Claude Bessy a dirigé l'école de danse de l'Opéra de Paris pendant une trentaine d'années et a raccroché en 2004. Si aujourd'hui le Palais Garnier souligne "les réformes de l'enseignement qu'elle [a] introduit, son dynamisme et l'équipe de professeurs qu'elle [a] réuni [et qui] contribuent à développer le rayonnement de l'École", le départ de Claude Bessy a été terni par des accusations liées à sa méthode de travail. Une méthode héritée de l'enseignement qu'elle avait elle-même reçu dans les années 40 et perçue comme un "abus d'autorité".

Après avoir rendu les clefs de l'école de danse de l'Opéra de Paris, Claude Bessy s'est retirée dans sa maison du Vésinet, dans les Yvelines mais est restée en lien avec le monde de la danse.