"Décollage de Thomas Pesquet : la fusée fermée, le départ en direct !"

C'est le grand jour pour Thomas Pesquet ! L'astronaute français décolle ce vendredi pour un deuxième voyage vers l'Espace et la station ISS. Suivez en direct les derniers moments avant le décompte final.

11:17 - Les images du retrait de la passerelle Il y'a quelques minutes, la passerelle permettant de relier la capsule Crew Dragon au sommet de la fusée Falcon 9 a été retirée. Voici les images : Crew access arm retracts from Dragon and Falcon 9 pic.twitter.com/XcQTkHMT3v — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021 11:11 - Un décollage totalement différent pour Thomas Pesquet Rappelons que Thomas Pesquet découvre cette nouvelle fusée Falcon 9 et son module Crew Dragon. Le Français s'est bien sûr énormément entraîné ces derniers mois aux différentes procédures de cette capsule Space X mais n'avait pas utilisé la même fusée lors de son premier vol en 2016-2017. A l'époque, la NASA n'avait plus de module opérationnel pour rejoindre la station spatiale et seuls les Russes étaient en capacité d'envoyer des hommes dans l'Espace via l'éprouvée fusée Soyouz. 11:09 - La fusée Falcon 9 va être alimentée en carburant Prochaine étape, le remplissage des réservoirs de la fusée Falcon 9 et ses différents étages. Au sommet, figure la capscule Crew Dragon avec les quatre astronautes dont Thomas Pesquet. 11:07 - La passerelle est retirée La passerelle qui a permis aux astronautes d'embarquer dans la fusée Crew Dragon vient d'être retirée. Les quatre astronautes sont désormais vraiment seuls au monde. 11:02 - Vous rêvez d'espace ? L'agence spatiale européenne recrute ! Le décollage de Thomas Pesquet vous fascine ? Sachez que l'agence spatiale européenne, l'ESA, recherche de nouveaux astronautes. Une campagne de recrutement a été lancée mais il faut faire vite. Les candidatures seront closes le 28 mai prochain. L'ESA précise encourager les femmes à postuler. "L'agence cherche à renforcer la diversité des genres dans ses rangs". 11:01 - Une partie de la fusée déjà utilisée C'est une première et l'un des grands défis de Space X. Une partie de la fusée Crew Dragon, le premier étage mais aussi la capsule où Thomas Pesquet a pris place, ont déjà été dans l'espace ! Le premier étage est en effet prévu pour revenir sur Terre après le décollage via une séparation du module puis un atterrissage risqué. La capsule Crew Dragon avait atterri avec les astronautes de la première mission. Elle a depuis subi une intense révision et une complète refonte du bouclier thermique pour être prête pour ce nouveau décollage vers l'Espace. 10:53 - La femme de Thomas Pesquet était présente pour les derniers instants avant le décollage La femme de Thomas Pesquet, Anne Mottet, était présente au pied du centre spatial Kennedy et a pu échanger quelques mots avec l'astronaute français avant qu'il se dirige vers le pas de tir. Un court échange, réalisé à bonne distance mesures sanitaires obligent, qui a permis à Anne Mottet de poser quelques questions à son mari. "Tu n'es pas trop serré ?" a-t-elle notamment confié au sujet de la combinaison spatiale de Thomas Pesquet. 10:50 - H-1 avant le décollage ! Le décollage est toujours prévu à 11h49, heure française, soit dans une heure ! 10:49 - Pourquoi Thomas Pesquet a-t-il davantage peur cette fois ? Thomas Pesquet s'apprête à vivre son deuxième décollage vers l'Espace ce vendredi 23 avril, 4 ans après son premier vol. L'expérience déjà acquise d'un décollage aide-t-elle Thomas Pesquet à se détendre ? Pas forcément... "La deuxième fois, on sait à quoi on s’expose. Quand on a déjà couru un marathon, on sait que ça va faire mal", avait confié le Français en conférence de presse quelques jours avant le départ. 10:26 - Un petit chifoumi pour passer le temps "Pierre, Feuille, Ciseaux". En attendant les prochaines étapes avant le décollage, petit moment de détente pour les astronautes installés à leurs sièges. At historic Launch Complex 39A, @Astro_Kimbrough & @Astro_Megan make their way across the crew access arm walkway to their Crew Dragon spacecraft, as @Thom_Astro & @Aki_Hoshide follow: pic.twitter.com/xKuIlKCpE8 — NASA (@NASA) April 23, 2021 10:24 - Thomas Pesquet, premier Européen à décoller avec la capsule Crew Dragon Thomas Pesquet est donc installé à bord de la capsule Crew Dragon de Space X en attente de décollage. Savez-vous qu'il s'agit du premier Européen à décoller avec la capsule de Space X ? Il s'agit en effet seulement du deuxième vol vers ISS de cette fusée habitée. 10:23 - La porte de l'écoutille a été fermée Les dernières vérifications faites, notamment au niveau des communications, autorisation a été accordée de fermer l'écoutille de la fusée. Les quatre astronautes sont maintenant seuls à bord du Crew Dragon à moins de deux heures du compte à rebours pour le décollage. At historic Launch Complex 39A, @Astro_Kimbrough & @Astro_Megan make their way across the crew access arm walkway to their Crew Dragon spacecraft, as @Thom_Astro & @Aki_Hoshide follow: pic.twitter.com/xKuIlKCpE8 — NASA (@NASA) April 23, 2021 10:00 - Les quatre astronautes pénètrent dans la fusée L'heure du grand départ approche ! Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers sont en train de s'installer à bord de la fusée Crew Dragon. At historic Launch Complex 39A, @Astro_Kimbrough & @Astro_Megan make their way across the crew access arm walkway to their Crew Dragon spacecraft, as @Thom_Astro & @Aki_Hoshide follow: pic.twitter.com/xKuIlKCpE8 — NASA (@NASA) April 23, 2021 09:30 - Comment la fusée Crew Dragon décolle-t-elle ? Thomas Pesquet a également partagé une infographie réalisée par ESA et qui montre les différentes étapes du décollage d'une fusée Crew Dragon. On y voit notamment les différentes séparations des modules. 09:03 - Les différentes étapes avant le décollage Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers de la mission Alpha ont donc quitté il y'a quelques instants le centre opérationnel du complexe spatial Kennedy pour se diriger vers le pas de tir. Space X avait évidemment dépêché des voitures électriques Tesla (les deux entreprises appartenant à Elon Musk) pour les conduire au pied de la fusée Dragon. Voici les prochaines étapes, détaillées par ESA et relayées par Thomas Pesquet sur son compte Twitter. LIRE PLUS

Pour ne rien manquer et suivre en direct le lancement de la capsule Crew Dragon, expédiée par la fusée Falcon 9, vous pourrez suivre le début de la mission en direct sur cette page via la vidéo de la NASA ci-dessus. Rendez-vous sinon sur le site de SpaceX avec ses commentateurs en anglais, le compte Twitter et le site de la Cité de l'espace. Plusieurs chaînes d'info en continu prévoient de diffuser l'événement. France 2 doit également prendre l'antenne pour le décollage avec une émission spéciale prévue.

Les quatre astronautes devant la fusée Falcon 9 © AUBREY GEMIGNANI/UPI//SIPA

Il s'agit de la deuxième mission de SpaceX en direction de la Station spatiale internationale avec à son bord des astronautes. La mission partira le 23 avril 2021 depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride. Les quatre astronautes rejoindront la Station spatiale internationale pour une durée de 6 mois. La mission est baptisée "Alpha", en référence à Alpha du Centaure, le deuxième système d'étoile le plus proche de la Terre après Proxima du Centaure. Pendant les 3 derniers mois de la mission, Thomas Pesquet sera alors le commandant de bord de l'ISS.

L'équipage de la deuxième mission de longue durée de SpaceX Crew Dragon vers la Station spatiale internationale © AUBREY GEMIGNANI/UPI//SIPA

Thomas Pesquet, né le 27 février 1978 à Rouen, est un spationaute français. Après une formation d'ingénieur aéronautique, il rejoint le Centre national d'Etudes spatiales de Toulouse (CNES). En mai 2009, Thomas Pesquet est retenu pour former un troisième groupe d'astronautes européens sélectionnés par l'Agence spatiale européenne (ESA). En novembre 2016, l'astronaute s'envole pour l'ISS dans le cadre de la mission "Proxima". Durant cette mission, il effectue deux sorties extravéhiculaires. En juillet 2020, Thomas Pesquet est choisi pour une seconde mission, baptisée "Alpha" à bord de la capsule Crew Dragon.

Fils d'un professeur de mathématiques-physique et d'une institutrice, Thomas Pesquet est né le 27 février 1978 à Rouen. Sa passion pour les étoiles remonte à l'enfance. Après un baccalauréat scientifique, il entre en classe préparatoire et obtient son diplôme d'ingénieur aéronautique à l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (Supaero), en 2001. Le futur astronaute intègre l'Ecole Polytechnique de Montréal au Canada.

Le Français d'1m84 est un véritable polyglotte. Il parle six langues : le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, le mandarin et l'allemand. Il est également passionné de sport et pratique le basket-ball, le rugby, le parachutisme, la plongée, l'alpinisme, la voile et est ceinture noire de judo. Il est membre de plusieurs associations aéronautiques et astronautiques.

Après des débuts en tant qu'ingénieur en Espagne, Thomas Pesquet rejoint le Centre national d'Etudes spatiales de Toulouse (CNES), entre 2002 et 2004. En parallèle, il suit une formation de pilote de ligne chez Air France et obtient sa licence en 2006. Il effectue 2 500 heures de vol et passe instructeur sur les Airbus A320. En 2008, l'Agence spatiale européenne lance une campagne de recrutement d'astronautes. Thomas Pesquet présente alors sa candidature. Parmi les 8 413 postulants, il fait partie des six candidats retenus et à 31 ans, il est le plus jeune des astronautes recrutés par l'Agence spatiale européenne.

Thomas Pesquet débute une formation au Centre des astronautes européens (EAC) à Cologne, en Allemagne. Entre 2010 et 2016, Thomas Pesquet entame un long programme d'entraînement et d'apprentissage, nécessaire à sa future mission à bord de l'ISS. Il s'entraîne à piloter le vaisseau Soyouz, il se familiarise avec les systèmes de la station spatiale et se forme à la maintenance. Thomas Pesquet apprend aussi à manipuler le bras télécommandé et participe à plusieurs stages de préparation.

Le 17 novembre 2016 à 20 h 20, Thomas Pesquet décolle à bord du vaisseau Soyouz, tiré depuis le Kazakhstan. Le Soyouz MS-03 arrive à l'ISS 48 heures après son décollage. Sur place, l'astronaute Français doit mener une centaine d'expériences scientifiques et la maintenance de la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet réalise sa première sortie extravéhiculaire le 13 janvier 2017 pour effectuer des travaux sur le système électrique de l'ISS. Sa mission prend fin le 2 juin 2017, date à laquelle il quitte ISS pour retrouver la Terre en compagnie du Russe Oleg Novitsky. Sa capsule atterrit près de Baïkonour.

L'astronaute français Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale © SIPA

L'astronaute le plus célèbre de France reste discret sur sa vie privée. Thomas Pesquet est en couple avec Anne Mottet, ingénieure de profession, diplômée de l'Institut national polytechnique. Lors d'un entretien au Parisien, l'astronaute de 43 ans a expliqué pourquoi le couple ne veut pas d'enfant : "C'est un choix de couple. On n'a jamais eu tellement le temps ni l'envie irrépressible d'en avoir."

Le poste d'astronaute de l'ESA est classé dans la bande A2 / A4 de l'échelle salariale des organisations coordonnées, cela correspond à un salaire compris entre 6 600 et 10 200 euros par mois. Certaines primes sont ajoutées dues au fait que les astronautes sont parfois amenés à travailler le week-end. Dans un portrait de Thomas Pesquet, Les Echos ont déclaré qu'il toucherait entre 6 900 et 7 900 euros par mois.