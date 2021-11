Marine Le Pen : vie privée, famille, petits secrets ... Des confessions sur M6

LE PEN. C'est une troisième campagne présidentielle pleine de remous pour Marine Le Pen. Promis au second tour comme en 2017, la candidate du RN voit ses plans bousculés par l'émergence d'Eric Zemmour, alors que sa candidature est en perte de vitesse. Sa présence au second tour est loin d'être acquise.

Marine Le Pen derrière Eric Zemmour avec 15 à 16% dans le dernier sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 8 novembre. 11h12. Le dernier sondage, réalisé par Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro et publié dimanche 7 novembre, crédite Marine Le Pen de 16 à 18% des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle 2022. La candidate serait au coude-à-coude avec Eric Zemmour. Placée derrière le polémiste dans l'hypothèse Xavier Bertrand ou Eric Ciotti à droite, elle le dépasserait si Michel Barnier était candidat et les deux seraient à égalité en cas de candidature de Valérie Pécresse ou Philippe Juvin. Une photographie très serrée des intentions de vote dans laquelle il est à prendre en compte une marge d'erreur de 1,6 point. La candidature d'Eric Zemmour apparaît comme une véritable menace pour la leader de la droite nationaliste, puisque le polémiste avait déjà été donné devant la candidate RN dans un sondage réalisé pour Challenges diffusé le 6 octobre. Eric Zemmour attire sur lui une bonne partie de l'électorat traditionnel de l'extrême droite. Pour Marine Le Pen, cette campagne présidentielle consiste à contenir la dynamique autour d'Eric Zemmour, plus radical qu'elle sur les sujets d'identité et d'immigration. En dépit des petites phrases de son entourage à l'encontre du polémiste, la candidate du RN est fragilisée et n'apparaît plus forcément comme la mieux placée derrière le chef de l'Etat pour accéder au second tour de cette élection. Si la tendance venait à se confirmer, cela constituerait un revers politique majeur pour elle.

Marine Le Pen se livre dans "Une ambition intime" sur M6 Chronique de campagne du 7 novembre. 20h50. Marine Le Pen se dévoile, une nouvelle fois, ce dimanche soir. La candidate du Rassemblement nationale à l'élection présidentielle a reçu, chez elle, Karine Le Marchand, dans le cadre de l'émission "Une ambition intime". Diffusée sur M6, elle dresse le portrait d'une élue vivant en colocation, mais également avec ses chats. Une facette méconnue de l'ex-présidente du RN, qui avait déjà reçue l'animatrice il y a cinq ans avant le premier tour. Sa sœur Marie-Caroline, sa nièce Nolwenn et sa mère Pierrette témoignent, se laissant aller à quelques confidences, comme sur le surnom de Marine Le Pen, donné par sa mère. Il est également question de 2017, du débat avec Emmanuel Macron ou encore des départs de Marion Maréchal et Florian Philippot... autant de sujets commentés par l'ex-compagne du maire RN de Perpignan, Louis Alliot.

Marine Le Pen rend visite aux soignants de Mulhouse et fait des promesses pour l'hôpital public Chronique de campagne du 05 novembre. 16h33. Après la visite d'Anne Hidalgo aux soignants de Saint-Vallier (Drôme), c'est au tour de Marine Le Pen de rencontrer des infirmières et médecins de Mulhouse (Haut-Rhin), "pour leur témoigner [s]on soutien". Ce jeudi 4 octobre, la candidate du Rassemblement National (RN) a tenu une table ronde avec les soignants de l'hôpital Emile Muller, centre hospitalier qui avait été frappé de plein fouet par la première vague de l'épidémie de coronavirus. Appuyant sur le fait que "la situation de l'hôpital aujourd'hui est un véritable crève-cœur pour les Français que nous sommes", elle a affirmé que l'hôpital était "le premier désert médical de France". Les causes, selon la candidate à la présidentielle ? Déjà, "la sur-bureaucratie dans l'hôpital avec dix échelons administratifs", les fraudes avec "des milliards d'euros qui sont distraits de son fonctionnement", et les conditions de travail des soignants qui se dégradent "à vitesse grand V". Marine Le Pen a également évoqué "le poids de l'immigration qui est incontrôlée. Lorsque 400.000 personnes entrent sur le territoire français, il faut augmenter le nombre de lits : ce n'est pas le cas et pire encore, on en détruit dans des proportions très importantes, y compris d'ailleurs en plein cœur de la pandémie", a-t-elle notamment avancé. Par ailleurs, Marine Le Pen a avancé que 15 000 suspensions auraient eu lieu parmi le personnel soignant, pour non-vaccination - là où Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie, en identifiait 7 930 le 20 octobre dernier et où Olivier Véran, ministre de la Santé, affirmait le 26 octobre le retour au travail de deux tiers des soignants suspendus après vaccination. La candidate RN a enfin promis : "Elue présidente, je rebâtirai l'hôpital public". Et d'ajouter : "Nous présenterons un plan baptisé 'Aime la santé' dans les trois prochaines semaines, une déclinaison thématique d''Aime la France'."

Marine Le Pen veut "revenir sur la culture du laxisme" Chronique de campagne du 29 octobre. 12h33. La lutte contre la délinquance, Marine Le Pen en fait son cheval de bataille. Au lendemain de son déplacement à Alençon où elle est venue soutenir les policiers visés par des tirs de mortiers en début de semaine, la candidate du RN à la présidentielle veut "revenir sur la culture du laxisme" dont elle incombe la responsabilité "aux politiques qui ne donnent pas des instructions", comme elle l'a déclaré sur CNews vendredi 29 octobre 2021. Pour sa troisième campagne élyséenne, elle veut "massivement créer des places de prison" et "revenir sur la culture du laxisme, celle qui consiste à considérer que la prison est une mauvaise solution". Celle qui a cédé la présidence du parti à la flamme jusqu'à l'issue du scrutin milite pour une application des peines, mêmes courtes. "Si vous avez moins de six mois de prison ferme, vous ne faites jamais de prison. Je crois que c'est une erreur", affirme-t-elle, estimant "que les peines courtes, même si c'est 15 jours, un mois ou un mois et demi, c'est efficace parce que ça rompt avec le sentiment d'impunité". Pour autant, Marine Le Pen envisage de les faire exécuter dans "des structures adaptées : ça coûtera moins cher et ce sera plus rapide à mettre en place".

Au Rassemblement national, "la question migratoire passe derrière le pouvoir d'achat" Chronique de campagne du 18 octobre. 19h05. Le Rassemblement national tente de se refaire une santé dans les sondages. En nette perte de vitesse depuis l’apparition d’Eric Zemmour dans les intentions de vote, Marine Le Pen poursuit sa campagne et ses porte-paroles développent les propositions du camp nationaliste. Dans une interview à L’Express, Louis Aliot a redit le cap fixé par la cheffe de file du parti à la flamme, même si le thème de l’immigration reste au coeur de ses discours : "la question migratoire passe derrière le pouvoir d'achat". Le premier édile de Perpignan estime que, "en tant que maire, je vois que mes concitoyens sont préoccupés par des questions du quotidien : sécurité et pouvoir d'achat. L'immigration est une question première et sous-jacente mais elle doit se conjuguer avec les préoccupations immédiates du quotidien". Ainsi, le premier édile de Perpignan n’hésite pas à faire le lien "entre l'immigration et les questions de dépense et de santé, via l'Aide médicale d'Etat par exemple". Le quotidien, particulièrement ces derniers jours, c’est l’énergie. Ainsi, l’ex-conjoint de Marine Le Pen a estimé que "l’essence n’est pas un produit de luxe ou de loisir", alors que les prix s’envolent. Le parti milite une baisse de la TVA sur le gaz, l’électricité ou encore le carburant, de 20 à 5,5 %. Côté énergies renouvelables, Louis Aliot propose de développer le solaire. Pour autant, pas question de fermer les centrales nucléaires. "Nous voulons insister sur le fait qu'il n'y a pas plus respectueux du développement durable que le nucléaire". Sur le plan social, l’ex-conjoint de Marine Le Pen a par ailleurs indiqué, sans le nommer, qu’un retour de l’ISF ne serait pas à exclure : "Il est impensable qu'on ne demande pas un effort à ceux qui en ont le plus. Je suis donc favorable à cette correction des inégalités, qui me paraît fraternelle dans une nation." Nation qu’il souhaite française avant d’être européenne, excluant cependant toute sortie de l’Union européenne. "Nous avons trop toléré la mise en avant des textes européens sur la Constitution. Nous proposons donc de revenir aux sources de notre démocratie, ce qui n'empêche pas la coopération européenne".

Un débat Bardella-Zemmour en projet, Marine Le Pen en comité restreint Chronique de campagne du 8 octobre. 18h58. Comment inverser une tendance qui est venue tout renverser en seulement quelques semaines ? La question mouline dans les têtes pensantes des hautes sphères du Rassemblement national. Les résultats, mercredi 6 octobre 2021, du sondage Harris Interactive pour Challenges, plaçant Eric Zemmour au second tour devant Marine Le Pen, a fait l’effet d’une bombe. Alors, depuis, les déclarations à l’encontre du polémiste se multiplient du côté des cadres du parti à la flamme, remettant sur le tapis d’anciennes déclarations et prises de positions de l’essayiste, quand la leader du parti d’extrême-droite parle d’emballement et affiche sa sérénité. Mais dans les arcanes du parti, on veut "aller tuer Eric Zemmour" a-t-il été confié à L’Opinion. "On ne peut pas le laisser nous attaquer comme ça jusqu’en décembre." Alors, que faire ? A Marine Le Pen de dérouler son programme, la bataille médiatique se jouera avec des fusibles. L’idée d’un débat entre Jordan Bardella, président du RN par intérim, et Eric Zemmour a émergé au sein du parti. Exit la possibilité que la dernière finaliste de la présidentielle mette les gants face au polémiste sous le feu des caméras : "il pourrait affirmer l’avoir gagné (le débat, ndlr) et dire : elle doit se ranger derrière moi. C’est trop dangereux", craint-on du côté du parti nationaliste. Devant la tempête Zemmour, Marine Le Pen s’enferme en comité restreint et travaille en laissant passer la vague, espérant qu’elle ne devienne qu’écume. Un "QG bis" de campagne s’est créé dans un appartement en plein Paris, entre le Champ-de-Mars et les Invalides rapporte Le Monde, où seuls quelques très proches de la fille de Jean-Marie Le Pen sont autorisés à pousser la porte. Un resserrement des troupes pour travailler, quand d’autres sont envoyés au front en pompiers de service pour éteindre le feu. Neuf porte-paroles ont été nommés par la candidate. Un affolement alors même qu’Eric Zemmour n’est pas officiellement dans la course à l’Elysée.

Face à la menace Zemmour, le flegme de Marine Le Pen Chronique de campagne du 7 octobre. 17h31. Du fauteuil à la chaise bancale. En quelques semaines, Marine Le Pen est tombée de son piédestal. Celle qui s’érigeait en candidate anti-système, seule alternative à Emmanuel Macron promise à défier le chef de l’État au second tour, a vu ses certitudes voler en éclats après avoir passé plusieurs années dans une confortable assise qui lui dessinait le même scénario qu’en 2017. Et avec le même résultat, dans l’ombre d’un débat d’entre-deux tours complètement raté. C’est là où le bât blesse. Et lorsqu’une figure médiatique a émergé sur ses plate-bandes en la personne d’Eric Zemmour, son entreprise de dédiabolisation du Rassemblement national a volé en éclat. Son potentiel électoral a, lui aussi, fondu aussi vite que son rival est monté. Alors que Marine Le Pen travaille à proposer un programme économique et sociétal viable, moins rigide sur les questions européennes ou d’immigration, Eric Zemmour, lui, s’est voulu plus radical, axant son discours sur l’identité française et les flux migratoires, terrain duquel le Rassemblement national s’est légèrement extirpé au fil du temps, tournant la page du Front national pour se présenter dans un costume de présidentiable. Mais voilà qu’un tiers des électeurs frontistes de 2017 décamperait pour rejoindre le polémiste. De quoi porter ce dernier au second tour de la présidentielle selon un sondage Harris Interactive pour Challenges, paru le 6 octobre. Marine Le Pen absente du second tour ? Une première depuis avril 2017, où Alain Juppé recueillait plus de voix que le RN. Autrement, il faut remonter… à avril 2013 ! Pour autant, pas de quoi inquiéter celle qui a laissé la présidence du parti à Jordan Bardella le temps de mener campagne : "Je ne suis pas chamboulée. Je suis calme, mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup d'expérience", explique-t-elle à l’aube de sa troisième bataille élyséenne. D’autant qu’il ne s’agit là que d’un sondage. Un plus récent, commandé par BFMTV à Elabe et diffusé ce même 6 octobre, la propulse au second tour avec trois points d’avance sur son rival (16%). Apparaissant sereine devant les caméras, Marine Le Pen continue de dérouler son programme. Les dernières mesures en date : baisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur l’essence, l’électricité et le gaz. De quoi faire des économies de "340-350 euros" par an selon ses calculs. Un programme mis en forme avec l’aide d’un ancien de Saint-Cyr et de HEC, passé par Bercy. Son nom : Renaud Labaye. Ancien collaborateur parlementaire de Stéphane Ravier et de David Rachline, il a ensuite accompagné Marine Le Pen à l’Assemblée, avant d’être promu directeur de cabinet de la candidate. Un profil connaisseur des arcanes des ministères essentiel pour le RN. Au milieu des tumultes, Marine Le Pen affiche son flegme devant la menace Zemmour : "C’est peut-être moins sexy, il y a moins d’ivresse qu’avec la radicalité, mais c’est redoutablement plus efficace pour régler les problèmes des Français."

Sébastien Chenu parle d'un "emballement déraisonnable avec les sondages" Chronique de campagne du 6 octobre. Après l'annonce, les réactions. Sébastien Chenu, député RN du Nord, déplore, au micro de BFM TV, "un emballement déraisonnable avec les sondages" après la parution d'une dernière étude réalisée par Harris Interactive pour Challenges plaçant Marine Le Pen en troisième position (15%) derrière Eric Zemmour (17%), lequel se qualifierait pour le second tour. Malgré ces résultats, l'élu "croi[t] qu'il faut garder la tête froide. Les instituts de sondage se sont beaucoup trompés, nous ont beaucoup enterrés", rappelant que "Marine Le Pen, dans d'autres sondages, est devant Eric Zemmour". Sébastien Chenu ne se veut pas alarmiste, malgré une dilution de l'électorat frontiste depuis plusieurs semaines : "Nous sommes assez loin de ce que les Français décideront et même de la campagne électorale".

"S'il y a quelqu'un de mieux placé que moi, je lui céderai la place" assurait Marine Le Pen en 2017 Chronique de campagne du 6 octobre. Les archives d'internet ont encore frappé. Alors qu'un sondage Harris Interactive pour Challenges place pour la première fois Marine Le Pen en troisième position, derrière Eric Zemmour, et donc hors course pour le second tour, une interview de la candidate du RN sur BFM TV a ressurgi sur les réseaux sociaux. Le 22 septembre 2017, celle qui a été battue il y a quelques mois par Emmanuel Macron lâche devant Jean-Jacques Bourdin : "Ce qui m’importe, c’est la défense de la France, c’est de porter nos idées. Si un jour, même demain, il y a quelqu’un de mieux placé que moi pour le faire, qui est mieux placé que moi pour rassembler les millions de Français qui sont nécessaires pour opérer le redressement de notre pays et retrouver notre liberté, alors je lui céderai la place. C’est clair". Reste à connaître sa position, quatre ans plus tard, à la lecture du dernier sondage. Marine #LePen : "Si quelqu'un est mieux placé que moi au FN pour rassembler, je lui céderai la place" pic.twitter.com/EVgDxYqE6L — BFMTV (@BFMTV) September 22, 2017

Marine Le Pen ouvre la porte à une immigration en cas de manque de main d'oeuvre Chronique de campagne du 1er octobre. 14h30. En difficulté dans les sondages face à la poussée d'Eric Zemmour, Marine Le Pen s'attaque également au sujet de l'immigration, un thème très souvent utilisé par le polémiste. En conférence de presse à Mérignac ce 28 septembre, la présidente du Rassemblement national s'est montrée pour l’immigration en cas de pénuries de main-d’œuvre. "Je ne suis pas idéologue. […] Donc, si demain, mon pays, la France, avait besoin de faire appel à de l’immigration, soit". "Mais si demain on a besoin, je n’ai pas de problème avec ça. Il n’y pas dans mon opposition à l’immigration, je ne sais quelle xénophobie qui ferait que je serais opposée idéologiquement à l’immigration. Mais en l’occurrence, je pense que la France n’est pas du tout, du tout, dans cette situation" a également précisé Marine Le Pen. Malgré cette prise de position, la candidate à la présidentielle estime qu'il existe aussi d'autres alternatives. "C’est ce message-là que je souhaite porter en France, dans les secteurs qui sont en tension, parfois, la seule solution, ce n’est pas l’immigration. Il y a d’autres solutions à mettre en place (...) Avec 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, la France n’a pas besoin de faire appel à l’immigration et doit, au contraire, mettre en place des solidarités à destination de ses propres compatriotes."