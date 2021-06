Résultat de Marine Le Pen aux départementales : quel score au 1er tour à Hénin-Baumont ?

Déjà en course pour la présidentielle, Marine Le Pen est également candidate aux élections départementales dans le canton d'Hénin-Beaumont 2, aux côtés du maire de la ville Steeve Briois. Son résultat sera particulièrement scruté.

Il y a 6 ans, Marine Le Pen s'était présentée aux élections régionales, cette fois et un peu à la surprise générale, la candidate à l'élection présidentielle de 2022 est candidate dans son canton d'Hénin-Baumont aux côtés de Steeve Briois, maire de la ville. Cette candidature est avant tout "le choix du coeur". "Mon engagement local pour ce canton va au-delà des considérations et stratégies politiques", avait-elle assuré lors d'une vidéo publiée sur Twitter. Interrogée sur son rôle si elle était élue, Marine Le Pen affirme qu'elle siègera au conseil départemental.

Interrogé sur le bilan, Steeve Briois n'hésitait pas à mettre son bilan en avant, notamment sur la sécurité : "C'est la principale préoccupation des habitants du canton. On me dit que ce n'est pas la compétence du département. Si ! Aux abords des collèges, c'est sa compétence, au sein des lieux touristiques financés, c'est sa compétence aussi. Et puis ce n'est pas parce que ce n'est pas notre compétence qu'il faut ne rien faire".

Quel résultat pour Marine Le Pen aux départementales ?

Il faut attendre 20h ce soir pour découvrir le score de Marine Le Pen au premier tour de ces départementales, les premières estimations seront données sur cette page vers 20h. Le canton Hénin-Beaumont 2 s'étend entre les villes de Courcelles-les-Lens, Noyelles-Godault et bien entendu Hénin-Beaumont. Il compte plus de 45 000 habitants et faisait parti des six cantons du bassin minier tombés entre les mains du Rassemblement national lors des dernières élections départementales de 2015. Le duo RN Szczurek-Beigneux en 2015, avait obtenu 53,78% au second tour, la présidente croit donc dur comme fer en ses chances dans le célèbre fief du parti surtout qu'en face, pas de candidature de droite ou de la majorité présidentielle. Mais un binôme entre le maire divers gauche de Leforest, Christian Musial, et une militante Europe Ecologie les Verts, Magali Bruyant ainsi qu'une candidature de la France Insoumise emmenée par Gautier Weinmann et de Katia Soltysiak.

Marine Le Pen - Biographie

La fille de Jean-Marie Le Pen, née dans une famille de trois enfants, trois filles, conserve encore quelques secrets et des blessures dans sa biographie, qui resurgissent de temps à autre au détour d'interviews et de confidences. Elle a par exemple connu dès on plus jeune âge le goût du combat politique, mais aussi ses conséquences, comme quand un attentat a désintégré la maison familiale, en 1976, obligeant les Le Pen à déménager et à se protéger. Une expérience qui l'a amenée jusqu'à aujourd'hui à protéger sa vie privée, ses maris, son ex-compagnon Louis Aliot, ou encore ses enfants, tenus à l'écart des médias.

De cette prise de conscience, Marine Le Pen a tiré un autre enseignement, politique cette fois : la fille de Jean-Marie Le Pen, qui a monté les échelons au sein du parti de son père pendant des années, a pris conscience du "plafond de verre" qui le réduisait aux seconds rôles et de la nécessaire dédiabolisation du FN dès 2002. Elle s'est employée dès lors à faire oublier les outrances et les dérapages, la ligne pétainiste et parfois révisionniste du mouvement pour lui offrir un nouveau visage. Et cette "dédiabolisation", entamée dès 2011 pour tenter de rendre respectable le premier parti d'extrême droite de France, l'a forcée à quelques compromis avec les Gala, Paris Match et autres Karine Le Marchand lors de la dernière campagne pour l'élection suprême. La patronne frontiste a en outre voulu personnaliser son parti à l'extrême n'hésitant pas à jouer de temps à autres la carte du portrait plus intime, quitte à lever un peu le voile sur sa vie et ses états d'âme.

La présidente du FN doit tout à son père en politique. C'est dans son sillage qu'elle s'est faite connaître, qu'elle a tissé ses réseaux et qu'elle a appris. Dès l'âge de 13 ans, elle assistait Jean-Marie Le Pen dans une campagne électorale. Mais Marine Le Pen a aussi eu une jeunesse difficile, confrontée aux animosités que suscitait son père, Jean-Marie Le Pen homme de scandales et de controverses. Lorsqu'elle avait 8 ans, l'appartement dans lequel elle vivait avec sa famille, Villa Poirier, dans le XVe arrondissement de Paris, a été la cible d'une attaque à la bombe, qui détruisit une grande partie de l'habitation. Elle restera très marquée par cet événement, et évoque parfois dans les médias cet instant où son lit d'enfant s'est retrouvé "plein de verre". Elle fera sa scolarité au lycée Florent-Schmitt de Saint-Cloud pour étudier ensuite le droit et devenir avocate.

La suite, étonnante, est notamment racontée par les journalistes David Doucet et Mathieu Dejean, auteurs de "La politique malgré elle, la jeunesse cachée de Marine Le Pen" (édition La Tengo), sorti en 2016. Leur enquête dans le passé de Marine Le Pen confirme que ses études furent peu brillantes, que la future prétendante à l'Elysée avait un goût immodéré pour la fête, qu'elle a défendu en tant qu'avocate des sans-papiers (notamment un Algérien, Nour-Eddine Hamidi) et qu'elle n'envisageait absolument pas de carrière politique. Pour lui succéder, Jean-Marie Le Pen pensait avant tout à son aînée, Marie-Caroline, jusqu'à ce que celle-ci rejoigne le félon Bruno Mégret, lors de la scission de 1998. C'est à cause de cette trahison, mais aussi parce que sa carrière d'avocate piétinait que Marine Le Pen se résoudra à travailler au FN. D'abord comme petite main.

Marine Le Pen est la fille de Jean-Marie Le Pen et de Pierrette Le Pen. Elle a deux soeurs plus âgées qu'elle, Marie-Caroline et Yann Le Pen. Ses deux parents se séparent alors qu'elle est âgé de 17 ans. Elle se mariera en 1997 au dirigeant d'entreprise Franck Chauffroy, avec qui elle aura 3 enfants : d'abord une fille, Jehanne, née en 1998, puis un garçon et une fille, jumeaux, Louis et Mathilde, nés seulement un an plus tard. L'année suivante, en 2000, elle divorce et se remarie en 2002 avec l'ancien conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, Eric Iorio. Après un nouveau divorce en 2006, elle se met en couple à partir de 2009 avec Louis Aliot, alors secrétaire général du FN, qui deviendra en 2011 vice-président du parti. Le couple a annoncé sa séparation le 11 septembre 2019.

Avec ses parents, Marine Le Pen a toujours eu une relation compliquée. Le Front national l'a démenti à l'époque, mais Marine Le Pen a par exemple claqué la porte du parti début 2005. Membre du bureau exécutif tentant de lisser l'image du FN depuis la cinglante défaite de 2002, elle était alors scandalisée par les propos de Jean-Marie Le Pen qui, interviewé par l'hebdomadaire français d'extrême-droite Rivarol en janvier, relativisait l'occupation allemande. Jean-Marie Le Pen avait plus précisément qualifié l'occupation ennemie de "pas si inhumaine", provoquant un véritable tollé. Fâchée, Marine Le Pen aurait même quitté pendant quelques jours la villa de Saint-Cloud avec ses enfants, où elle vivait alors en voisinage avec son père (elle vit aujourd'hui hors de Montretout, à la Selle-Saint-Cloud).

Avec sa mère, les relations ont été tout aussi complexes pendant quinze ans. Pierrette Lalanne, la première femme de Jean-Marie Le Pen, a provoqué le scandale dans les années 1980 en posant en soubrette dans Playboy, alors que son mari s'apprêtait à briguer la présidence de la République. Le couple était alors en instance de divorce et la provocation faisait office de vengeance. Pierrette le Pen a quitté le domicile familial quand Marine Le Pen, avait 16 ans. "Elle est partie du jour au lendemain. Ma sœur est venue me chercher au collège et m'a dit 'maman est partie'", raconte la présidente du FN. Pendant quinze ans, Pierrette n'a plus donné de nouvelles directes. "Je me suis retrouvée avec mon père avec qui je n'avais pas des relations du quotidien", continue Marine Le Pen. Quinze ans plus tard, leur mère s'étant rapprochée de Marie-Caroline, l'aînée, ce fut le temps des retrouvailles, à propos desquelles la chef de file des frontistes dit : "Vous ne voyez pas votre mère pendant 15 ans. Vous la revoyez et c'est comme si vous l'aviez vue hier". Si Marine Le Pen avoue n'avoir jamais eu de réelle explication sur cette interminable absence, elle dit aujourd'hui entretenir "une super relation" avec sa mère. Voir aussi : La famille Le Pen en images.

La famille Le Pen au grand complet en 1984 à Montretout. © CHANCE/SIPA

Jusqu'en septembre 2019, Marine Le Pen était en couple avec Louis Aliot, figure du FN puis du RN. Les deux cadres frontistes avaient officialisé leur relation en 2010. C'est Louis Aliot qui a annoncé leur rupture le 11 septembre 2019. Ce Toulousain, âgé de 48 ans, fut d'abord chiraquien, avant d'adhérer au Front national en 1988. Il se fera élire conseiller régional de Midi-Pyrénées dix ans plus tard puis sera nommé coordinateur de campagne de Jean-Marie Le Pen en 2001. Louis Aliot deviendra ensuite l'assistant parlementaire européen du patriarche en 2004.

Louis Aliot a aussi été rémunéré comme assistant parlementaire de Marine Le Pen entre 2011 et 2013. Selon le Canard Enchaîné, il touchait alors 5000 euros brut pour un mi-temps. L'Organisme antifraude de l'Union européenne (Olaf) avait, en 2013, épinglé Marine Le Pen pour cette collaboration. La dirigeante du RN avait alors argué du fait que sa relation avec Louis Aliot ne pouvait être qualifiée de "relation stable", puisqu'elle n'était ni mariée ni pacsée. Louis Aliot a été député européen entre 2014 et 2017, année qui le voit entrer à l'Assemblée nationale aux côtés de Marine Le Pen. Il est aussi conseiller municipal de Perpignan depuis 2014.

Marine Le Pen est la maman de Jehanne, prénom orthographié comme l'était "Jeanne d'Arc" dans les temps anciens, née en 1998, ainsi que des jumeaux Louis et Mathilde, nés en 1999. Plusieurs passages leur sont consacrés dans l'autobiographie de Marine Le Pen, "A contre flots", publiée en 2006. Mais difficile d'en savoir plus sur eux tant Marine Le Pen a toujours veillé à maintenir le plus grand secret sur sa progéniture. Et même quand une information fuite, il est tout aussi difficile d'en dire plus dans la presse : Marine Le Pen n'hésite pas à saisir les tribunaux quand, par exemple, on dévoile le nom de famille de ses enfants.

Il faut dire que, fille de Jean-Marie Le Pen, elle a plusieurs fois été témoin de la haine que peut susciter sa famille... Et manque rarement de le rappeler. Marine Le Pen a levé un petit coin du voile lors de la dernière campagne présidentielle, indiquant que son fils Louis était "une baraque" passionné par le rugby. "Mon fils joue assez bien et régulièrement, c'est une baraque !", avait-elle ainsi lâché sur France Bleu en avril. "Ma fille était capi­taine de l'équipe qu'elle a constituée dans son inter­nat", avait-elle ajouté.

En octobre 2018, l'AFP et BFMTV ont rapporté qu'une fille de Marine Le Pen et un de ses cousins avaient été violemment agressés, à Nanterre. Il était question d'une "bagarre" lors de laquelle les deux jeunes membres de la famille Le Pen ont été "frappés au visage", sans qu'on connaisse pour autant la cause exacte de l'altercation. La fille de Marine Le Pen, dont le prénom n'a pas été cité, a "reçu des coups de poing" et "a été transportée par les pompiers à l'hôpital". "Tirée par les cheveux, mise au sol et rouée de coups", elle a subi une de fracture du nez. Les hommes à l'origine des coups, deux individus de 32 et 47 ans, ont été condamnés en février 2019 à 15 mois de prison assortis de 7 mois de sursis simple pour agression aggravée.

Si Marine Le Pen a longtemps milité et fait campagne pour son père, elle a nettement infléchi la ligne politique du Front national depuis qu'elle a pris la tête du parti. Certains lui ont reproché d'avoir fait bien trop de place aux idées défendues par l'ancien chevènementiste Florian Philippot, un temps pressenti pour devenir un pilier, si ce n'est le Premier ministre du gouvernement de Marine Le Pen, mais démissionnaire du FN à la rentrée 2017, au cours d'un règlement de comptes sanglant. D'aucuns jugent que la ligne économique s'est bien trop éloignée du franc libéralisme revendiqué autrefois par son père, dans les années 1980.

Reste que la matrice idéologique du RN est toujours articulée sur quelques fondamentaux : la priorité nationale en matière d'emploi et d'aides sociales, la restriction à l'extrême de l'immigration, une vision de la Nation très identitaire, fondée sur une vision idéalisée et traditionaliste de la France, la dénonciation de l'Union européenne et des institutions de la République. La question de la sortie de l'euro a, elle, fait l'objet d'un grand débat interne au FN dans l'entre-deux tours de la dernière présidentielle. En janvier 2019 Marine Le Pen a finalement tranché, déclarant que l'euro est "un boulet", mais qu'en sortir n'est "plus une priorité". Revoir le programme de Marine le Pen pour l'élection de 2017