Jean-Luc Mélenchon : des sondages sur la présidentielle qui stagnent

MELENCHON. Pour la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon sera de nouveau candidat pour la France insoumise. Déjà en campagne, il serait le 4e homme dans les sondages.

Dernières actualités

Recevoir nos alertes live !

Mélenchon à 8% au premier tour selon un nouveau sondage Chronique de campagne du 23 septembre, 15h35. A quelques heures du débat organisé par BFMTV entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, un sondage Odoxa pour L'Obs indique que le leader de la France insoumise est en léger déclin dans les intentions de vote. Alors qu'un précédent sondage le créditait de plus de 10% des voix au premier tour, cette enquête place Mélenchon entre 7,65 et 8% des intentions de vote selon les scénarios. Dans l'hypothèse de la présence de Yannick Jadot chez les écologistes et de Xavier Bertrand à droite, Jean-Luc Mélenchon obtiendrait 8% des suffrages, tout comme dans les scénarios "Sandrine Rousseau-Xavier Bertrand" et "Sandrine Rousseau-Valérie Pécresse". L'Insoumis passe à 7,5% en revanche dans le scénario Jadot-Pécresse. Eric Zemmour, lui se situe à 10% dans ce sondage. En ce jour de confrontation avec le polémiste auteur de "La France n'a pas dit son dernier mort", Odoxa a aussi interrogé son panel sur plusieurs aspect du duel Mélenchon-Zemmour. Il apparaît que les sondés trouvent le tribun de gauche légèrement plus proche des gens que celui de droite (22% contre 15%), mais aussi plus "sympathique (18% contre 16%) tandis que Zemmour est jugé un peu plus compétent (17% contre 18%). Sur la capacité à gouverner, les deux quasi-candidats sont à égalité à 15%. Mais pour chacun de ces aspects, la proportion de sondés répondant "ni l'un ni l'autre" est toujours supérieure à 60% (et même 69% pour la capacité à gouverner). A la question de savoir duquel ils se sentaient le plus proche, les sondés ont répondu à 19% pour Mélenchon (54% chez les sympathisants de gauche), contre 19% pour Eric Zemmour. 63% ont répondu "ni l'un ni l'autre". Quelles sont les propositions de Mélenchon avant son débat ce soir face à Zemmour ? Chronique de campagne du 23 septembre. 16h54. Ce 23 septembre, Jean-Luc Mélenchon débattra avec le polémiste Eric Zemmour sur l'antenne de BFM TV. Les deux hommes débattront sur plusieurs sujets comme l'immigration, le pouvoir d'achat ou encore l'environnement. Sur l'immigration, le candidat propose de suspendre le règlement de Dublin. Cet accord autorise les États européens à renvoyer un demandeur d’asile vers le pays par lequel il est entré, faisant peser de lourdes responsabilités sur les territoires qui concentrent les arrivées comme la Grèce ou l'Italie. Sur la sécurité, le député défend le démantèlement des BAC (brigade anti-criminalité) et propose de réhabiliter la police de proximité, lancée par Lionel Jospin quand Jean-Luc Mélenchon était ministre. Sur le pouvoir d'achat, le candidat Mélenchon est ambitieux et souhaite mettre en place une loi d'urgence sociale. Dans cette dernière, le député propose notamment l'augmentation du SMIC de 16% et la revalorisation du point d'indice pour les fonctionnaires. Enfin, en ce qui concerne l'environnement, la France insoumise souhaite instaurer la "planification écologique". Il prévoit d'inscrire dans la Constitution ce qu'il appelle la "règle verte", à savoir "ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer ni produire plus que ce qu'elle peut supporter". Un débat organisé entre Mélenchon et Zemmour Chronique de campagne du 20 septembre. 17h11. Eric Zemmour voulait un débat avec Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national voulait une simple discussion... Les deux ne se rencontreront finalement pas, du moins dans l'immédiat. Après ce refus, Jean-Luc Mélenchon avait lancé une invitation sur Twitter pour rencontrer le polémiste. "S'il y a un survivant au pique-nique Le Pen et Zemmour, il pourrait accepter un débat avec moi. Comme ça on entendra enfin une réplique argumentée à leurs délires". Dans une interview accordée au JDD, le candidat de la France insoumise avait relancé une nouvelle fois l'invitation. "Comme Mme Le Pen est aux abonnés absents… Et mieux vaut l'original qu'une pâle copie. Oui, il faut lui disputer pied à pied le terrain des idées" Ce dimanche, BFM TV a annoncé qu'Eric Zemmour avait accepté un débat avec le député des Bouches-du-Rhône ce jeudi 23 septembre à 20h45. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour seront tour à tour questionnés et débattront des grands sujets d’actualité qui sont au cœur de la campagne présidentielle: sécurité, économie, santé, écologie, immigration, société… La tribune de Mélenchon après la rupture du contrat entre l'Australie et la France Chronique de campagne du 17 septembre. 15h35. Après l'annulation du contrat entre l'Australie et la France pour l'acquisition de plusieurs sous-marins, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise pour la présidentielle 2022 a laissé une tribune, réclamant à la France d'arrêter de suivre le pas des Etats-Unis. "L’annulation par l’Australie de l’accord d’achat de douze sous-marins français est un camouflet venu des USA. La portée économique sera lourde. Mais la signification géopolitique est décisive" explique-t-il dans un premier temps. "Humilié, notre pays est prié de s’aligner (...) Il peut être rassuré (Biden NDLR) ! La France a aussitôt obtempéré : elle honorera son engagement dans la zone indopacifique, tout en misant sur une « stratégie européenne » dans la région." "La France ne doit pas attendre. L’humiliation ici infligée à notre pays rappelle que la compétition militaire avec la Chine ne sert que les intérêts des USA. Ils veulent conserver leur suprématie. Et c’est là une grave menace, car cette confrontation renforcera, en Chine et en Russie, les tendances nationalistes et autoritaires. La recherche d’un ennemi extérieur accompagne souvent celle d’un ennemi intérieur. Ces constats s’appliquent à la France et l’Europe" regrette Jean-Luc Mélenchon. "L’heure est à des coopérations exigeantes face aux défis communs de l’humanité : changement climatique, pandémies, surarmement, épuisement des ressources. La France doit renouer avec une diplomatie non-alignée. Il ne s’agit pas de s’isoler mais de choisir souverainement les termes de notre interdépendance avec le monde" conclut-il. Jean-Luc Mélenchon officiellement en campagne le 16 et 17 octobre Actu de campagne du 15 septembre. 14h35. Il s'est déclaré candidat en novembre 2020 au JT de TF1 en se soumettant à une "investiture populaire", mais malgré plusieurs déclarations et des propositions déjà faites, Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore officiellement en campagne. Pas encore, mais bientôt. En effet, le leader de la France insoumise se lancera dans la course à la présidentielle 2022 le 16 et 17 octobre prochain au parc des expositions à Reims lors de la convention de l’union Populaire. "Elle rassemblera des signataires Mélenchon 2022, des animateurs de groupes d’actions sur Action Populaire tirés au sort ainsi que des invités. Les personnes tirées au sort devront ensuite s’inscrire rapidement via un formulaire en ligne pour confirmer leur présence". Un meeting sera prévu dès le dimanche 17 octobre à 9h30 avec un accès libre pour pouvoir y assister. Le député des Bouches-du-Rhône devrait de nouveau mettre en avant son programme pour la présidentielle 2022, basé sur celui de 2017 mais "actualisé" avec les événements de ces dernières années. Jean-Luc Mélenchon souhaite notamment instaurer une loi d'urgence sociale, priorité selon lui, avec l'augmentation du Smic ou encore le blocage des prix sur les produits de première nécessité.

En savoir plus

Oui et depuis plusieurs mois ! Invité au JT de 20h de TF1 le dimanche 8 novembre 2021, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé sa candidature soumise à une investiture populaire d'au moins 150 000 signatures en sa faveur, ce qu'il a obtenu assez facilement. "Aujourd'hui, seuls 500 élus le peuvent. Je soutiens l'idée que les citoyens puissent investir un candidat" avait-il justifié. Il lui reste à obtenir les parrainages de 500 élus locaux.

Je suis prêt et je propose ma candidature à l'élection présidentielle de 2022. Mais, il y a un mais. Je demande une investiture populaire de 150 000 signatures. #Le20H #JLMDirect https://t.co/833xZwNaRB — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 8, 2020

Lors de la précédente élection en 2017, Jean-Luc Mélenchon était le 4e homme de la présidentielle avec 19,58% des voix. Selon les derniers sondages et notamment le baromètre Harris interactive du 14 septembre, Jean-Luc Mélenchon serait le candidat de gauche le mieux placé au 1er tour de l'élection présidentielle avec 11% des intentions de vote tandis qu'Anne Hidalgo (7%, -1) devance toujours Yannick Jadot (6%, -1). Dans un sondage plus récent, mené par Odoxa pour L'Obs et publié le 23 septembre, il descend entre 7,5% et 8% des intentions de vote selon les scénarios, mais reste en tête, Yannick Jadot restant entre 5 et 6% et Anne Hidalgo chutant entre 4 et 5%.

Candidat depuis plusieurs mois, Jean-Luc Mélenchon est déjà en campagne. Sur son site de campagne, vous pouvez retrouver l'ensemble des propositions formulées jusque-là. Ce programme a été "co-écrit par des milliers de citoyens, il a été choisi par 7 millions d'électeurs en 2017 et a été actualisée pour tenir compte de 3 années de mobilisations sociales et de travail parlementaire" explique le site. Dans un entretien accordé au JDD samedi 11 septembre, le candidat LFI indique vouloir mettre le "social" au coeur de sa campagne. "On est en pandémie et les milliardaires se sont encore enrichis ! Nous avons des lois d'urgence sécuritaire, des lois d'urgence sanitaire : il est temps d'avoir une loi d'urgence sociale. Quand tant d'indicateurs sociaux virent au rouge, quand 10 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, on est bel et bien en état d'urgence sociale. Détresse psychologique, dégradation de la santé, destruction des services publics, explosion des trafics… Une partie de la société glisse vers le néant. Sans parler de l'impact social de la crise écologique" analyse-t-il. Cette loi d'urgence sociale que veut mettre en place le candidat Jean-Luc Mélenchon comporte "le blocage des prix sur les produits de première nécessité, l'augmentation du smic à 1 400 euros net et le report du remboursement des prêts garantis par l'État."

Sur le pass sanitaire, Jean-Luc Mélenchon s'est positionné comme un fervent opposant. S'il se dit favorable à la vaccination en tant que telle, il soutient régulièrement les manifestations. "Nous nous opposons au pass sanitaire parce qu'il est attentatoire à la liberté dans le monde du travail, dans la société, dans les rapports humains" avait-il lancé devant ses militants fin août. Jean-Luc Mélenchon qualifie plus généralement ce pass sanitaire et la gestion de la crise comme une "addition de sottises sans nom, dans une inefficacité totale et une brutalité absolue." Lors de son interview au JDD, le député est revenu sur son rejet du pass : "Faire croire que ses titulaires ne présentent plus de danger pour les autres, c'est faux ! Mais le pass sanitaire crée une société de contrôle généralisé. Fichage généralisé, contrôles intempestifs absurdes, etc. Je l'ai dit sur tous les tons et j'ai voté contre".

Jean-Luc Mélenchon n'est pas contre la vaccination, comme il aime le rappeler au JDD ce 11 septembre 2020. "Je suis souvent accusé de tout… Je n'ai jamais été antivaccin. Je suis pro-sciences. Mais "science sans conscience n'est que ruine de l'âme", dit Rabelais !" En revanche, il est contre l'obligation vaccinale des soignants : "Les syndicats et les personnels soignants me disent que c'est insupportable. Et aussi que c'est impossible à faire, sauf à aggraver la crise, de licencier ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Cette mesure brutale est contre-productive ! Et puis faire des héros d'hier - les personnels soignants - les salauds d'aujourd'hui, c'est écœurant…", regrette-t-il.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pas encore candidat à la présidentielle 2022, mais de plus en plus pressenti, Eric Zemmour ne refuse pas la contradiction et le débat avec Jean-Luc Mélenchon. Un débat entre les deux hommes a été programmé le jeudi 23 septembre sur BFMTV et annoncé comme le premier temps fort de la (longue) campagne présidentielle en gestation. Auparavant, le candidat avait lancé une invitation sur Twitter, le 3 septembre, pour engager une conversation politique. "S'il y a un survivant au pique-nique Le Pen et Zemmour, il pourrait accepter un débat avec moi. Comme ça on entendra enfin une réplique argumentée à leurs délires", avait-il glissé sur son réseau social lorsque les personnalités d'extrême dressaient les contours d'une future rencontre, à l'invitation de Robert Ménard, le maire de Béziers. De nouveau interrogé à ce sujet dans le JDD, le député des Bouches-du-Rhône s'était une nouvelle fois déclaré pour. "Comme Mme Le Pen est aux abonnés absents… Et mieux vaut l'original qu'une pâle copie. Oui, il faut lui disputer pied à pied le terrain des idées" expliquait-il.