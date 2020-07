"Démission d'Edouard Philippe : peut-il être reconduit au poste de Premier ministre ?"

Edouard Philippe a présenté sa démission à Emmanuel Macron ce vendredi matin. Annoncé sur le départ, ce dernier pourrait tout à fait être maintenu dans ses fonctions à Matignon, mais...

Un communiqué de la présidence est tombé ce vendredi 3 juillet 2020. "M. Edouard Philippe a remis ce jour la démission du gouvernement au Président de la République." Le chef de l'Etat l'a accepté et "un nouveau premier ministre sera nommé dans les prochaines heures." Edouard Philippe a donc décidé d'accélérer le processus de renouvellement du gouvernement annoncé depuis plusieurs jours en quittant le gouvernement de manière formelle.

Si ce communiqué de l'Elysée peut laisser entendre qu'Edouard Philippe est sur le départ, ce dernier peut tout à fait être maintenu dans ses fonctions. En effet, il est d'usage que le Ier ministre présente sa démission et celle de son gouvernement avant un remaniement d'ampleur. Toutefois, selon des informations du Monde, Edouard Philippe ne serait pas reconduit à Matignon pour composer un nouveau gouvernement.

Fraîchement réélu au Havre, Edouard Philippe pourrait rapidement reprendre ses fonctions d'édile de la commune normande. D'ailleurs le Conseil municipal du Havre se réunit ce samedi pour désigner le nouveau maire. Une échéance qui aura sûrement joué dans le timing choisi par celui qui a dirigé le gouvernement pendant trois ans.

Edouard Philippe ne compte pas "multiplier les casquettes"

Une volonté de la part d'Emmanuel Macron d'effectuer un virage à gauche, plus social donc, fait également partie des rumeurs persistantes et d'ailleurs, les potentiels successeurs d'Edouard Philippe cités un peu partout dans le presse ne laissent guère de place au doute : Florence Parly, ancienne du PS et du gouvernement Jospin, Jean-Yves Le Drian, emblématique ministre du quinquennat Hollande, ou encore Laurence Tubiana, diplomate de gauche...

Quoi qu'il en soit, Edouard Philippe ne compte pas "multiplier les casquettes", comme l'ont fait savoir ses proches au Figaro, quand un ministre insiste sur le fait qu'Emmanuel Macron va devoir faire preuve de diplomatie, quel que soit son choix. "Il ne faudra pas qu'il humilie dans le processus, car c'est un homme, Edouard, qui a son orgueil…", juge ce membre du gouvernement, également cité par Le Figaro.

Reste à connaître le souhait du principal intéressé, qui a savamment entretenu le flou pendant la campagne des municipales. Après avoir déclaré être un Premier ministre à "plein temps", Edouard Philippe avait répété son désir de retrouver le fauteuil de maire du Havre. "Mon objectif, c'est d'être maire du Havre. Si ça arrive très vite, ce sera très bien", avait-il lancé lors du débat face à son concurrent.

Edouard Philippe a présenté sa démission et celle de son gouvernement à Emmanuel Macron, ce vendredi 3 juillet 2020. Il s'agit d'une procédure d'usage, dès lors que des changements majeurs sont à l'oeuvre parmi l'équipe gouvernementale. Si le chef de l'Etat décide de renouveler sa confiance à l'actuel locataire de Matignon, alors ce dernier sera renommé à ce poste dans la foulée.

Le remaniement de ce début d'été 2020 est annoncé d'ampleur. Il pourrait même s'agir du changement de ministres le plus marqué depuis qu'Emmanuel Macron est président. Au-delà d'Edouard Philippe, dont le poste de Premier ministre est bel et bien menacé, de nombreux ajustements sont évoqués. Selon les informations du Journal du dimanche, pas moins de quatre ministres de premier plan sont concernés. Il y a Nicole Belloubet, à la Justice, dont les confidences sur France Inter en début de semaine allaient dans le sens d'un départ. "lI y a toujours plus et mieux à faire et en ce sens on voudrait que les choses ne s'arrêtent jamais", lançait la gardes des Sceaux.

La ministre de l'Ecologie, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, mais aussi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, seraient aussi sur la sellette. Ce dernier pourrait payer sa gestion des manifestations ayant eu lieu pour dénoncer les violences policières. Par ailleurs, Franck Riester, à la Culture, ainsi que la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye pourraient également tirer leur révérence.

Le chef du gouvernement connaît depuis quelques mois une montée en flèche de sa popularité. Les Français ont visiblement été sensibles à sa gestion de la crise du Covid-19, durant laquelle Edouard Philippe a pourtant été très exposé. A tel point que désormais, une majorité de Français lui font confiance, davantage qu'à Emmanuel Macron, pour "réinventer" la France suite à cet épisode. C'est en tout cas le résultat d'un sondage Ifop pour Europe 1 et La Tribune, publié ce lundi 29 juin, qui fait apparaître Edouard Philippe en première place (45%) sur un panel de 37 personnalités testées.

Il y a également eu sa large victoire au Havre lors des municipales, allant dans le sens de sa popularité en hausse, mais il y a surtout cette cote de confiance qui n'en finit plus de grimper. Désormais, elle est de 43% (+ 4 points) selon un sondage Elabe publié ce jeudi, loin devant Emmanuel Macron et ses 35%. Au cours des deux derniers mois, ce ne sont pas moins de neuf points que le Premier ministre a engrangé, et de 16 points au cours des quatre derniers. Elabe fait également remarquer que la confiance exprimée envers Edouard Philippe pour "affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays" est désormais supérieure à celle d'Emmanuel Macron dans tous les électorats.

Mis à part François Fillon lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, rares sont les Premiers ministres ayant occupé Matignon aussi longtemps. Edouard Philippe, nommé par Emmanuel Macron dès sa prise de fonction en mai 2017, faisait alors figure d'inconnu du grand public, après un passé d'homme de l'ombre auprès d'Alain Juppé et en tant que maire du Havre. Pour le chef de l'Etat, désireux de se réinventer, ce remaniement pourrait constituer l'unique fenêtre de tir pour se séparer d'Edouard Philippe, si tant est qu'il s'agit bien de sa volonté.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Victorieux au Havre lors des municipales, le chef du gouvernement a toujours fait savoir qu'un retour en Normandie lui siérait tout à fait. Pour le président, se séparer d'un Edouard Philippe certes populaire pourrait malgré tout faire office de choc dans l'opinion publique et il pourrait ainsi entamer sereinement la petite révolution à même de le mener à la présidentielle de 2022. Dans un gouvernement incarné par des ministres assez peu connus du grand public, débarquer le premier d'entre eux, après trois ans de mandat, ferait assurément office d'électrochoc.