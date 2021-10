"Edouard Philippe : son nouveau parti lancé, soutien ou pied de nez à Macron ?"

PHILIPPE. Apprécié par les Français, Edouard Philippe lance son parti ce samedi 9 octobre 2021 : aurait-il des ambitions présidentielles pour 2027 ?

[Mis à jour le vendredi 8 octobre 2021 à 18h09] Edouard Philippe, potentiel candidat pour 2027 ? Ce samedi 9 octobre, il lancera son parti dans la salle du Carré des docks, au Havre (Seine-Maritime). Après un diagnostic du pays, l'ancien locataire de Matignon présentera le nom de sa formation politique et en dévoilera le logo. Dans l'invitation envoyée à des élus, il indique souhaiter participer "à la construction de l'offre politique nouvelle, indispensable à la structuration de la future majorité". Dans un tweet du 4 octobre 2021, il avait également donné les raisons de la fondation de son propre parti : "Voir loin pour faire bien, dépasser le court terme, construire une stratégie pour la France, participer à la constitution d'une nouvelle offre politique, aider le Président pour permettre à la France de réussir." 2 500 personnes sont attendues pour l'occasion – dont plusieurs élus, comme Olivier Richefou et Yannick Borde, élus mayennais, ou encore Christophe Béchu, maire d'Angers. Divers membres LREM seront également présents (au moins une douzaine, selon des sources parlementaires à l'AFP).

Ce samedi 9 octobre, Edouard Philippe officialisera non pas sa candidature mais la création de son parti politique. Une réunion de la "République des maires", un club d'élus locaux qui s'était constitué autour d'Edouard Philippe, s'est tenue le 8 octobre. Selon des sources citées par France Info, il s'agit d'une première pierre et non d'un congrès. Selon le membre de la LREM, il manque en France "une formation de centre droit". "Fédérer plus d'élus qui se sentent orphelins des partis", explique un soutien de l'ex-Premier ministre. "Pousser aussi une série de propositions un peu fortes, pour peser sur la campagne d'Emmanuel Macron avec pourquoi pas "un financement public, des militants, des candidats aux législatives, et un groupe à l'Assemblée nationale. On veut pouvoir soutenir le national quand ce qui est fait est bien, mais garder la liberté de dire quand ça ne va pas dans le bon sens. Loyauté et liberté, qui de mieux qu'Edouard Philippe pour l'incarner ?"

Ce lancement du nouveau parti d'Edouard Philippe "n'est pas une quelconque remise en cause de l'appartenance à LREM mais la volonté de soutenir quelqu'un avec qui on a travaillé pendant trois ans", a insisté jeudi 7 octobre Marie Lebec, première vice-présidente des députés LREM. "Personne ne doute de son engagement dans la majorité présidentielle", a également affirmé Christophe Castaner, ce mardi 5 octobre, devant son groupe des députés LREM. Edouard Philippe avait lui-même apporté son soutien à Emmanuel Macron, dans l'émission "Sept à Huit", le 13 septembre dernier : "Je soutiendrai le président de la République. Je pense et j'espère qu'il sera candidat", avait-il alors affirmé. Allant dans ce sens, un membre de ce nouveau parti confirme : "C'est un mouvement qui contribue à élargir la majorité présidentielle." Si telle est la volonté de l'ex-Premier ministre, et si Emmanuel Macron est réélu en avril prochain, son premier rendez-vous politique sera les élections de juin 2022, où il comptera faire élire des députés sous ses propres couleurs.

Une crainte agite tout de même les rangs de la majorité : pour certains LREM, Edouard Philippe placerait déjà ses pions pour 2027, espérant succéder à Emmanuel Macron si celui-ci est réélu. "Ce qu'il fait, cela fractionne-t-il ou cela rajoute-t-il ? Dans la majorité, certains considèrent que cela fractionne", souligne un membre important de LREM dans L'Opinion. "L'homme politique préféré des Français" (selon plusieurs sondages), qui conserve toujours une solide popularité, briguerait-il le fauteuil de l'Elysée ?

Avant sa nomination à la tête du gouvernement le 15 mai 2017, Edouard Philippe était peu connu du grand public. Il est né le 29 novembre 1970 à Rouen (49 ans), où il passe une partie de sa scolarité. Après une prépa hypokhâgne, il est diplômé de Sc. Po Paris en 1992 puis de l'ENA (promotion Marc Bloch, 1995-1997). Avant de s'engager au RPR, le jeune Edouard Philippe milite au sein Parti Socialiste. Rapidement le jeune énarque se rapproche d'Antoine Rufenacht, maire du Havre de 1995 à 2010, et devient directeur de campagne de Jacques Chirac en 2002. En 2007 Edouard Philippe est embauché au cabinet d'Alain Juppé, qui est alors, très brièvement, ministre de l'Ecologie jusqu'à sa chute aux législatives. Peu de temps après, il est nommé directeur des Affaires publiques d'Areva. Il quitte ce poste lorsqu'il est élu maire du Havre en 2010. Deux ans plus tard, Edouard Philippe est élu député de la 7e circonscription de la Seine-Maritime. Proche d'Alain Juppé, il se charge de sa campagne pour la présidentielle de 2017 — avant son élimination à la primaire LR —. Le 3 juillet 2020, il démissionne de ses fonctions de Ier ministre. Tout juste réélu à la mairie du Havre (59%) , l'ancien chef du gouvernement va très certainement reprendre ses fonctions d'édile.

Côté vie privée, Edouard Philippe a épousé en 2002 Edith Chabre. Actuellement Directrice administrative de l'école Camondon, spécialisée dans l'architecture d'intérieure et le design. Le couple a trois enfants : Anatole, Léonard et Sarah. Passionné d'écriture, Edouard Philippe a écrit plusieurs polars, dont le succès "Dans l'ombre", co-écrit avec Gilles Boyer. Ils y décrivaient les coulisses de la vie politique, qui ne se déroule, selon leur prose, apparemment pas sans scènes de sexe torrides… Côté hobbies, outre la littérature, Edouard Philippe serait un amateur de boxe et notamment de kick-boxing. Le havrais aurait aussi un penchant pour d'autres sports, dont le foot.