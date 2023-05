Tariq Ramadan accusé de viol : au procès, il charge la plaignante

TARIQ RAMADAN. Le procès, en Suisse, pour viol, de l'islamologue s'est ouvert ce lundi 15 mai 2023. Le sexagénaire assure être innocent.

Les faits remonteraient à 15 ans en arrière. Ce n'est pourtant que depuis ce lundi 15 mai 2023 que Tariq Ramadan peut s'en expliquer devant le tribunal. Cet islamologue suisse est accusé, par une femme, d'un viol qui aurait été commis dans un hôtel de Genève. C'est donc dans la deuxième ville la plus peuplée de Suisse que le sexagénaire est jugé. Au premier jour du procès, seul le petit-fils d'un des fondateurs des Frères musulmans s'est exprimé à la barre. Ou plutôt, avec un micro, depuis son banc. Mis en examen dans d'autres affaires similaires en France (dossiers dans lesquels il a déjà fait de la prison en préventive), Tariq Ramadan a livré sa version des faits, bien éloignée du récit de cette Suissesse se faisant appeler Brigitte (un prénom d'emprunt) et portant une perruque pour dissimuler sa véritable identité.

"Elle me disait que j'étais sexy et qu'elle m'aimait"

Accusé de vouloir "jouer la montre" (les faits seront prescrits en octobre 2023), le théologien a assuré vouloir être acquitté dès la date attendue du verdict, le 24 mai. "Je suis là pour répondre parce que je veux que justice soit faite", a-t-il lancé en préambule. Car à ses yeux, "l'objectif premier de la plaignante, c'était ma chute morale." Une introduction à la suite de laquelle le Suisse de 60 ans a déroulé son récit. Avec une ligne de conduite : pour lui, "il n'y a pas eu de relation sexuelle."

Le mis en cause a, tout au long de l'audience, rejeté en bloc les accusations qui pèsent à son encontre, en portant à son tour envers la victime présumée. "C'est elle qui me surveillait sur les réseaux sociaux. Elle m'a envoyé 40 messages avant de me voir le soir des faits. Elle me disait que j'étais sexy et qu'elle m'aimait. C'est elle qui m'a proposé de boire un café", liste-t-il, tandis que l'origine de l'affaire reposerait sur une proposition de café formulée par Tariq Ramadan à cette femme. C'était le 28 octobre 2008. Au départ, la plaignante et le mis en cause s'étaient rencontrés lors d'une séance de dédicaces, avant de se revoir à l'occasion d'une conférence. C'est ainsi que le contact s'est noué entre les deux.

"Je l'ai rejetée"

Une troisième rencontre a donc lieu dans un café de Genève. La discussion s'éternise jusque dans la soirée, au point que les deux sont éconduits des lieux par le réceptionniste. C'est là que les versions diffèrent. L'échange se serait poursuivi dans la chambre d'hôtel où réside Tariq Ramadan, près du café. Son accusatrice affirme avoir alors été violée, quand lui nie tout en bloc : "s'il y avait eu une baston dans cette chambre, ça aurait été entendu." Et d'ajouter : "Si j'avais eu une relation sexuelle avec la plaignante suisse, avec ce qui se sait aujourd'hui de mes pratiques, pourquoi je le nierai ?"

Au fil de ses réponses, Tariq Ramadan a affirmé avoir été "piégé", disant que le récit de la Suissesse collait aux récits de ses autres accusatrices en France. "Ce qui a fait que j'ai accepté de la rencontrer, c'est qu'elle est séductrice, intelligente. […] C'est une femme qui écrit à un homme : 'je t'aime, tu me plais'", a-t-il expliqué, présentant l'accusatrice comme "une femme éprise, qui va se sentir rejetée." Lui, en tout cas, l'affirme : "je l'ai rejetée."