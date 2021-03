Interview de Meghan et Harry : selon eux, une "firme" manipule Elizabeth II

HARRY ET MEGHAN. L'entretien choc du duc et de la duchesse de Sussex a fait l'effet d'une bombe en Angleterre après sa diffusion sur ITV, lundi soir. Elizabeth II n'a pas souhaité regarder l'interview, mais un communiqué officiel de réaction devrait paraître ces prochains jours.

[Mis à jour le 9 mars 2021 à 16h20] L'interview diffusée sur CBS dimanche et retransmise ce lundi sur la chaîne anglaise ITV continue de faire couler de l'encre. Dans cet entretien, dans lequel ils explicitent les raisons qui les ont poussés à s'éloigner de la famille royale, le duc et la duchesse de Sussex ont réglé quelques comptes avec la couronne britannique au point de cibler des "réflexions racistes" à l'égard de Meghan et de son fils. Pensées suicidaires, mésententes avec Kate Middleton ou encore absence de soutien de la part des Windsor, l'actrice américaine et son époux, le prince Harry, n'ont pas fait dans la demi-mesure lors de leur conversation avec Oprah Winfrey.

Les journaux anglo-saxons n'ont pas attendu pour titrer sur l'évènement, le Times considère que c'est "pire" que ce à quoi il s'attendait alors que la Telegraph estime que la monarchie aurait dû porter un "gilet pare-balles". Pour Chris Ship, commentateur de la famille royale sur ITV, le couple a "chargé un bombardier B-52, survolé Buckingham Palace et largué leur arsenal pile au-dessus, bombe après bombe, toutes lourdement chargées". Mais la réaction la plus attendue reste celle de la reine Elizabeth II.

Pour visionner l'interview du prince Harry et de Meghan Markle, il suffit de se rendre sur le site officiel de TMC, qui a acheté les droits de l'entretien. Elle a disponible sur ce lien.

Au lendemain de la diffusion de l'entretien, un nouvel extrait a été dévoilé dans lequel le prince Harry regrette le comportement que sa grand-mère, la reine Elizabeth II, aurait eu à son égard peu après l'annonce du "Megxit". En janvier 2020, la reine aurait invité son petit-fils et sa famille, alors installés au Canada, dans sa demeure de Sandringham "pour bavarder, prendre le thé" Elle les aurait aussi inciter à "rester dîner" raconte le du de Sussex. Une fois arrivés en Angleterre, la reine n'aurait finalement pas pu se libérer pour accueillir Harry, prétextant "quelque chose dans (s)on agenda dont (elle) n'étai(t) pas au courant", et des occupations étalées sur toute la semaine. "Je n'ai pas voulu insister parce que je savais ce qu'il se passait", regrette Harry. Selon le prince l'explication est évidente : "Quand on est à la tête de la firme - surnom donnée à la famille royale - il y a des gens qui vous donnent des conseils, a-t-il expliqué. Et ce qui me rend triste, c'est que certains de ces conseils ont été vraiment très mauvais."

Meghan Markle a livré son sentiment : la famille royale ne souhaitait pas que leur fils Archie puisse jouir du titre de "prince", compte tenu de ses origines. La comédienne assure que des membres de la famille ont "eu des conversations sur la couleur de peau" de leur enfant, s'inquiétant de savoir "à quel point elle serait foncée à sa naissance". Des accusations de racisme formulées sans donner le moindre nom ou précisions sur les personnes qui auraient pu les tenir. La comédienne insiste sur "le refus de l'institution d'accorder à Archie la même protection et les titres de noblesse que les autres petits-enfants", une décision contraire au protocole. Les jeunes parents expliquent avoir été bouleversés à l'idée que leur fils "ne soit pas protégé, et l'idée qu'il soit le premier membre de couleur dans cette famille qui n'ait pas les mêmes droits que d'autres petits-enfants". Si le couple n'a pas clairement cité la ou les personnes à l'origine des propos, Oprah Winfrey a précisé, ce lundi 8 mars sur CBS, qu'il ne s'agit ni de la reine du duc d'Edimbourg. Le prince Harry a demandé à la star des talk-shows américains de partager l'information si elle en avait l'occasion.

Meghan Markle, manifestement très affectée, a aussi insisté sur le manque de soutien et la manière dont, selon elle, "The Firm"- l'un des surnom de la famille royale - a toujours agi pour la tenir à l'écart. L'actrice américaine a d'ailleurs fait savoir qu'elle avait eu des pensées suicidaires. "Je ne voulais plus être en vie. Et c'était une pensée constante, très claire, réelle et effrayante", a-t-elle dit, les larmes aux yeux. "C'est seulement une fois mariée que tout a commencé à vraiment empirer, que j'ai compris que non seulement je n'étais pas protégée, mais qu'ils étaient disposés à mentir pour protéger d'autres membres de la famille". Déjà mal-aimée des tabloïds britanniques, Meghan n'est pas davantage soutenue par la famille royale et, selon elle, sa relation avec la couronne prend un tournant lorsque personne ne répond à son appel à l'aide. "Je suis allée voir l'institution, et j'ai dit que j'avais besoin d'aller quelque part pour obtenir de l'aide. J'ai dit que je ne m'étais jamais sentie comme ça avant (…) et on m'a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l'institution", a-t-elle déclaré à la présentatrice américaine.

Les larmes et le récit de l'actrice dépeignent un portrait peu reluisant de Buckingham. Ces révélations apparaissent quelques jours après que le palais ouvre une enquête pour découvrir les raisons qui ont poussé un des plus proches conseillers de l'ex duchesse à porter plainte contre elle pour intimidation.

Meghan est revenue sur la rumeur selon laquelle elle aurait fait pleurer Kate Middleton, sa belle sœur, lors de son mariage pour un désaccord sur les robes des demoiselles d'honneur. L'Américaine a démenti et remis les choses dans le bon ordre, assurant : "L'inverse s'est produit. Je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit, parce que c'était une semaine vraiment difficile, et elle était bouleversée par quelque chose. Mais elle a reconnu ce qu'il s'est passé et s'est excusée, elle m'a offert des fleurs et m'a transmis une lettre me demandant pardon". D'abord blessée, Meghan a expliqué ne pas avoir de rancœur et a qualifié la duchesse de Cambridge de "bonne personne".

Malgré toutes les révélations-confessions, l'épouse du prince Harry a toutefois tenu à adresser un message à la souveraine Elizabeth II, pour lui faire comprendre qu'elle n'avait rien à lui reprocher, bien au contraire. "Il y a la famille, et ensuite il y a les personnes qui dirigent l'institution, ce sont deux choses distinctes et il est important de pouvoir les compartimenter parce que la reine, par exemple, a toujours été extraordinaire avec moi", a-t-elle déclaré.

Harry a aussi pris la parole au cours de cette interview, marquant son attachement à son épouse et approuvant sa démarche. Il n'a pas caché que leur départ et leur choix de vivre de l'autre côté de l'Atlantique a été accéléré par leur crainte de devoir subir les non-dits durant des années. Harry a insisté sur sa peur que "l'histoire se répète", en référence à la mort de sa mère. "J'ai eu trois conversations avec ma grand-mère, et deux conversations avec mon père avant qu'il n'arrête de prendre mes appels. Et après il a dit, 'peux-tu mettre tout ça par écrit?'", a-t-il lancé, ému, se disant "vraiment déçu" par le comportement de sa famille. "J'étais coincé dans un système, comme le sont mon père et mon frère aussi d'ailleurs. Et j'ai beaucoup de compassion pour cela", a-t-il toutefois nuancé. Les échanges ont cependant repris entre le prince et son père, Harry a assuré "Je l'aimerais toujours" mais reconnaît qu'il faudra du temps et du travail pour améliorer les relations.

Le prince a également réaffirmé l'amour qu'il porte à son frère bien qu'ils soient "sur des trajectoires différentes". La seule pour qui Harry n'a pas eu le moindre reproche est sa grand-mère, la reine Elizabeth II. "J'ai un profond respect pour elle. C'est mon colonel en chef. Elle le restera", a-t-il assuré. Le prince Charles et son fils, le prince William, auraient été "attristés" par le comportement et les messages d'Harry et de Meghan, regrettant de ne pas avoir pu réparer les blessures causées entre les deux camps, selon The Mirror.

Les médias britanniques ont assuré que la reine ne prendrait pas le temps de regarder l'interview du couple, ce qui ne l'empêchera pas d'être mise au courant des confessions faites par Meghan et Harry à la télévision américaine. Elle aurait également refusé de signer un communiqué en réaction à l'interview, seulement quelques heures après sa diffusion. Une réponse est tout de même attendue de la part de la souveraine mais ne sera pas publié avant quelques jours. Et selon Philip Turle, journaliste pour France 24 et spécialiste de la monarchie, elle sera cinglante et plus sévère que celles adressées au couple des Sussex jusqu'à présent. Malgré l'amour qui lie Harry et sa grand-mère, le journaliste explique sur BFMTV : "Quand il s'agit de toucher à la couronne, à la monarchie et à la famille royale, à leurs rôles, la reine est intransigeante. Il y aura des retombées et elles ne seront pas aussi sympathiques envers Harry et Meghan après la diffusion de l'interview". Le spécialiste s'avance et pense qu'une réponse sera également apportée aux allégations de racisme. "Il y aura nécessairement une réponse et probablement une enquête sur cette remarque sur la couleur de la peau de l'enfant parce qu'il faudra qu'on trouve le nom de la personne pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus."

Le timing est ceci dit bien choisi par le couple. Quelques heures avant la diffusion de l'entretien, la reine Elizabeth II s'est exprimée pour le jour du Commonwealth, elle a d'ailleurs insisté sur l'importance du "dévouement désintéressé et du sens du devoir", certains y verront une message adressé au prince cadet et son épouse. La présence de tous les membres officiels de la famille royale aux côté de la reine, en rangs serrés, a permis de montrer la force du noyau dur de Buckingham face aux potentielles critiques du couple déserteur.

Une source du palais a indiqué au Mirror : "Il y a un sentiment distinct à l'intérieur du camp qu'il doit y avoir une meilleure façon de résoudre les problèmes en se rassemblant, plutôt que la décision nucléaire qui a abouti à ce que tout soit discuté si publiquement et sans raison." Toutefois, une autre source assure : "Il y aura toujours une volonté de réparer les relations, même si elles sont assez brisées, mais tout d'abord, tout le monde doit prendre du recul pour essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là." L'entretien rappelle pour certains le règlement de compte sur fond d'adultère entre lady Diana et le prince Charles, diffusé il y a 25 ans sur BBC et il n'est pas souhaitable que le règlement de compte prenne a même tournure.

Des nouvelles plus joyeuses sont ressorties de l'interview, comme l'annonce du sexe du deuxième enfant du couple. "Avoir un garçon, puis une fille... Que demander de plus ?" s'est réjoui le prince Harry, débordant d'émotion. Meghan et Harry semblent combler et se contenter des bonheurs simples. "Je suis reconnaissant. (...) Nous avons notre famille et nous sommes quatre" a déclaré le duc, qui deviendra papa pour la seconde fois cet été, d'une petite fille donc. Le couple avait profité de la Saint-Valentin pour annoncer la grossesse de Meghan sur les réseaux sociaux. D'abord par l'intermédiaire d'un photographe et ami de longue date de l'actrice américaine, Misan Harriman. "Meg, j'étais là à ton mariage pour être témoin de cette histoire d'amour qui commençait, et mon amie, je suis honorée de la voir grandir. Félicitations au Duc et à la Duchesse de Sussex pour cette joyeuse nouvelle !" avait-il posté sur Twitter, en accompagnant son message d'une photo du couple. Le cliché en noir et blanc montre les amoureux tout sourire installés au pied d'un arbre, la main de Meghan posée sur son ventre arrondi. Un porte-parole a ensuite partagé la nouvelle auprès des médias britanniques en indiquant : "Nous confirmons que Archie s'apprête à devenir grand-frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d'attendre leur deuxième enfant".