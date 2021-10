Mort de Bernard Tapie : il aurait voulu résister au cancer quelques jour de plus

TAPIE. Depuis 2017, Bernard Tapie souffrait d'un double cancer à l'estomac et à l'œsophage. Il est finalement décédé ce dimanche 3 octobre, à 78 ans. Mais d'après Marc-Olivier Fogiel, l'homme d'affaires aurait demandé aux médecins de tenir un peu plus longtemps.

Biographie de Bernard Tapie L'essentiel Ce dimanche 3 octobre 2021 à 8h40, Bernard Tapie est décédé, après quatre ans à lutter contre un double cancer de l'œsophage et de l'estomac. Sa famille a annoncé la nouvelle dans un communiqué.

L'ancien homme d'affaires était âgé de 78 ans.

Personnage controversé, Bernard Tapie aura de multiples visages. Un des plus connus, celui de l'Olympique de Marseille (OM). Ce dimanche, l'heure est aux hommages dans le monde du ballon rond. Une minute d'applaudissements s'est tenue avant la rencontre PSG-Rennes, à 13 heures.

Dans un communiqué, publié ce dimanche, Emmanuel Macron a salué "l’ambition, l’énergie et l’enthousiasme" de l'homme d'affaires.

Sur BFM TV, Marc-Olivier Fogiel a expliqué que Bernard Tapie aurait demandé à ses médecins de tenir quelques jours de plus. En effet, il voulait attendre le 6 octobre, jour du délibéré pour l'affaire du Crédit Lyonnais.

Marseille, ville de cœur de Bernard Tapie. L'homme d'affaires sera d'ailleurs inhumé dans la cité phocéenne. Une chapelle ardente sera installée au stade Vélodrome pour l'ancien patron de l'OM.

17:02 - La ville de Marseille en deuil ce dimanche Comme vous le disions plus tôt, c'est à Marseille que sera inhumé Bernard Tapie. Sa ville de cœur lui a rendu de nombreux hommages ce dimanche. La Ville de Marseille et le Maire @BenoitPayan saluent la mémoire de #BernardTapie. À jamais Marseillais ???????? pic.twitter.com/Hr8Ea4aFkL — Ville de Marseille (@marseille) October 3, 2021 16:47 - Où auront lieux les obsèques de Bernard Tapie ? C'est dans la cité phocéenne que se tiendront les obsèques de Bernard Tapie. "Marseille sera au rendez-vous pour lui rendre un hommage populaire à sa hauteur", a expliqué le maire socialiste Benoît Payan. Il a par ailleurs annoncé que c'est à la cathédrale de la Major que seront situés les obsèques. Une chapelle ardente va d'ailleurs être installée au stade Vélodrome. 16:31 - "Marseille perd un homme providentiel", décrit un ancien entraîneur Gérard Gili "Marseille perd un homme providentiel", voici les mots choisis par Gérard Gili pour rendre hommage à Bernard Tapie. Ce dernier était entraîneur à l'Olympique de Marseille (OM) pendant le règne de Tapie. 16:19 - "Que ceux qui n'ont que de venin à cracher se taisent", fustige l'avocat Alain Jakubowicz L'avocat est connu du grand public. Alain Jakubowicz a notamment défendu Nordahl Lelandais et Karim Benzema. Il a souhaité, ce dimanche, rendre hommage à l'homme d'affaires décédé. "Que ceux qui n’ont que du venin à cracher se taisent. Adieu Tapie", a tweeté le président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra). 16:04 - M6 prévoit une émission spéciale en hommage à Bernard Tapie Ce dimanche, le programme TV risque d'être changé. À commencer par M6 qui a annoncé la déprogrammation de sa grille pour une soirée en hommage à Bernard Tapie, décédé ce dimanche. À 23h10, l'émission Enquête exclusive s'intéressera à l'homme d'affaires. 15:56 - De quoi est décédé Bernard Tapie ? Son état de santé fragile était déjà connu du grand public. Depuis 2017, Bernard Tapie souffrait d'un double cancer de l'œsophage et de l'estomac. 15:47 - "Au revoir mon Phénix" : l'hommage de son fils, Stéphane Sur Instagram, cette fois, le fils de Bernard Tapie, Stéphane, à son tour, a rendu hommage à l'homme d'affaires. "Au revoir mon Phénix", peut-on lire sur la description. Sur la publication, une photo en noir et blanc des deux hommes qui affichent un regard complice et rieur. 15:36 - "Courage, force, panache", les mots de Jean-Louis Borloo pour décrire Bernard Tapie Les deux hommes étaient proches. Jean-Louis Borloo a même été l'avocat historique de Bernard Tapie. Dans un message transmis à l'AFP, son ami de toujours a souhaité lui rendre un dernier hommage. "Quel ultime combat ! Courage, force, panache, entouré des tiens, les amours de ta vie, et malgré ceux qui, à défaut d'avoir ta gueule, ton talent, ton charisme, ta générosité, ta bonté, ton humour, tes fulgurances, n'ont cessé hélas d'harceler", a témoigné ce dernier. Avant de le décrire comme un "éblouissant chef d'un orchestre dont tu jouais toi-même de tous les instruments". 15:27 - "L'homme, au-delà des controverses, était habité par le talent et le courage", remarque François Hollande Bernard Tapie a aussi été un homme politique remarqué par tous, surtout pour ses combats contre le Front national. L'ancien président de la République François Hollande a notamment voulu son engagement ce dimanche, sur Twitter. "Par ses défis, ses engagements, ses succès, ses débordements comme ses déboires, Bernard Tapie aura été l'acteur et le révélateur d'une époque. L'homme, au-delà des controverses, était habité par le talent et le courage. Pensées pour sa famille", a écrit le président normal. 15:15 - Les 1 000 vies de Bernard Tapie sont hors-normes, souligne Michel Denisot Bernard Tapie était aussi une bête médiatique. Cet homme caractériel, Michel Denisot ne l'oubliera jamais. "Les 1 000 vies de Bernard Tapie sont hors-normes. Au delà de toutes les séries. Il en était le scénariste et l’acteur. Admiration pour son dernier combat contre la maladie et tristesse. RIP", a tweeté l'ancien animateur du Grand journal. 15:04 - À combien est estimé la fortune de Bernard Tapie ? D'après un classement daté de 2016, la fortune de l'homme d'affaires était estimée à 150 millions d'euros. Cela le plaçait au rang de la 400e richesse française. 14:54 - Une photo de Bernard Tapie au stade Vélodrome ! Le Boss restera dans le cœur des Marseillais. Ce dimanche, après l'annonce de son décès, une photo de Bernard Tapie a été affichée sur le devant du stade Vélodrome. Une photo hommage à Bernard Tapie collée devant le stade Vélodrome pic.twitter.com/UMlJIQ0epU — France Bleu Provence (@bleuprovence) October 3, 2021 14:42 - Avant de mourir, la curieuse demande de Bernard Tapie Il se battait contre ses cancers depuis 2017, mais son état de santé se dégradait et Bernard Tapie en était conscient. Seulement, selon les confidences de Marc-Olivier Fogiel, l'homme d'affaires aurait fait une demande un peu particulière à ses médecins. "Il avait en ligne de mire le 6 octobre, c'est la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a une décision de justice le 6 octobre. Et il avait demandé à ses médecins de tenir jusqu'au 6 octobre. Il savait qu'il n'irait pas au-delà", a expliqué le patron de BFM TV. Ce délibéré concerne l'affaire du Crédit Lyonnais, dans laquelle était mêlée l'homme d'affaires. 14:33 - Où reposera Bernard Tapie ? D'après les dernières informations données par la famille et par le maire de Marseille, le corps de Bernard Tapie reposera au cimetière de Mazargues, dans le 9e arrondissement de Marseille. 14:12 - Un hommage sera rendu à Marseille, cet après-midi C'était sa ville de cœur. Et Marseille compte bien rendre hommage à Bernard Tapie ce dimanche. "Les Marseillais peuvent se rendre devant le stade", a notamment souligné le maire de la ville Benoît Payan. Sur BFM TV, il a également annoncé qu'une chapelle ardente allait être ouverte au Vélodrome. "Il se passe beaucoup de choses dans ce stade. Et Bernard Tapie en a fait résonner beaucoup", a expliqué l'édile. LIRE PLUS

La télé, le sport, la comédie, les affaires, la politique Bernard Tapie, lhomme aux 1000 vies a marqué notre époque comme personne.



Entre succès fulgurant et coups durs, il a relevé tous les défis et est #DansLeCoeurDesFrançais à 21:15 sur C8 pic.twitter.com/hpj1t7UOGv — C8 (@C8TV) September 29, 2021

Bernard Tapie est décédé ce dimanche 3 octobre 2021 après des années de combat contre le cancer. En septembre 2017, Bernard Tapie avait révélé être atteint d'un cancer de l'estomac. Depuis, son état de santé s'est fortement dégradé et la maladie s'est propagée dans le corps : "J'ai l'œsophage, l'estomac, les poumons et maintenant le cerveau" avait-il confié dans une interview au 20 Heures de TF1, le 26 avril 2021. En mai, il avait même été hospitalisé au cours de son procès (lire plus bas). Lors d'un entretien sur LCI au mois de juillet, l'ancien propriétaire d'Adidas expliquait avoir, pendant un mois, "souff[ert] le martyr du matin au soir, à ne pas pouvoir me lever, manger." Depuis, il est à nouveau présent à son domicile, où il avait violemment été agressé lors d'un cambriolage début avril. Des photos avaient alors circulé sur lesquelles l'homme de 78 ans apparaissait le visage tuméfié.Des propos qui sonnent comme un écho à ceux de Sophie Tapie, tenus mardi 21 septembre sur le plateau de BFM TV. Invitée pour parler de son dernier album, la chanteuse avait brièvement évoqué l'état de santé de son père. "Il va comme quelqu'un atteint d'un cancer au stade 4 (...) Il faut avancer" expliquait-elle. "C'est chronique, il y a des jours ou ça va super bien et on se dit qu'il n'aura plus besoin de chimio, et puis trois jours après il y a une rechute, puis on se dit c'est la fin... Et finalement tout revient".

En mai 2021, Stéphane Tapie, fils de Bernard Tapie, avait évoqué "de nouvelles tumeurs" sur l'antenne de BFM TV. "Aujourd'hui, il en a une au cerveau, soignée par radiothérapie, deux dans les reins, dans l'abdomen, il en a un peu partout de petites tailles. Il a de la chimiothérapie, de l'immunothérapie. Il a eu une intervention chirurgicale. Les chances statistiques à ce stade-là sont épouvantables".

Si les rares informations qui circulaient sur l'évolution de son état de santé faisaient part d'une dégradation continue, Bernard Tapie avait ajouté sur LCI vouloir "anticiper le rendez-vous définitif". Dans un échange avec sa femme sur le sujet, elle l'en a dissuadé. "Parfois le corps médical peut se tromper sur le pronostic irréversible des douleurs", lui a-t-elle répondu selon ses dires. Mais Bernard Tapie avait martelé vouloir choisir sa fin. "La mort appartient à chacun. Chacun a sa mort et chacun doit la vivre comme il le sent."

Bernard #Tapie, l'entretien exclusif à #LCI



Il fait un plaidoyer pour le libre choix de sa mort.



"J'ai demandé à ma femme si elle était d'accord pour anticiper le rendez-vous final, elle a dit non"



Écoutez un extrait de cet entretien dans #Le20HdeDariusRochebin pic.twitter.com/TTjPPWa0dE — LCI (@LCI) July 8, 2021

Bernard Tapie avait aussi choisi l'humour pour répondre à la publication d'un article du Monde, signalant son décès le 31 octobre 2019. Une nécrologie intitulée "La mort de Bernard Tapie, l'homme aux mille vies", avait été publiée sur Internet par erreur. L'article, écrit par les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme avait été dépublié moins de 20 minutes après sa mise en ligne.

La rédaction des nécrologies de personnages publiques est une pratique courante dans les rédactions des grands médias, mais l'homme d'affaires étant malade, l'erreur du Monde avait d'autant plus été mal accueillie. Le quotidien avait présenté ses excuses. Bernard Tapie avait quant à lui réagi à cette malheureuse publication. À Franz-Olivier Giesbert, ancien directeur du Point qui a pu le contacter, il avait répondu avec humour : "Je viens d'avoir Bernard Tapie au téléphone. Il m'a dit en plaisantant : 'L'annonce de ma mort par Le Monde est, comme disait Mark Twain, 'très exagérée''".

Comment va se poursuivre le procès en appel de Bernard Tapie ? A la mi-mai s'était tenu le procès en appel de l'homme d'affaires, dans le dossier du Crédit Lyonnais. Dans les années 1990, alors qu'il est patron d'Adidas et en passe de devenir ministre, il vend le groupe d'articles de sport, racheté par le Crédit lyonnais. Quelques années plus tard, l'homme d'affaires dit découvrir un montage opaque de la banque, qui l'aurait berné au moment de la transaction, le mettant en faillite. Il porte alors l'affaire devant les tribunaux et obtient gain de cause en 2008, empochant 403 millions d'euros lors d'un procès controversé. En 2013, Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances, annonce vouloir réviser cet arbitrage. Un recours est déposé.

Le procès en appel de Bernard Tapie contre le Crédit Lyonnais a donc eu lieu en mai 2021. Si les premiers débats se sont tenus en présence du principal intéressé, ils se sont clos sans les avocats du mis en cause. Bernard Tapie, n'ayant pas assisté à la fin du procès à cause d'une hospitalisation fin mai, avait refusé qu'ils plaident en son absence et le renvoi du procès avait été refusé. Le parquet général a requis cinq ans de prison avec sursis et 300 000 euros d'amende pour "complicité d'escroquerie" et "détournement de fonds publics". Le délibéré sera rendu le mercredi 6 octobre 2021.

Le ministère public a par ailleurs demandé trois ans dont deux avec sursis et 100 000 euros d'amende pour Stéphane Richard, patron d'Orange et à l'époque directeur de cabinet de la ministre de l'Economie Christine Lagarde, poursuivi pour "complicité de détournement de fonds publics". L'Etat et l'entité chargée de gérer le passif du Crédit Lyonnais avaient demandé près de 600 millions d'euros en réparation.

Né à Paris en 1943, Bernard Tapie commence sa carrière professionnelle en tant qu'homme d'affaires. D'abord vendeur de postes de télévision dans les années 60, Bernard Tapie va se spécialiser dans l'achat d'entreprises en dépôt de bilan. Par la suite, Bernard Tapie va devenir une personnalité médiatique importante du paysage audiovisuel français dans les années 80. C'est durant cette décennie qu'il rencontre, François Mitterrand et qu'il s'engage politiquement à Marseille. En 1989, il est élu député dans les Bouches-du-Rhône et occupera les postes de ministre de la Ville pendant quelques mois (1992-1993) puis député européen de 1994 à 1997. Dans la cité phocéenne, Bernard Tapie va également s'impliquer dans le sport. De 1986 à 1993, il est le propriétaire et président de l'Olympique de Marseille. Sous sa houlette, l'OM remporte 4 titres de champion de France, une Coupe de France et la Ligue des Champions en 1993. L'OM connaît, avec Tapie aux commandes, les plus pages de son histoire. Homme politique, homme d'affaires à succès et président de l'un des plus grands clubs d'Europe, tout sourit à Bernard Tapie. Toutefois, Bernard Tapie va connaître ses premiers problèmes avec la justice. Depuis 1992, il est régulièrement mis en cause dans l'affaire qui l'oppose au Crédit Lyonnais. Il est condamné à une peine de prison en 1995 pour corruption suite à l'affaire VA-OM. Cette condamnation met fin à sa carrière politique. Il se reconvertit dans le théâtre, le cinéma, la télévision puis se fait plus discret malgré un retour raté au poste de président de l'OM à la fin des années 90, sous le mandat de Robert Louis-Dreyfus.