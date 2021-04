Bernard Tapie : "roué de coups" lors d'un violent cambriolage, les images de ses blessures

L'homme d'affaires malade et son épouse ont été cambriolés et agressés, dans la nuit de samedi à dimanche, dans leur domicile de Seine-et-Marne. Le couple a été "roué de coups", a raconté le fils de Bernard Tapie sur BFMTV.

[Mis à jour le 5 février 2021 à 11h54] "Ils ont été réveillés avec des lampes dans les yeux, attachés, roués de coups", décrit Stéphane Tapie sur BFMTV. Bernard Tapie et son épouse ont été victimes d'un cambriolage très violent, dans la nuit de samedi à dimanche. Alors que le couple dormait dans sa maison de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne, quatre hommes encagoulés et habillés de combinaisons noires sont entrés par effraction. Dominique et Bernard Tapie ont ensuite été attachés avec des câbles électriques et frappés à plusieurs reprises. L'homme d'affaires aurait reçu "un coup de matraque sur la tête". Les cambrioleurs sont repartis avec plusieurs bijoux. Une enquête a été ouverte pour "vol en bande organisée", "séquestration" et "association de malfaiteurs". Des photos du couple avec le visage tuméfié ont été diffusées par CNews, dans l'émission L'heure des Pros, puis partagées sur Twitter par BFMTV.

Les photos des blessures des époux Tapie après leur violent cambriolage https://t.co/R4t4YI8i8h pic.twitter.com/KxgMmXRjEg — BFMTV (@BFMTV) April 5, 2021

Dominique Tapie a été transportée à l'hôpital, après avoir été tirée par les cheveux et reçu de nombreux coups, avant de sortir rapidement. Son mari est resté au domicile. Son petit-fils assure qu'il "va bien", même s'il est "KO, très fatigué". Deux montres, dont une Rolex, des boucles d'oreilles, des bracelets et une bague ont été dérobés. Les cambrioleurs ont réussi à s'infiltrer dans la maison, malgré la présence de caméras de vidéosurveillance, et de gardiens installés au rez-de-chaussée. La police judiciaire de Versailles a été saisie de cette enquête pour vol aggravé avec violences et séquestration. Le parquet de Melun a annoncé, par la voix de la procureure de la République, l'ouverture de l'enquête.

Le président de la République Emmanuel Macron a appelé Bernard Tapie suite à son cambriolage. De son côté, Guy Geoffroy, le maire de Combs-la-Ville, a dénoncé "l'extrême violence" des faits. "Les cambrioleurs pensaient trouver un trésor et je pense que les violences ont été d'autant plus importantes qu'il n'y avait globalement pas grand-chose à prendre", a-t-il commenté. Dans un tweet, son fils a déclaré : "Pour ceux qui ont le téléphone de mon père n'envoyez pas de message. Les ravisseurs ont ses téléphones. Merci."

Selon les informations qu'il a rendues publiques, sa maladie se métastaserait en touchant aussi ses poumons et ses cordes vocales. Les thérapies qui lui ont été octroyées ont endommagé ces dernières, ce qui l'a rendu "presque aphone" a t-il indiqué lui-même au média belge Soir Mag il y a quelques mois. Son traitement n'empêcherait pas au cancer de resurgir : la maladie "peut connaitre des rémissions partielles, même une rémission totale momentanée, mais il repartira à un moment ou un autre", avait déjà affirmé l'ancien ministre à l'automne. Pour son avocat, manifestement inquiet, le traitement que suit actuellement Bernard Tapie "est le dernier combat de sa vie", avait-il précisé à BFMTV le 6 octobre. "Honnêtement, le voir avec autant de courage et de détermination alors qu'il est très affaibli… Il veut assister à chaque minute de son procès alors que je suis persuadé que si un médecin l'examinait, il lui dirait probablement qu'il n'en est pas capable. À ce niveau-là, c'est, je dois dire, assez étonnant. Il est dans une forme délicate", avait-il ajouté.

L'homme d'affaires suivait à l'automne dernier un traitement expérimental, en Belgique. Auprès de Soir Mag, il avait indiqué que cette nouvelle thérapie lui permettait alors de lutter de manière efficace contre sa maladie, mais au prix d'une affaiblissement considérable. "Le traitement a des résultats très significatifs quant à leur efficacité sur la tumeur, mais la difficulté, c'est d'arriver à en supporter les conséquences. [...] Je me sens donc actuellement beaucoup plus mal", avait-il fait savoir.

De nombreux commentaires de Bernard Tapie sur son cancer

Début septembre, invité au concours d'éloquence des avocats du barreau de Paris, Bernard Tapie avait ému et impressionné son auditoire par un pamphlet consacré à la nécessité de rester le plus actif possible face à la maladie. La voix raillée, il lançait : "Contrairement à ce que l'on dit, le moral, etc... Vos cellules cancéreuses s'en foutent. Elles ont un ennemi, c'est votre énergie ! Car c'est l'énergie qui donne la puissance à votre système immunitaire. Et comment on trouve l'énergie ? En se bougeant ! En se remuant ! Et si vous êtes au lit du matin au soir, en vous disant : 'Je ne peux pas me lever', vous êtes mort !"

"Vos cellules cancéreuses ont un ennemi, c'est votre énergie"



La leçon de courage de Bernard Tapie face à la maladie pic.twitter.com/7rcgD9NBYO — BFMTV (@BFMTV) September 8, 2020

L'an dernier, il avait interpellé par sa voix sur le plateau de CNews. Alors qu'il était invité pour commenter les résultats des élections européennes, il était apparu fatigué, et presque aphone. Il avait alors confié quelques informations peu rassurantes sur l'état de sa maladie : "Ça ne va pas bien", avait-il concédé, en rendant public son second cancer. L'ancien ministre de la Ville a aussi fait savoir qu'il avait dû "recommencer la chimio, la radiothérapie". Au début du mois de juillet 2019, Bernard Tapie n'avait pas pu assister à son verdict dans l'affaire du Crédit lyonnais, apparemment trop affaibli. Après avoir été relaxé dans cette même affaire, il avait fait preuve d'auto-dérision sur sa maladie. "Je n'ai qu'une seule réflexion : mon cancer vient d'en prendre un sale coup dans la gueule ! C'est bien la preuve qu'il faut toujours, toujours, se battre jusqu'au bout", avait-il déclaré à La Provence. "C'est ma plus belle chimio !", aurait-il aussi lancé à ses proches, selon BFMTV, à cette époque. Quelques jours plus tard, le Parquet de Paris annonçait avoir fait appel de la relaxe générale concernant le procès.

Bernard Tapie avait aussi choisi l'humour pour répondre à la publication d'un article du Monde, signalant son décès jeudi 31 octobre 2019. Une nécrologie intitulée "La mort de Bernard Tapie, l'homme aux mille vies", avait été publiée sur Internet par erreur. L'article, écrit par les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme avait été dépublié moins de 20 minutes après sa mise en ligne.

La rédaction des nécrologies de personnages publiques est une pratique courante dans les rédactions des grands médias, mais l'homme d'affaires étant malade, l'erreur du Monde avait d'autant plus été mal accueillie. Le quotidien avait présenté ses excuses Bernard Tapie avait quant à lui réagi à cette malheureuse publication. À Franz-Olivier Giesbert, ancien directeur du Point qui a pu le contacter, il avait répondu avec humour : "Je viens d'avoir Bernard Tapie au téléphone. Il m'a dit en plaisantant : 'L'annonce de ma mort par Le Monde est, comme disait Mark Twain, 'très exagérée''".