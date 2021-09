Bernard Tapie : un cancer au "stade 4", son état de santé inquiète

Présente sur BFM TV ce 21 septembre, la fille de Bernard Tapie, Sophie Tapie a donné des nouvelles peu rassurantes de son père atteint de plusieurs cancers.

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 11h44] L'état de santé de Bernard Tapie se dégrade-t-il ? Invitée de BFM TV ce mardi 21 septembre, Sophie Tapie, souvent discrète lorsqu'on évoque son père, a livré des détails peu rassurants sur son état de santé . Présente pour parler de son nouvel album et notamment son titre "Phénix" en hommage à son père, la jeune femme l'a brièvement évoqué. "Il va comme quelqu'un atteint d'un cancer au stade 4 (...) Il faut avancer" explique-t-elle. "Stade 4", est malheureusement synonyme d'un cancer généralisé où le pronostic vital est très souvent engagé. La chanteuse a également rendu hommage à tous les malades atteints du cancer, "maladie du siècle" expliquant ce côté cyclique très désagréable. "C'est chronique, il y a des jours ou ça va super bien et on se dit que je n'aurai plus besoin de chimio, et puis trois jours après il y a une rechute, puis on se dit c'est la fin... Et finalement tout revient".

Avant sa fille, c'est le fils de Bernard Tapie qui a livré un hommage à son père. Suite à la mort de René Malleville, supporter "n°1" de l'OM qui était atteint d'un cancer, Stéphane Tapie a tenu à rendre hommage à "son ami" en postant une photo de son père sur son compte Instagram avec cette légende lourde de sens : "Profitez de vos proches avant qu'ils partent".

Si son fils n'a pas donné plus de détails sur l'évolution de son état de santé, en mai 2021, il avait évoqué "de nouvelles tumeurs" sur l'antenne de BFM TV. "Aujourd'hui, il en a une au cerveau, soignée par radiothérapie, deux dans les reins, dans l'abdomen, il en a un peu partout de petites tailles. Il a de la chimiothérapie, de l'immunothérapie. Il a eu une intervention chirurgicale. Les chances statistiques à ce stade-là sont épouvantables". Sa fille avait également donné des nouvelles peu rassurantes dans une interview à Gala lors de la sortie de son single "Phoenix", dédié à son père. "Il est malade, très affaibli, il ne va pas de mieux en mieux. Je veux lui faire plaisir, lui donner de la force. Inconsciemment, je veux peut-être aussi lui rappeler tout ce qu'il a accompli. Mon père a eu un parcours de vie extraordinaire et là, il est dans un combat de vie extraordinaire."

En septembre 2017, Bernard Tapie avait révélé être atteint d'un cancer de l'estomac. Depuis, son état de santé s'est fortement dégradé et la maladie s'est propagée dans le corps : "J'ai l'œsophage, l'estomac, les poumons et maintenant le cerveau" avait-il confié dans une interview au 20 Heures de TF1, le 26 avril 2021. En mai, il avait même été hospitalisé au cours de son procès (lire plus bas). Lors d'un entretien sur LCI au mois de juillet, l'ancien propriétaire d'Adidas expliquait avoir, pendant un mois, "souff[ert] le martyr du matin au soir, à ne pas pouvoir me lever, manger." Depuis, il est à nouveau présent à son domicile, où il avait violemment été agressé lors d'un cambriolage début avril. Des photos avaient alors circulé sur lesquelles l'homme de 78 ans apparaissait le visage tuméfié.

Si peu d'informations circulent sur l'évolution de son état de santé, Bernard Tapie avait ajouté sur LCI vouloir "anticiper le rendez-vous final". Début septembre, sa fille, Sophie Tapie, avait donné de ses nouvelles à Gala, peu rassurantes : "Mon père est très malade, très affaibli, il ne va pas de mieux en mieux." Ancienne candidate de The Voice, elle a quant à elle, fin août, sorti un single intitulé Le Phoenix, en hommage à son père.

Bernard Tapie va-t-il être condamné par la justice ? A la mi-mai s'est tenu le procès en appel de l'homme d'affaires, dans le dossier du Crédit Lyonnais. Dans les années 1990, alors qu'il est patron d'Adidas et en passe de devenir ministre, il vend le groupe d'articles de sport, racheté par le Crédit lyonnais. Quelques années plus tard, l'homme d'affaires dit découvrir un montage opaque de la banque, qui l'aurait berné au moment de la transaction, le mettant en faillite. Il porte alors l'affaire devant les tribunaux et obtient gain de cause en 2008, empochant 403 millions d'euros lors d'un procès controversé. En 2013, Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances, annonce vouloir réviser cet arbitrage. Un recours est déposé.

Le procès en appel de Bernard Tapie contre le Crédit Lyonnais a donc eu lieu en mai 2021. Si les premiers débats se sont tenus en présence du principal intéressé, ils se sont clos sans les avocats du mis en cause. Bernard Tapie, n'ayant pas assisté à la fin du procès à cause d'une hospitalisation fin mai, avait refusé qu'ils plaident en son absence et le renvoi du procès avait été refusé. Le parquet général a requis cinq ans de prison avec sursis et 300 000 euros d'amende pour "complicité d'escroquerie" et "détournement de fonds publics". Le délibéré sera rendu le mercredi 6 octobre 2021.

Le ministère public a par ailleurs demandé trois ans dont deux avec sursis et 100 000 euros d'amende pour Stéphane Richard, patron d'Orange et à l'époque directeur de cabinet de la ministre de l'Economie Christine Lagarde, poursuivi pour "complicité de détournement de fonds publics". L'Etat et l'entité chargée de gérer le passif du Crédit Lyonnais avaient demandé près de 600 millions d'euros en réparation.

Bernard Tapie avait aussi choisi l'humour pour répondre à la publication d'un article du Monde, signalant son décès jeudi 31 octobre 2019. Une nécrologie intitulée "La mort de Bernard Tapie, l'homme aux mille vies", avait été publiée sur Internet par erreur. L'article, écrit par les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme avait été dépublié moins de 20 minutes après sa mise en ligne.

La rédaction des nécrologies de personnages publiques est une pratique courante dans les rédactions des grands médias, mais l'homme d'affaires étant malade, l'erreur du Monde avait d'autant plus été mal accueillie. Le quotidien avait présenté ses excuses. Bernard Tapie avait quant à lui réagi à cette malheureuse publication. À Franz-Olivier Giesbert, ancien directeur du Point qui a pu le contacter, il avait répondu avec humour : "Je viens d'avoir Bernard Tapie au téléphone. Il m'a dit en plaisantant : 'L'annonce de ma mort par Le Monde est, comme disait Mark Twain, 'très exagérée''".