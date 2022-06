Salah Abdeslam : quelle peine de prison pour le terroriste ?

ABDESLAM. Salah Abdeslam va connaître le verdict. Sept ans après les attentats du 13-Novembre à Paris, le terroriste devrait être condamné à une très lourde peine de prison.

[Mise à jour le 27 juin à 17h40] Une peine historique pour un procès historique. Lundi 27 juin 2022, les débats du procès du 13-Novembre se sont clos, eux qui s'étaient ouverts en septembre dernier. Neuf mois à l'issue desquels une très lourde et rare condamnation devrait être prononcée à l'encontre de Salah Abdeslam, seul membre toujours vivant du commando armé qui a tué 130 personnes dans Paris le 13 novembre 2015. Les juges se sont retirés pour délibérer jusqu'à mercredi, levant la séance après d'ultimes propos tenus par le Français de 32 ans, lequel a, une nouvelle fois, présenté ses "excuses", tout en se défendant jusqu'aux derniers instants : "je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur." Le procès a mis en lumière qu'il aurait pu l'être (lire plus bas). Mercredi, en fin de journée, Salah Abdeslam, ainsi que 13 autres accusés jugés pour une implication , d'une manière ou d'une autre dans l'organisation de cette entreprise meurtrière, connaîtront leur sentence.

A quelle peine de prison Salah Abdeslam va-t-il être condamné ?

A procès historique, verdict historique. La Cour d'assises spéciale de Paris pourrait prononcer à l'encontre de Salah Abdeslam une peine qui n'a été appliquée qu'à de très rares reprises. Lors de son réquisitoire le 10 juin dernier, le parquet national antiterroriste (PNAT) avait demandé la prononciation d'une peine de perpétuité incompressible. Autrement dit, un verdict qui condamnerait Salah Abdeslam à passer le restant de sa vie en prison, aucun aménagement de peine ne pouvant être formulé. Une condamnation rarissime, prononcée seulement quatre fois depuis son instauration en 1994, visant jusqu'alors uniquement des criminels ayant violé et tué des petites filles, dont Michel Fourniret.

Au procès, les explications et excuses de Salah Abdeslam

La tenue de ce procès des attentats du 13-Novembre a permis de donner la parole à Salah Abdeslam. Les propos du dernier membre vivant du commando armé qui a frappé en plein Paris ont alterné entre provocations à l'ouverture des débats, puis excuses et défense au fil des semaines, lui qui s'était enfermé dans le mutisme tout au long de l'enquête, se laissant même aller jusqu'à citer Voltaire, au cours de prises de paroles calmes et polies.

Début septembre, Salah Abdeslam avait tenté de justifier l'entreprise terroriste, expliquant : "on a combattu la France, on a visé la population, des civils mais on n'a rien de personnel à leur égard." Des propos réitérés lors d'une nouvelle prise de parole le 9 février, mettant la faute sur François Hollande, qui était alors président de la République à l'époque : "c'était pour faire cesser les bombardements de la coalition sur le sol de l'État islamique." Car le terroriste âgé de 32 ans entendait défendre cette idéologie, comme il l'a lui-même expliqué : "dans beaucoup de pays arabes, musulmans, les valeurs occidentales prennent le dessus sur les valeurs islamiques. Et pour nous musulmans, c'est une humiliation. L'État islamique combat dans le sentier d'Allah pour que sa parole soit la plus haute, pour que l'ordre soit rétabli sur la terre. Et moi, ce combat-là, je le légitime."

Pourtant, Salah Abdeslam a toujours tenté de minimiser son rôle. "Je n'ai tué personne et je n'ai blessé personne. Même une égratignure, je ne l'ai pas faite", avait-il lancé en février, avant de marteler le 27 juin avant la fin des débats : "l'opinion publique pense que j'étais sur les terrasses, occupé à tirer sur des gens, l'opinion publique dit que j'étais au Bataclan. Vous savez que la vérité est à l'opposé. […] Je suis rentré en prison à l'âge de 26 ans, je ne suis pas parfait, j'ai fait des erreurs, c'est vrai. Mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur." Les déclarations du terroriste avaient toutefois permis de confirmer un élément : il était bien en possession d'une ceinture explosive le 13 novembre 2015, lu qui a dit "présenter mes condoléances et mes excuses à toutes les victimes". Je sais que la haine subsiste [...], je vous demande aujourd'hui de me détester avec modération. [...] Je vous demande de me pardonner."

C'est l'une des nombreuses ombres qui planaient avant l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015 perpétrés à Paris : Salah Abdeslam devait-il, lui aussi, se faire exploser dans un café de la capitale, plus précisémment dans le 18e arrondissement, au nord de la ville ? Oui, selon le principal intéressé, qui l'avait reconnu le 13 avril. "L'objectif qu'on m'a donné était de me rendre dans un café du 18e", avait-il déclaré devant la Cour, expliquant par la suite avoir pénétré dans un établissement avant de renoncer : "Je vais rentrer dans ce café, je vais commander une boisson, je vais regarder les gens autour de moi et je me suis dit : "Non, je vais pas le faire."" Le seul terroriste encore en vie n'a toutefois pas précisé la cible qui lui avait été indiquée. Mais un ordre de se faire exploser dans le 18e lui avait bel et bien été donné. A tel point qu'au lendemain des attaques, le communiqué de revendication envoyé par l'Etat islamique faisait mention du quartier comme ayant été attaqué, alors qu'il avait été finalement épargné.