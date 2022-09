"Kate Middleton : à la hauteur pour être princesse de Galles ?"

KATE MIDDLETON. Première femme depuis Lady Diana a porté le titre de princesse e Galles et encore très populaire auprès des Britanniques, Kate Middleton sera-t-elle à la hauteur ?

[Mis à jour le 13 septembre 2022 à 15h44] Kate Middleton est la nouvelle princesse de Galles. Un titre intimement lié à Lady Diana, la dernière à l'avoir porté jusqu'au décès de la reine Elizabeth II. La mort de la souveraine a poussé le prince William sur la première marche dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, une place qui s'accompagne d'une valse de titres royaux dont les prestigieux prince et princesse de Galles. Si la femme du roi Charles III et aujourd'hui reine consort Camilla avait renoncé à ce titre par peur de la réaction des Britanniques à son égard, la nouvelle qualification de Kate Middleton, dite "perfect Kate", au titre est apparu très naturellement aux sujets du Commonwealth.

Un tour de force pour celle qui apparait comme le membre le plus populaire de la famille royale, juste après la défunte reine, dans un sondage YouGov du deuxième trimestre de 2022. Kate Middleton est même plus populaire que son mari, le prince William, troisième dans le cœur des Britanniques selon la même étude. Une popularité dont a toujours joui et qu'entretient la princesse de Galles ayant trouvé sa place et jouant la composition de la "Firme" - surnom donné à la famille royale - sans fausse note. Discrète et aux nombreux engagements princiers aux côtés de son époux, Kate Middleton va devoir tenir ce rôle encore longtemps toujours sans décevoir mais avec plus de responsabilités. Une tâche qui pourrait n'être qu'une formalité pour celle qui sera appelée à devenir reine consort quand le prince William succèdera à son père, le roi Charles III, sur le trône. Ce moment ne devrait pas venir tout de suite pourtant Kate Middleton pourrait déjà faire de l'ombre à Camilla qui après vingt années passées au bras du prince Charles porte encore les stigmates de la "guerre des Galles".

Kate Middleton est pourtant un des protagonistes de la guerre froide entre le prince William et le prince Harry et ses anciennes relations avec sa belle-sœur, Meghan Markle, n'ont pas toujours été courtoises selon les dires des deux femmes. Mais là encore la princesse de Galles s'en sort avec le bon rôle auprès des Britanniques, en témoignent les images de la sortie commune du couple devant le château de Windsor le 10 septembre. Alors que Kate Middleton était attendue de tous ou presque, Meghan Markle était par moment boudée des personnes venues rendre hommage à Elizabeth II.

L'absence de Kate Middleton remarquée à Balmoral

Très aimée des Britanniques, Kate Middleton a pu en surprendre plus d'un lorsqu'elle ne s'est pas rendue à Balmoral le 8 septembre pour être au chevet de la reine Elizabeth II lors de ses derniers instants. Le prince William s'est bel et bien rendu seul en Ecosse mais la princesse de Galles a une bonne excuse pour être rester à Windsor : les trois enfants du couple royal faisaient leur rentrée ce jour-là. Kate Middleton a donc joué son rôle de mère en restant auprès de Georges (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans). La duchesse de Cornouailles et de Cambridge a toutefois retrouvé le bras de son époux le prince William lors des premiers instants de recueillement de deuil à Londres.

L'absence de Kate Middleton en Ecosse a d'autant plus étonné qu'elle et son mari s'étaient déjà rapprochés de la souveraine ces derniers mois. Ils ont notamment quitté leur résidence de Kensington Palace à Londres au profit d'un cottage situé dans le domaine de Windsor où la reine avait élu domicile avant de se rendre au château écossais de Balmoral pour sa traditionnelle résidence estivale.

Biographie de Kate Middleton

Catherine "Kate" Middleton est née le 9 janvier 1982 dans le Berkshire. Fille de Michael et Carole Middleton, un couple qui a fait fortune avec une entreprise de vente d'accessoires de fête, "Kate" est l'ainée et a une soeur Philippa, dite "Pippa" née en 1983 et un frère, James né en 1987. Son destin tourne au tournant des années 2000 quand elle rencontre le Prince William, héritier de la couronne britannique, à l'université écossaise de Saint-Andrews. Marié depuis 2010, le couple a eu trois enfants et incarne à la fois la tradition de la monarchie et une certaine dose de modernité, qui font de Kate et William des personnalités très appréciées des Britanniques en dépit du conflit qui les oppose au couple Harry (le frère cadet de William) et Meghan Markle.

Sa rencontre avec le Prince William

Kate Middleton intègre au début des années 2000 la prestigieuse université de Saint-Andrews en Ecosse. C'est là qu'elle rencontre le prince William, qu'elle fréquente rapidement avec de vivre ensemble en colocation en compagnie de trois autres amis. Leur relation est révélée par les tabloids anglais dès 2003 et ils vivent ensemble à Saint-Andrews jusqu'en 2006, date de fin de leur cursus universitaire. Après une brève séparation en 2007, les fiançailles du couple sont officiellement annoncées le 16 novembre 2010, un mois après des vacances au Kenya. Les fiançailles du futur roi d'Angleterre selon le protocole font la Une de la presse anglaise, d'autant que Kate arbore dans les jours suivants la bague de fiançailles de Diana, la mère de William décédée à Paris en 1997.

Le mariage de Kate Middleton et du Prince William

C'est devant 2 milliards de téléspectateurs que le couple se marie le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster. Les images d'une foule en liesse devant le balcon de Buckingham Palace et dans les rues de Londres ont fait le tour du monde. Le couple reçoit dans le même temps les titres de duc et duchesse de Cambridge.

Les enfants de Kate Middleton et du Prince William

Kate Middleton et le Prince William ont eu trois enfants, George né le 22 juillet 2013, Charlotte née le 2 mai 2015 et Louis né le 23 avril 2018. Dans l'ordre de succession du trône, c'est George qui est logiquement appelé à régner un jour, après son grand-père Charles et son père William. Le couple et ses enfants s'est installé à Kensington Palace à Londres, résidence qu'il a quitté en 2022 pour un cottage situé sur le domaine de Windsor, près de la résidence privilégiée de la reine Elizabeth II.