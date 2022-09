Kate Middleton : elle était déjà au plus près de la reine avec William

KATE MIDDLETON. Au lendemain de photos d'une rentrée des classes tout sourires pour ses trois enfants, Kate Middleton fait face ce jeudi 8 septembre à l'annonce d'un état de santé inquiétant pour la reine d'Angleterre Elizabeth II. Son mari, le prince William, s'est rendu au chevet de la reine, a confirmé Buckingham Palace.

[Mis à jour le 8 septembre à 15h57] Kate Middleton se rendra-t-elle également au chevet de la reine Elizabeth II ces prochaines heures, elle qui a passé une partie de l'été au plus près de la reine d'Angleterre, à Windsor ? La presse britannique est en ébullition depuis l'annonce jeudi 8 septembre à la mi-journée et l'annonce par Buckingham Palace d'une aggravation manifeste de l'état de santé de la reine d'Angleterre Elizabeth II. "Suite à une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la Reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale", précise le communiqué de la royauté. Ce communiqué a été suivi de plusieurs annonces sur les déplacements de ses proches, dont le Prince Charles mais aussi le Prince William, à son chevet. La reine était depuis quelques jours dans sa résidence écossaise de Balmoral, là où elle a reçu cette semaine la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss, et non à Londres comme habituellement.

Une photo non publiée, prémices d'une inquiétude

Depuis plusieurs semaines, l'état de santé de la reine Elizabeth II inquiétait les Britanniques et les observateurs de la monarchie. Signe d'une santé plus fragile de la reine, ses proches étaient davantage présents à ses côtés. Pour rappel, Kate Middleton et le prince William avait déjà annoncé cet été leur décision de quitter leur résidence de Kensington Palace à Londres pour un cottage situé dans le domaine de Windsor où la reine a élu domicile. Mercredi 7 septembre, la presse britannique avait ainsi fait ses choux gras de la rentrée scolaire des enfants de William et Kate, George, Charlotte et Louis dans leur nouvelle école de Lambrook School.

Si la photo a été abondamment publiée dans la presse britannique, elle n'avait pas fait l'objet d'un post sur les réseaux sociaux du couple royal, contrairement aux dernières années. Ce jeudi, les tabloids anglais ne tardent pas y voir un message et le signe que le couple formé par William et Kate Middleton ne souhaitait pas paraître tout sourire alors que la santé de la reine Elizabeth II était sans doute déjà inquiétante...

Biographie de Kate Middleton

Catherine "Kate" Middleton est née le 9 janvier 1982 dans le Berkshire. Fille de Michael et Carole Middleton, un couple qui a fait fortune avec une entreprise de vente d'accessoires de fête, "Kate" est l'ainée et a une soeur Philippa, dite "Pippa" née en 1983 et un frère, James né en 1987. Son destin tourne au tournant des années 2000 quand elle rencontre le Prince William, héritier de la couronne britannique, à l'université écossaise de Saint-Andrews. Marié depuis 2010, le couple a eu trois enfants et incarne à la fois la tradition de la monarchie et une certaine dose de modernité, qui font de Kate et William des personnalités très appréciées des Britanniques en dépit du conflit qui les oppose au couple Harry (le frère cadet de William) et Meghan Markle.

Sa rencontre avec le Prince William

Kate Middleton intègre au début des années 2000 la prestigieuse université de Saint-Andrews en Ecosse. C'est là qu'elle rencontre le prince William, qu'elle fréquente rapidement avec de vivre ensemble en colocation en compagnie de trois autres amis. Leur relation est révélée par les tabloids anglais dès 2003 et ils vivent ensemble à Saint-Andrews jusqu'en 2006, date de fin de leur cursus universitaire. Après une brève séparation en 2007, les fiançailles du couple sont officiellement annoncées le 16 novembre 2010, un mois après des vacances au Kenya. Les fiançailles du futur roi d'Angleterre selon le protocole font la Une de la presse anglaise, d'autant que Kate arbore dans les jours suivants la bague de fiançailles de Diana, la mère de William décédée à Paris en 1997.

Le mariage de Kate Middleton et du Prince William

C'est devant 2 milliards de téléspectateurs que le couple se marie le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster. Les images d'une foule en liesse devant le balcon de Buckingham Palace et dans les rues de Londres ont fait le tour du monde. Le couple reçoit dans le même temps les titres de duc et duchesse de Cambridge.

Les enfants de Kate Middleton et du Prince William

Kate Middleton et le Prince William ont eu trois enfants, George né le 22 juillet 2013, Charlotte née le 2 mai 2015 et Louis né le 23 avril 2018. Dans l'ordre de succession du trône, c'est George qui est logiquement appelé à régner un jour, après son grand-père Charles et son père William. Le couple et ses enfants s'est installé à Kensington Palace à Londres, résidence qu'il a quitté en 2022 pour un cottage situé sur le domaine de Windsor, près de la résidence privilégiée de la reine Elizabeth II.