"DIRECT. Macron à Marseille : déjà des échanges vifs"

MACRON MARSEILLE. Emmanuel Macron est arrivé à Marseille ce mercredi après-midi pour une visite de 3 jours dans la cité phocéenne afin de présenter son plan "Marseille en grand". Un plan qui vise à "sauver" la ville et qui a débuté sous quelques huées.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:29 - Jean-Luc Mélenchon ne "comprend pas" le déplacement du président Interrogé après avoir assisté à la rencontre des élus organisée par Emmanuel Macron à Marseille, Jean-Luc Mélenchon s’est montré très critique envers le président de la République et les motivations, selon lui, de son déplacement dans la cité phocéenne. "Il y a quelque chose d’incroyablement monarchique. Je ne comprends pas ce qu’il vient faire ici à part sa campagne électorale", a déclaré le leader de La France insoumise.

18:00 - Macron interpellé par un éducateur Dès sa sortie dans le quartier, Emmanuel Macron a eu droit à un immense bain de foule et a été interpellé par un éducateur des quartiers nord. L'éducateur a réclamé que les fonds débloqués par le chef de l'État soient utilisés pour l"'éducation" et pour "le suivi" des jeunes de Marseille. "C'est bien de tendre la main, il faut mettre le pied à l'étrier aux jeunes".

17:50 - "On veut faire avancer notre territoire" explique Martine Vassal "Nous au niveau local, nous sommes d'accord sur différents thèmes, comme la mobilité. Il faut que nous ayons des projets concrets pour que nous ayons des résultats (...) Nous avons été unanimes, on veut faire avancer notre territoire" a expliqué Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône face à la presse.

17:49 - Macron est arrivé dans le quartier Bassens Le président de la République est arrivé dans le quartier "sensible" des Bassens à Marseille après un long entretien des élus locaux et a reçu un accueil plutôt chaleureux dans les premières minutes et a accepté de répondre à quelques questions.

17:19 - Le président était attendu à Bassens aux alentours de 17h Les échanges à la mairie de Marseille prennent un peu plus de temps que prévu mais le chef de l'Etat est bien attendu dans le quartier. La cité a été sécurisée par les forces de l’ordre pour l’occasion et de nombreux habitants attendent Emmanuel Macron aux pieds des immeubles. La maire adjointe Samia Ghali et la maire du secteur Nadia Boulainseur sont sur place.

17:15 - Plusieurs ministres avec Emmanuel Macron Durant son déplacement inédit de trois jours dans la ville de Marseille, Emmanuel Macron ne sera pas tout seul. Au total, ce sont sept ministres qui vont l'accompagner avec notamment la présence du ministre de l'Interieur Gérald Darmanin, celui de l'Education Jean-Michel Blanquer ou encore Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

16:50 - L'écologie, au coeur de la visite C'est vendredi qu'Emmanuel Macron parlera d'écologie. Une sortie en mer est prévue dans le Parc national des Calanques le matin, pour illustrer la protection de la biodiversité, des pôles, des océans et de la Méditerranée. À partir de 17h, le chef de l'État inaugurera le Congrès mondial de la nature, qui débute au parc Chanot.

16:34 - Pablo Longoria et Dimitri Payet invités à diner par Macron Le président est attaché à Marseille et est même un grand fan de l'Olympique de Marseille. Selon les informations de France Info, le chef de l'Etat a invité le président de l'OM Pablo Longoria et Dimitri Payet à diner.

16:21 - Une rencontre avec Bernard Tapie ? Selon LCI, une prise de contact a été faite entre le service du président de la République et Bernard Tapie pour une éventuelle rencontre ce soir entre les deux hommes.

16:20 - Samia Ghali espère un vrai renfort de la police "Qu'on arrête de nous enlever la police et de ne pas la remettre, vous ne faîtes pas de la sécurité sans policiers, ça n'existe pas" a lancé Samia Ghali, adjointe à la ville de Marseille sur l'antenne de France Bleu. C'est dans les pays des bisounours qu'on fait ça. Nous on est loin d'être dans le pays des bisounours. Nous on est dans la violence réalité. Même des séries Netflix n'ont pas osé faire ce que nous vivons" alerte-t-elle.

15:52 - Vidéo : l'accueil de Macron sous les huées Voici en images le premier accueil d'une cinquantaine de personnes qui scandent un "Macron démission" dès sa sortie de voiture. "Macron démission": Emmanuel Macron arrive à Marseille sous les huées de quelques dizaines de personnes pic.twitter.com/f5BGwzzGBK — BFMTV (@BFMTV) September 1, 2021

15:50 - Ecole, transports, police.. Quels sont les autres thèmes ? En pleine crise du Covid, le volet sanitaire ne sera bien évidement pas oublié par le président. Le chef de l'État vient annoncer des aides supplémentaires, notamment pour venir à bout de la dette de l'hôpital de la Timone à Marseille. Le secteur de la culture sera également mis en avant puisque il sera renforcé avec la création d'"un hub attractif" allant de Martigues à Nice. Il s'agit par exemple de former davantage de professionnels pour assurer ces tournages sur place.

15:41 - Jean-Luc Mélenchon présent à la mairie de Marseille Député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon est présent à la mairie de Marseille pour accueillir le président de la République. Les deux hommes se sont faits un "check" avant probablement d'en "découdre" dans quelques semaines avec la présidentielle 2022.

15:36 - Marcon est arrivé à Marseille sous les "Macron démission" Le président Emmanuel Macron est arrivé à Marseille pour sa visite de 3 jours. Son premier accueil a été mouvementé avec des "Macron démission" devant l'Hôtel de ville avant que ce dernier ne rentre dans la mairie avec le maire Benoît Payan.