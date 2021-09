"DIRECT. Macron à Marseille : déplacement sensible ou coup de com ?"

12:35 - Un rendez-vous déjà important ce mercredi

Après sa première prise de contact avec le maire Benoît Payan, le président se rendra au commissariat nord de Marseille dans le 15e arrondissement afin de rencontrer la brigade anti-stup. Depuis plusieurs mois et même années, Marseille est gangrénée par le trafic de drogues. "On parle de trafics internationaux, on parle de mafias et de cartels" a même avoué le maire de la ville dans une interview à BFM TV. Si on regarde les chiffres depuis le début de l'année, quinze personnes sont décédées après des règlements de compte. Dans le cadre de sa visite, Emmanuel Macron devrait revenir sur le renfort de 300 policiers sur 3 ans annoncé en début d'année en plus du renouvellement du par automobile.