DIRECT. Macron giflé : une vidéo ubuesque, Le Pen, Mélenchon et la classe politique condamnent

MACRON. Le chef de l'Etat a reçu une gifle, ce mardi 8 juin 2021, en marge d'un déplacement à Tain l'Hermitage, dans la Drôme. Un incident, capté en images vidéo, qui pose d'importantes questions sur le climat politique et social délétère en France. Les condamnations politiques sont unanimes.

16:46 - Une plainte doit être déposée dans les prochaines heures par le préfet "Une plainte doit être déposée dans les prochaines heures par le préfet", indique à l'AFP le procureur de la République à Valence ce mardi 8 juin, après l'arrestation de deux personnes. Une enquête, menée par les gendarmes drômois, a été ouverte pour violence sans ITT sur personne dépositaire de l'autorité publique.

16:41 - Les deux hommes ne sont pas connus des services de police Selon les premières informations de BFM TV, les deux personnes sont toutes deux âgées de 28 ans et ne semblent pas connues des services de police et de justice.

16:33 - Pour Julien Aubert cela montre "qu'il n'y a pas de respect dans le pays" Présente à l'Assemblée nationale, le député LR Julien Aubert estime que cette agression témoigne d'un "manque de respect dans le pays". "Cela montre qu'il n'y a pas de respect dans ce pays", considère @JulienAubert84 suite aux images qui montrent un homme giflant Emmanuel Macron à l'occasion de son déplacement dans la Drôme. #DirectAN #QAG #QDActu pic.twitter.com/SU7WSJpW77 — LCP (@LCP) June 8, 2021

16:27 - Emmanuel Macron avait appelé "au respect et au calme" quelques minutes auparavant Ironie du sort si on peut s'exprimer ainsi, Emmanuel Macron n'avait pas voulu commenter les propose de Jean Luc Mélenchon et avait appelé "tout le monde au respect et au calme".

16:22 - Que veut dire "Montjoie Saint-Denis !" ? Au moment de l'agression, le slogan "Montjoie Saint-Denis ! À bas la macronie !" a été lancée mais que veut dire Montjoie Saint-Denis ? Si les adeptes des Visiteurs connaissent ce slogan, le cri "Montjoie Saint-Denis!" est en effet un cri de guerre du royaume de France et particulièrement des Capétiens des XIe et XIIe siècles.

16:17 - Le déplacement s'est poursuivi malgré l'incident Après la gifle reçue, Emmanuel Macron est revenu immédiatement le long des barrières pour continuer à saluer les personnes venues le voir. L'Elysée indique également que le déplacement s'est poursuivi sans exfiltration.

16:14 - Vidéo : le discours de Jean Castex à l'Assemblée Le Premier ministre Jean Castex a prix parole lors de l'ouverture de la session de l'Assemblée, voici son discours en vidéo. "À travers le chef de l’État c'est tout simplement la démocratie qui est visée", déclare @JeanCASTEX suite aux images sur lesquelles un homme gifle Emmanuel Macron dans la #Drôme. "J'en appelle à un sursaut républicain, nous sommes tous concernés". #DirectAN #QAG pic.twitter.com/Fl8iGLfAiE — LCP (@LCP) June 8, 2021

16:06 - "Insupportable et intolérable" pour François Hollande L'ancien président de la République François Hollande a fermement condamné la gifle reçue par Emmanuel Macron et qualifie le geste "d'insupportable". Agresser le Président de la République c’est porter un coup insupportable et intolérable à nos institutions. Face à ce geste inqualifiable, toute la Nation doit être solidaire du chef de l’Etat. J’adresse dans ces circonstances tout mon soutien à @EmmanuelMacron. — François Hollande (@fhollande) June 8, 2021

16:02 - "Cela montre à quel point la violence se substitue au bulletin de vote" pour Dupont-Aignant Présent à l'Assemblée, Nicolas Dupont-Aignan "pense qu'il y a une vraie crise démocratique dans le pays". Macron giflé: "Cela montre à quel point la violence se substitue au bulletin de vote", estime Nicolas Dupont-Aignan pic.twitter.com/p9TxmCDj3r — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021

15:58 - Que risque la personne qui a giflé Emmanuel Macron ? En garde à vue, les faits jugés sont ceux de "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique" des faits passibles de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.

15:55 - Pécresse : "Aucun désaccord politique ne justifie une telle violence" La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, candidate à sa réélection dans quelques jours, estime qu'"aucun désaccord politique ne justifie une telle violence". Je condamne vigoureusement l’agression dont le Président de la République vient d’être victime. Aucun désaccord politique ne justifie une telle violence. Trop d’élus et de figures d’autorité en sont victimes aujourd’hui. https://t.co/k8sgpGCwG5 via @Le_Figaro — Valérie Pécresse (@vpecresse) June 8, 2021

15:51 - Pour Yannick Jadot, s'en prendre au Président, c'est s'attaquer à la "France" "S’en prendre physiquement au Président de la République, c’est s’attaquer à la France", déclare l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, "la brutalisation du débat politique menace la démocratie. Il est temps de retrouver un dialogue apaisé entre les Français et de reconstruire le lien".

15:44 - Adrien Quatennens : "Je condamne l’agression" Toute la classe politique est unanime et condamne l'agression. Adrien Quatennens, député de LFI a également réagi sur les réseaux sociaux, "en démocratie, on règle ses comptes avec des arguments et des bulletins de vote. Je condamne l’agression contre le Président de la République. Après avoir expliqué que la vidéo de Papacito était un gag, Éric Zemmour va-t-il nous dire que l’agresseur est un fan des "Visiteurs" ?

15:40 - Les deux personnes placées en garde à vue Les deux personnes, interpellées, ont été placées en garde à vue pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. "L'homme qui a tenté de gifler le président et un autre individu sont actuellement entendus par la brigade de gendarmerie de Tain-L'Hermitage", indique la préfecture à l'AFP.