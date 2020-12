DIRECT. Macron positif au Covid-19 : ironie et agacement exprimés par l'opposition

Auprès du Figaro , un conseiller d'Emmanuel Macron glisse : "Au moins, avec un président jeune, il y a peu de chances qu'il contracte une forme grave. Et cela permet de montrer qu'en période de recrudescence de l'épidémie, les risques sont bel et bien majorés".

Une porte-parole du gouvernement allemand a indiqué en conférence de presse que la chancelière adressait "au président français ses meilleurs vœux pour un prompt rétablissement". Cette officielle a par ailleurs fait savoir qu'Angela Merkel a été "testée quelques jours après le sommet de l'UE" et que les résultats s'étaient révélés négatifs.

Lors du point presse organisé à la mi-journée par l'exécutif, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fait savoir qu'Emmanuel Macron avait pris l'initiative de rapidement se faire tester au Covid-19. "Hier soir, le président a commencé à ressentir des symptômes s'apparentant à la covid-19 : il s'est isolé et s'est fait tester. Les résultats ont conclu ce matin à ce qu'il était positif. Les personnes qui ont été cas contact ont été contactées par les équipes de l'Elysée. Au gouvernement, il s'agit du Premier ministre et du ministre aux Relations avec le Parlement", a indiqué Gabriel Attal.

14:09 - Pas d'inquiétude majeure pour la santé d'Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat, âgé de 42 ans, ne souffre d'aucune pathologie particulière et n'est pas considéré comme "personne à risque". Sur LCI, le médecin Gérald Kierzek a estimé qu'il ne devrait pas encourir de risque important. "Quand on a moins de 65 ans, ce sont plutôt des facteurs de type diabète, hypertension artérielle ou obésité qui sont des facteurs de risques majeurs. À titre individuel, il est très peu probable qu’il développe une forme grave. Les complications arrivent autour du septième jour avec un essoufflement, une complication pulmonaire. La surveillance va se faire dans les sept à dix jours prochains. Pour l’instant, il a des symptômes mineurs, et donc dans 99% des cas, les choses se passent bien", a indiqué le praticien.