"DIRECT. Macron positif au Covid-19 : transféré à La Lanterne, les infos sur son état de santé"

EMMANUEL MACRON. Après avoir été testé positif au Covid-19 ce jeudi matin, le chef de l'Etat a été transféré dans la résidence de la Lanterne à Versailles afin d'être mieux isolé et suivi. Pour l'heure, son état de santé n'est pas inquiétant, le président présentant une forte toux et fatigue.

Macron malade du coronavirus L'essentiel Emmanuel Macron a été testé positif au coronavirus ce jeudi 17 décembre , a indiqué le matin même l'Élysée dans un communiqué. Le chef de l'État s'est depuis isolé à La Lanterne, à Versailles afin de respecter plus facilement l'isolement et de continuer à travailler. Le président a d'ailleurs participé jeudi après-midi, depuis La Lanterne, à une visioconférence avec le ministère des Affaires étrangères. Puis il est intervenu, toujours par visioconférence, à la conférence nationale humanitaire au Quai d'Orsay.

Emmanuel Macron est placé à l'isolement sept jours, jusqu'à Noël. Il "continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance", a fait savoir la présidence. Sur les coups de 18 heures, le chef de l'État est ainsi apparu, muni d'un masque FFP2, mais en relative bonne forme lors de la conférence nationale humanitaire 2020. Il s'est dit "heureux de pouvoir honorer cet engagement". L'agenda politique, toutefois, est déjà bousculé. Son déplacement au Liban a été annulé.

Le Premier ministre Jean Castex a été testé négatif au Covid-19 jeudi matin, à la suite d'un dépistage en urgence. Le chef du gouvernement reste toutefois à l'isolement, il a rencontré plusieurs fois Emmanuel Macron ces derniers jours. Brigitte Macron, cas contact, est aussi placée à l'isolement. L'épouse du chef de l'État a effectué un test qui s'est révélé négatif ce jeudi, elle n'aurait à ce jour aucun symptôme.

La classe politique a réagi, en souhaitant (dans l'immense majorité des cas) un prompt rétablissement à Emmanuel Macron. Mais quelques autres commentaires ont été ajoutés. "En espérant que son isolement calme le mépris de sa Macronie pour le pays", a posté le député LFI François Ruffin en plus d'un message de soutien. "On a une grande administration qui fonctionne, même quand on a des incapables au pouvoir", a commenté l'eurodéputé RN Gilbert Collard. "Une pensée pour tous les restaurateurs de France à qui Emmanuel Macron interdit de travailler : 10 personnes à dîner à l'Élysée", a ironisé le député LR Olivier Marleix, faisant référence à une réunion de travail organisée avant hier avec des conseillers et des chefs de partis. Le député Éric Coquerel a aussi pointé l'"irresponsable, porteur du Covid", qui "organise un déjeuner de plus de 10 personnes, sur invitation contrainte et pourtant sans protection barrière".

11:20 - Xi Jinping souhaite un bon rétablissement à Emmanuel Macron Depuis l'annonce du test positif d'Emmanuel Macron, le monde politique adresse ses voeux de rétablissement au président de la République. Dernier en date, le président chinois Xi Jinping qui a adressé un télégramme exprimant sa "sympathie" au président français, a précisé la chaîne CCTV. "Au nom du gouvernement et du peuple chinois, il a exprimé son ferme soutien au gouvernement et au peuple français dans leur lutte contre l'épidémie" rajouté la télévision nationale. 10:54 - "Quelle que soit la situation des personnes, le virus est présent" rappelle Delfraissy Pour Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique et présent sur le plateau de BFM TV ce matin, la contamination d'Emmanuel Macron au Covid-19 "permet de montrer que quelle que soit la situation des personnes, le virus est présent et il y a un risque donc les mesures de distanciation doivent être prises par tout le monde". 10:30 - Le président suivi par le service médical interne ? Si Emmanuel Macron voit son état de santé se stabiliser sans aucune aggravation, le service médicale interne de l'Elysée devrait le suivre comme l'a expliqué Pierre-René Lemas, ancien secrétaire général du palais présidentiel ce jeudi sur BFMTV. "Il y a une organisation, un cabinet médical qui dépend du service des Armés, qui est dirigé par un médecin-chef avec toute une équipe mobilisée en permanence." 10:18 - Emmanuel Macron à l'isolement à La Lanterne Nous reprenons le fil de ce live en vous rappelant que le chef de l'Etat a été placé à l'isolement dans la résidence de La Lanterne à Versailles. Une équipe très réduite est présente avec lui, selon les informations de franceinfo auprès de l'Elysée. Le président a déjà participé à une visioconférence avec le ministère des Affaires étrangères, depuis cette résidence. 17/12/20 - 23:31 - Les premières images d'Emmanuel Macron depuis l'annonce de sa positivité au Covid-19 FIN DU DIRECT - C'est l'image du soir. Emmanuel Macron s'est exprimé aux alentours de 18 heures en direct en visio ce jeudi soir. C'est la première fois qu'il apparaissait publiquement depuis qu'il a été diagnostiqué positif au Covid-19. Le chef de l'État a pris la parole dans le cadre de la conférence nationale humanitaire 2020. "Malgré les contraintes du moment, par le truchement de cette visio, je suis heureux de pouvoir remplir cet engagement", a indiqué le président de la République, muni d'un masque FFP2. Premier rendez-vous en visio pour Emmanuel Macron après son test positif pic.twitter.com/iNNJUuHGNS — BFMTV (@BFMTV) December 17, 2020

Les services de l'Elysée ont aussi fait savoir que l'épouse du chef de l'Etat, Brigitte Macron avait été placée à l'isolement. La première dame a effectué un test de dépistage "par mesure de précaution" qui s'est avéré négatif. Elle ne présenterait "aucun symptôme", selon son entourage, contacté par Le Figaro. "Elle effectuera un nouveau test dans les prochains jours et reste à l’isolement. Elle poursuit ses activités en visioconférence", a précisé son cabinet.

Le chef de l'Etat était présent lors du conseil des ministres du 16 décembre, mais l'Elysée a considéré que les membres du gouvernement n'étaient pas considérés comme cas contact. Selon CNews, un message a été envoyé aux ministres pour leur indiquer qu'ils pouvaient continuer leur activité, puisque les mesures de distanciation sociale et les gestes barrière ont été respecté. On sait par ailleurs que le Premier ministre Jean Castex et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, sont eux considérés comme cas contact. Le chef du gouvernement a été testé négatif jeudi 17 décembre.

Selon les premières informations de RTL jeudi, qui a contacté un proche du chef de l'Etat, ses symptômes "ne l'empêchent pas de travailler". Emmanuel Macron ne souffrirait donc pas d'une forme grave du coronavirus. Sur BFM TV ce jeudi soir, Gabriel Attal, porte parole du gouvernement, a tout de même concédé que le président présentait une grosse toux, de la fatigue et un peu de fièvre, des vrais symptômes du coronavirus.