"DIRECT. Macron positif au Covid : la vidéo du chef de l'Etat, visiblement fatigué"

Des mecs gloutonnent des fruits de mer à 10 jusque minuit passé ! Pendant que pour nous, pour les gens normaux, c'est pas plus de 6 à table même pour le Réveillon ! Il y a une loi pour les humains et au-dessus des lois Jupiter et les héros de l'Olympe. Le séparatisme, c'est eux : pic.twitter.com/EneQDO7MPe