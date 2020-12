DIRECT. Macron positif au Covid : pas de forme grave du virus, son épouse à l'isolement, ce qu'on sait

Le dernier test effectué ce jeudi 17 décembre sur Emmanuel Macron s'est révélé positif. Le chef de l'Etat va s'isoler 7 jours. Les dernières informations en direct.

Emmanuel Macron est touché personnellement par le coronavirus. L'Elysée a indiqué dans un communiqué ce jeudi 17 décembre qu'Emmanuel Macron, régulièrement dépisté ces dernières semaines compte tenu du nombre de personnes qu'il est amené à contacter chaque jour, a été testé positif au Covid-19 ce matin.

. L'Elysée a indiqué dans un communiqué ce jeudi 17 décembre qu'Emmanuel Macron, régulièrement dépisté ces dernières semaines compte tenu du nombre de personnes qu'il est amené à contacter chaque jour, a été testé positif au Covid-19 ce matin. Le président de la République a sollicité un test PCR à l'apparition des premiers symptômes du Covid-19, a précisé l'Elysée. Emmanuel Macron a par ailleurs fait savoir, via les services de communication de l'Elysée qu'il allait se mettre à l'isolement 7 jours. Il "continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance", a fait savoir la présidence. L'agenda politique, toutefois, est déjà bousculé.

Le Premier ministre Jean Castex, a été testé négatif au Covid-19 ce matin, suite à un dépistage en urgence. Le chef du gouvernement reste toutefois à l'isolement. Il avait rencontré plusieurs fois Emmanuel Macron ces dernier jours.

Brigitte Macron, cas contact, est aussi placée à l'isolement.

12:57 - Brigitte Macron ne présenterait "aucun symptôme" du covid-19 Le Figaro est parvenu à contacter l'entourage de la première dame, qui assure que celle-ci ne présente ce jeudi "aucun symptôme". Brigitte Macron sera toutefois "testée très prochainement par mesure de précaution". Le journal précise par ailleurs que l'épouse du chef de l'Etat avait effectué un test ce mardi, en se rendant au service pédiatrique de l'hôpital Saint-Louis à Paris. celui-ci s'était révélé négatif. 12:37 - Les symptômes du Covid se seraient manifestés chez Emmanuel Macron cette nuit Selon les informations de BFMTV, le chef de l'Etat aurait été gêné par des symptômes du Covid-19 "seulement cette nuit". Rappelons que les symptômes ne se déclarent ne quelques jours après la contamination au coronavirus. 12:32 - Macron positif au Covid, en une du New York Times Le journal américain a placé en tête de sa "Home Page", l'annonce du cas positif d'Emmanuel Macron, touché par le coronavirus. L'information revêt manifestement une importance au-delà de nos frontières. Le New York Times écrit que le chef de l'Etat français ne "souffre pas, à ce que l'on sait, de problèmes de santé particuliers, mais les informations sur l'état de santé des présidents français est traditionnellement gardées secret". 12:20 - Jean Castex négatif au coronavirus Le chef du gouvernement Jean Castex a été testé négatif au Covid-19, annonce Matignon. Le Premier ministre va pouvoir reprendre ses activités. 12:18 - Emmanuel Macron "ne toussait pas" mardi Emmanuel Macron a reçu mardi soir conseillers et quelques présidents de parti, dont François Bayrou. Etaient aussi présents Richard Ferrand, Stanislas Guerini, Thierry Solère, Stéphane Séjourné, Christophe Castaner et Patrick Mignola. L'un des participants a indiqué au Figaro ce jeudi : "Nous étions suffisamment espacés, nous parlions dans des micros. Le président n'avait pas du tout l'air malade, il ne toussait pas, n'avait pas l'air fiévreux". 12:11 - Stanislas Guérini annonce à son tour son isolement Le député de Paris, délégué général de La République en Marche, a rencontré Emmanuel Macron cette semaine. Il a annoncé se placer à l'isolement pour protéger ses proches. 12:06 - Le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, placé à l'isolement Alexis Kohler, premier conseiller d'Emmanuel Macron, est considéré comme cas contact fait savoir l'Elysée. Ce dernier a participé une réunion à une des dirigeants de la majorité, mardi soir, il était placé à la droite du président. 12:02 - Jean-Luc Mélenchon : "Je souhaite à Emmanuel Macron le meilleur pour sa santé" Le leader de la France Insoumise indique ce matin, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, qu'il n'est pas cas contact du président. Il avait participé mardi à un déjeuner avec lui, "à dix mètres", en tant président de groupe parlementaire. Jean-Luc Mélenchon indique que c'est le secrétaire général de l'Elysée qui l'a averti. "Le président de la République est amené à multiplier les contacts. Je lui souhaite le meilleur pour sa santé et que son prochain test ne soit pas positif. Le virus se retrouve dans les palais comme dans les chaumières", a-t-il ajouté. 11:56 - Le Premier ministre espagnol cas contact d'Emmanuel Macron Pedro Sanchez, qui a rencontré cette semaine le chef de l'Etat français, manifestement sans protocole extrêmement cadré, a fait savoir qu'il se plaçait en quarantaine pendant une semaine par mesure de précaution. Le chef du gouvernement espagnol est considéré comme cas contact, il devrait effectuer un test de dépistage très rapidement. 11:52 - Brigitte Macron placée à l'isolement L'Elysée annonce que l'épouse du chef de l'Etat est considérée comme cas contact d'Emmanuel Macron. Brigitte Macron est placée à l'isolement, comme le prévoit le protocole sanitaire pour tous les Français. 11:30 - Pas de communication de l'Elysée sur l'état de santé de Brigitte Macron L'épouse du chef de l'Etat semble à première vue figurer parmi les personnes susceptibles d'être cas contact. Les services de la présidence n'ont pour le moment pas indiqué di Brigitte Macron avait elle-aussi contracté le Covid-19 et si elle avait effectué un test de dépistage du virus. 11:27 - Les membres du gouvernement présents au Conseil des ministres ne sont pas cas contact Nous nous interrogions il y a quelques minutes sur la possibilité que les ministres ayant côtoyé le président hier puissent être placés à l'isolement : CNews indique que l'Élysée a précisé aux intéressés, dans un message qu'ils "ne sont pas 'cas contacts' car distance, masques et gestes barrières" lors du conseil des ministres. 11:21 - Les symptômes d'Emmanuel Macron "ne l'empêchent pas de poursuivre son travail" Contacté par RTL, un conseiller du président de la République assure que "ses symptômes ne l'empêchent pas de poursuivre son travail". Une information qui a son importance puisque cela laisse entendre qu'Emmanuel Macron a développé, pour l'heure, une forme non grave du Covid-19. Le chef de l'Etat, jeune quarantenaire, ne figure pas parmi les personnes à risque, il est désormais surveillé de près par son équipe médicale. 11:16 - Le président de l'Assemblée nationale cas contact Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale était avec Emmanuel Macron hier soir, indique ce matin Ouest-France. Ce proche du chef de l'Etat, qui figure parmi son premier cercle politique d'Emmanuel Macron, est cas-contact. Il était ce matin au Conseil régional de Bretagne, il a quitté la région pour rentrer à Paris ce matin. 11:12 - Cas contact, Jean Castex a été remplacé par Olivier Véran au Sénat ce matin Le ministre de la santé a remplacé le Premier ministre ce matin au Sénat, pour la présentation devant les élus de la stratégie vaccinale du gouvernement. "Permettez-moi de commencer cette intervention en ayant évidemment une pensée particulière" pour Emmanuel Macron, a-t-il dit. Emmanuel Macron diagnostiqué positif au Covid-19 : @OlivierVeran exprime une "pensée particulière" au chef de l'Etat, alors que commence le débat sur la stratégie vaccinale au Sénat. #DirectSénat pic.twitter.com/kNFxjE2Tj0 — Public Sénat (@publicsenat) December 17, 2020 LIRE PLUS

Les services de l'Elysée ont aussi fait savoir que l'épouse du chef de l'Etat, Brigitte Macron avait été placée à l'isolement. La première dame va effectuer un test de dépistage "par mesure de précaution", mais elle ne présenterait "aucun symptôme", selon son entourage, contacté par Le Figaro.

Le chef de l'Etat était présent lors du conseil des ministres du 16 décembre, mais l'Elysée a considéré que les membres du gouvernement n'étaient pas considérés comme cas contact. Selon CNews, un message a été envoyé aux ministres pour leur indiquer qu'ils pouvaient continuer leur activité, puisque les mesures de distanciation sociale et les gestes barrière ont été respecté. On sait par ailleurs que le Premier ministre Jean Castex et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, sont eux considérés comme cas contact. Le chef du gouvernement a été testé négatif jeudi 17 décembre.

Selon les informations de RTL, qui a contacté un proche du chef de l'Etat, ses symptômes "ne l'empêchent pas de travailler". Emmanuel Macron ne souffrirait donc pas d'une forme grave du coronavirus. D'autres informations doivent nous parvenir prochainement.