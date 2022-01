Emmanuel Macron : secousses au Parlement UE et... une candidature à la présidentielle ?

MACRON. Emmanuel Macron doit faire face aux eurodéputés ce mercredi 19 janvier, dans une séance de questions réponses qui promet échanges tendus et musclés. Le chef de l'Etat devrait rapidement annoncer sa candidature à l'élection présidentielle... dès aujourd'hui ?

Biographie d'Emmanuel Macron L'essentiel Emmanuel Macron sera-t-il candidat à un second mandat à l'élection présidentielle 2022 ? A moins d'un revirement inattendu et improbable, oui. L'annonce de sa candidature devrait rapidement être formulée. Selon des indiscrétions de plusieurs médias, dont LCI et le JDD, sa candidature sera officialisée fin janvier ou début février.

Ce mercredi 19 janvier, Emmanuel Macron est devant les eurodéputés, à 11h30, pour présenter les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Il devra aussi se plier à un exercice long de questions-réponses et les élus ne se priveront pas de lui poser des questions sur sa candidature et d'aborder des sujets relatifs à sa politique intérieure. Yannick Jadot, Manon Aubry et Jordan Bardella doivent l'interpeller, les échanges s'annoncent musclés.

"Ce discours n'est pas un acte de campagne", martèle pourtant l'entourage d'Emmanuel Macron, comme le relaie France Info. Une annonce ce candidature à la présidentielle française aujourd'hui serait une surprise, mais aurait l'avantage de s'inscrire dans la continuité de son engagement européen.

Les sondages d'intentions de vote à l'élection présidentielle sont flatteurs pour Emmanuel, donné en tête du premier tour et en mesure de gagner quel que soit son adversaire au second. Aucun président français en exercice - hors cohabitation - n'a réussi à se faire réélire sous la Ve République.

Suivez en direct l'intervention d'Emmanuel Macron au Parlement européen en vidéo vers 11h30.

Emmanuel Macron veut "poser des jalons assez forts pour les dix ans à venir" Ce mercredi matin, Emmanuel Macron devrait se concentrer sur l'agenda qu'il compte porter jusqu'à la fin du mois de juin pour l'Union européenne, mais le président français veut voir plus loin. Il veut impulser une grande action sur plusieurs grands chantiers, et en faire une feuille de route pour cette instance si lourde et si difficile à faire bouger. "Ce sera un discours de vision, Nous voulons poser des jalons assez forts pour les dix ans à venir", indique des collaborateurs d'Emmanuel Macron au Figaro. Il devrait parler de la taxe carbone, de la règle budgétaire, de la réforme de l'espace Schengen et mettre sur le tapis son souhait de créer un revenu minimum européen. Cette séquence au Parlement européen devrait marquer les esprits et donner un ton à la campagne d'Emmanuel Macron, qui devrait rapidement se déclarer candidat. Elle va faire intervenir Yannick Jadot et d'autres figures politiques françaises ; elle devrait générer des commentaires d'adhésion de sa majorité présidentielle, soudée sur les questions européennes, dans un moment de crispation sur la scène nationale. Cette allocution devrait aussi mettre en évidence les divergences et les positionnements plus ou moins radicaux des oppositions sur l'UE. Il faut aussi avoir en tête qu'après cette séquence, qu'il voulait préserver de tout parasitage de politique intérieur, le chef de l'Etat estimera qu'il peut se consacrer à une autre tâche : sa campagne présidentielle.

Emmanuel Macron candidat à l'élection présidentielle en 2022 ?

Il dit en avoir "envie", mais repousse encore l'officialisation de sa décision. Emmanuel Macron n'a toujours pas annoncé son intention de briguer ou non un second et dernier mandat de président de la République. Alors que du côté de La République en Marche, tout est en ordre de bataille depuis plusieurs semaines pour vanter les mérites de leur leader, défendre son bilan et convaincre les électeurs de le conforter cinq ans de plus au Palais, le chef de l'État veut encore attendre. "Dès qu'il y aura les conditions sanitaires qui le permettent et que j'aurai clarifié ce sujet, en moi-même et par rapport à l'équation politique, je dirai ce qu'il en est", a-t-il expliqué dans Le Parisien du 4 janvier, précisant que "cette décision se consolide en mon for intérieur". Dans l'histoire de la Ve République, les annonces officielles des présidents sortants briguant un nouveau mandat ont été faites au plus tôt deux mois avant le premier tour. Emmanuel Macron devrait, à son tour, s'inscrire dans ce calendrier. Selon le Journal du dimanche, il faut s'attendre à une déclaration de candidature fin janvier, dès une accalmie épidémique. Le président devrait en tout cas être candidat au plus tard mi-février,

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle

Emmanuel Macron est pour l'heure favori à sa propre succession. Selon les nombreux sondages réalisés, qu'importe l'institut, le président de la République apparaît en tête des intentions de vote au premier tour, recueillant entre 20 et 26 % des suffrages des électeurs. Par ailleurs, au second tour, il serait conforté dans son rôle. Toutefois, le match s'annonce plus serré face à Valérie Pécresse que Marine Le Pen. Le chef de l'État serait bousculé par la présidente de la région Île-de-France (51 à 54 % des votes). Un sondage réalisé les 6 et 7 décembre par Elabe l'a même donné perdant (48%). Il s'agit là d'un scénario unique. Face à la candidate du Rassemblement national, Emmanuel Macron ne tremblerait pas, cumulant entre 54 et 58 % des suffrages.

Programme d'Emmanuel Macron

S'il n'est pas encore officiellement candidat, Emmanuel Macron a déjà fixé le cap sur certains sujets qu'il ambitionne de porter sur un nouveau mandat. A commencer par la réforme des retraites, abandonnée jusqu'au scrutin national. Le président l'a annoncé : "il faudra travailler plus longtemps". Repousser l'âge du départ à la retraite est donc une nouvelle fois dans les cartons, ce à quoi s'ajoute "une sortie des régimes spéciaux" voulue par le chef de l'État.

Ce dernier, dans son interview au Parisien début janvier, a également annoncé qu'il n'augmenterait pas les impôts, qu'il souhaite "revoir les temps de travail de certains soignants, reprendre les cycles pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et en les payant dignement", tout en assurant leur formation continue, mais également "revaloriser les salaires" et "surtout repenser la fonction" d'enseignant, proposant notamment de "donner à certaines écoles [la liberté] de bâtir leur propre projet pédagogique selon leur territoire". Enfin, il souhaite réfléchir à une réforme des droits de succession pour "accompagner les gens pour les aider à transmettre les patrimoines modestes".

Biographie d'Emmanuel Macron

Né en 1977 à Amiens (Somme), Emmanuel Macron est le fils d'un couple de médecins. Aîné de la fratrie, Emmanuel Macron a un frère et une soeur. Au cours de son enfance, il passe beaucoup de temps chez sa grand-mère maternelle, principale d'un collège, à qui il doit son engagement politique. Le jeune Emmanuel Macron a vécu une enfance bourgeoise et provinciale, et reçu une éducation chez les Jésuites de la Providence, à Amiens. Après un bac S, il entre en hypokhâgne et khâgne B/L au lycée Henri-IV à Paris, puis intègre Sciences Po Paris en 1998 et obtient, en parallèle, une maîtrise et une maîtrise (licence aujourd'hui, ndlr) et un DEA (Master 2). Il entre ensuite à l'ENA à Strasbourg (2002-2004) puis est affecté à l'Inspection des finances après un passage à l'ambassade de France au Nigéria et à la préfecture de l'Oise. Pendant trois ans, il travaille à l'Inspection générale des finances, puis signe chez la banque d'affaires Rothschild en 2008, sur recommandation de Jacques Attali. Il travaille sur divers dossiers importants, comme le rachat de Cofidis par le Crédit mutuel, sur la vente du journal Le Monde, ou encore le rachat de certaines activités de Nestlé par Pfizer.

Engagé au PS à partir de 2006, il soutien Ségolène Royal puis François Hollande malgré le refus du Parti socialiste de l'investir en Picardie pour les législatives de 2007. Soutien du futur président de la République, ce dernier lui propose de devenir secrétaire général adjoint de l'Elysée en 2012, avant de le nommer ministre de l'Economie en 2014. Un poste qu'il occupe deux ans, avant de démissionner pour se présenter à l'élection présidentielle et s'installer à l'Elysée en battant Marine Le Pen.