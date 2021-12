Emmanuel Macron : plus riche, mais pas de maison... 10 choses à savoir sur son patrimoine

MACRON. La déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron a été publiée au Journal officiel du 9 décembre 2021. L'occasion d'observer comment les finances du chef de l'Etat ont évolué depuis son élection en 2017...

[Mis à jour le 9 décembre 2021 à 18h29] Comme la loi le demande, Emmanuel Macron a dévoilé son patrimoine, après quatre années et demi passées à l'Elysée. Le président de la République doit en effet publier une déclaration de patrimoine lors de son arrivée, mais aussi à la fin de son mandat. Alors qu'une nouvelle élection présidentielle approche et que sa mission expire en 2022, Emmanuel Macron s'est plié à l'exercice avec la publication de l'état de ses finances personnelles au Journal officiel du 9 décembre 2021.

La déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron est l'occasion notamment de découvrir que le chef de l'Etat s'est enrichi au cours de son mandat. L'intégralité de ce qu'il possède est passé de 310 000 euros environ en 2017 à 548 000 euros selon sa déclaration arrêtée au 31 octobre 2021, soit 238 000 euros de plus. Ce patrimoine ne compte toujours aucun bien immobilier (la maison du couple Macron au Touquet appartenant à Brigitte Macron), mais affiche en revanche des comptes et livrets bien fournis. Emmanuel Macron a par ailleurs touché 1,07 million de revenus pendant ses 4 ans et demi passés à l'Elysée. Voici dix choses à savoir sur le porte-monnaie du locataire de l'Elysée...

1. Un patrimoine de 548 000 euros

D'abord le total. Emmanuel Macron affiche un patrimoine d'environ 548 000 euros selon sa déclaration arrêtée au 31 octobre 2021. Cette somme tient compte des dettes du chef de l'Etat qui s'élèvent à 127 000 euros. En les intégrant à l'ensemble, Emmanuel Macron dispose de près de 675 000 euros d'actifs divers.

2. Un patrimoine (beaucoup) plus élevé qu'en 2017

Le patrimoine d'Emmanuel Macron est plus élevé en 2021 qu'en 2017 quand celui-ci est arrivé au pouvoir. Au total, le chef de l'Etat s'est "enrichi" d'un peu plus de 238 000 euros environ, puisque le patrimoine déclaré il y a un peu moins de cinq ans s'élevait à 310 000 euros environ. Dans le détail, ce sont principalement ses comptes en banque et ses livrets qui ont vu leurs encours très fortement progresser pendant son mandat.

3. Aucun bien immobilier

C'était déjà le cas en 2017 et ça n'a pas changé : Emmanuel Macron déclare ne posséder aucun bien immobilier. Dans les tableaux "immeubles bâtis et non bâtis" ou "biens immobiliers détenus par les sociétés civiles immobilières" de sa déclaration, le chef de l'Etat a tout simplement écrit "Néant". Aucun véhicule à moteur n'est déclaré non plus. La maison que possède Brigitte Macron au Touquet est en revanche mentionnée. Emmanuel Macron avait d'ailleurs contracté en 2011 un crédit pour financer des travaux dans cette résidence secondaire. Un emprunt qu'il continue à rembourser.

4. Un président endetté

S'il n'a pas de patrimoine immobilier, Emmanuel Macron a donc investi dans celui de son épouse Brigitte Macron. Sur l'emprunt de 350 000 euros contracté en 2011 pour financer des travaux dans la résidence du Touquet, il déclare avoir encore à rembourser près de 127 000 euros aujourd'hui. Un passif de 126 853,68 euros très exactement est inscrit à sa déclaration de patrimoine. Le chef de l'Etat précise que l'emprunt comprend 64 155,65 euros d'intérêts et 8874,48 euros d'assurance décès et qu'il le rembourse à hauteur de 2420,42 euros par mois pendant 15 ans.

5. Des comptes bancaires et livrets bien pourvus

S'il était débiteur de 4590 euros en 2017, le compte en banque d'Emmanuel Macron s'est bien renfloué depuis, puisque le président déclare, sur son principal compte courant au Crédit Mutuel, un solde positif de 166 685 euros. D'autres comptes et surtout des livrets sont aussi déclarés dont un Livret bleu (équivalent du Livret A) de 23 515 euros contre 20 388 euros en 2017 et un second de 22 343 euros contre 20 231 euros. S'y ajoutent des LDD et livrets "fidélité" de 123 729 euros et 120 240 euros (contre à peu près le tiers en 2017), un PEL de 4529 euros (contre 1407 euros) et deux CEL de quelques centaines d'euros chacun.

6. Une assurance vie et deux PEA

Emmanuel Macron a aussi déclaré une assurance-vie au Crédit Mutuel de 113 412 euros (contre 91 954 euros en 2017), deux PEA de respectivement 4534 euros chez Rothschild & Cie et 59 121 euros au Crédit Mutuel et et des comptes titres (4680 euros chez Rothschild et 1957 euros au Crédit Mutuel). Le chef de l'Etat affiche aussi des "valeurs mobilières non cotées" qui se résument à un fonds de placement dans les PME évalué en mars 2021 à une valeur vénale de 22 785 euros (contre un peu plus de 61 500 euros en 2017). Un "fonds captif proposé aux salariés de Rothschild & Cie", souscrit en mars 2012, "non liquide" et "géré par une équipe indépendante" précise la déclaration.

7. Plus de 1 million de revenus depuis mai 2017

Emmanuel Macron a gagné plus de 1 million d'euros de revenus perçus entre le 14 mai 2017 et le 31 octobre 2021, date à laquelle la déclaration a été arrêtée. Principalement l'addition de ses indemnités d'élu (de 115 000 à 196 000 euros selon les années) auxquelles il faut ajouter quelques centaines d'euros de revenus de capitaux mobiliers chaque année et des plus-values mobilières de 2000 à 6000 euros par an, qui ont culminé à 14 346 euros en 2020. Emmanuel Macron ajoute un "traitement et salaire" de 10 578 des Editions XO pour le livre "Révolution". Il précise avoir encaissé 274 141,42 euros net en 2017 pour la publication de cet essai, une somme non-intégrée aux revenus perçus pendant le mandat car versé le 4 janvier 2017.

8. De jolis droits d'auteur

L'intégralité de cette somme n'est pas englobée au calcul du patrimoine du chef de l'Etat, mais si on tient compte des droits d'auteurs perçus début 2017 pour son livre de campagne "Révolution", Emmanuel Macron dépasse plus largement le million d'euros de revenus et s'approche plutôt de 1,35 million d'euros. Selon plusieurs articles parus dans la presse, on peut même estimer le total des revenus tirés de l'ouvrage, avant et après son accession à l'Elysée, à pas moins de 443 330 euros depuis début 2017.

9. Les revenus de Brigitte Macron

La déclaration de patrimoine du chef de l'Etat sortant mentionne aussi les revenus perçus par sa conjointe. Et on y apprend que Brigitte Macron a gagné un total de plus de 261 500 euros de revenus entre mai 2017 et octobre 2021. Ces derniers se composent principalement de "pensions, retraites ou rentes" de plus de 26 000 euros annuels pour l'ancienne professeure de l'Education nationale. S'y ajoutent des "revenus fonciers" qui entrent, pour la plupart, dans les "revenus de la communauté matrimoniale des époux Macron" et correspondent aux loyers de "deux fonds de commerce" que possède Brigitte Macron.

10. Une maison non évaluée dans la déclaration

Ce que la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron ne mentionne pas en revanche, c'est la valeur de la fameuse demeure du Touquet que détient Brigitte macron. Une villa héritée de ses parents de Brigitte, chocolatiers aisés d'Amiens. Cette demeure, baptisée la villa Monejan, est située en bordure de la rue la plus passante de la cité très huppée du Pas-de-Calais. Estimée par les Macron à 1,2 million d'euros, elle sera réévaluée par le fisc à 1,43 million et a valu au couple d'être assujetti à l'ISF en 2013 et en 2014 selon plusieurs articles de presse de l'époque.