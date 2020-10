Macron à Saint-Martin-Vésubie : face aux sinistrés, quelles annonces ?

Après le passage de tempête Alex dans les Alpes-Maritimes provoquant de nombreuses pertes humaines et des dégâts matériels considérables, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Saint-Martin-Vésubie.

Région la plus touchée par le passage de la tempête Alex le week-end dernier, les Alpes-Maritimes tentent de reprendre une vie "normale" dans un paysage ravagé et détruit par les intempéries. Pour soutenir la population locale, le chef de l'Etat Emmanuel Macron est attendu dans l'après-midi dans la vallée de la Roya et en début de soirée à Saint-Martin-Vésubie, puis au centre opérationnel de Nice pour montrer son engagement et apporter des "solutions rapides". Le Premier ministre a indiqué lors des questions au gouvernement que le président sera présent "pour constater et affirmer la très forte mobilisation de l'Etat qui s'est mobilisé dès le début."

Dans un long message Facebook posté ce mercredi matin, Emmanuel Macron a affirmé que la "Nation répondra présente" et que des solutions seront apportées. "Aux Françaises et Français touchés par les intempéries exceptionnelles, aux habitants des communes sinistrées des Alpes-Maritimes, du Var, du Morbihan, du Finistère, je veux dire la solidarité de la Nation. Une tempête d'une ampleur sans précédent a ravagé plusieurs de vos villages et fauché des vies. Je m'incline devant la douleur des familles et des proches des victimes (...) Pleinement mobilisé dans l'urgence, l'État le restera demain, dans la phase de reconstruction. J'en prends l'engagement (...) Les mesures annoncées seront à la mesure de la catastrophe, à la mesure aussi de la solidarité qui s'est déployée sur le terrain dans des réseaux d'entraides."

À l'heure actuelle, selon un bilan provisoire, les intempéries qui se se sont abattues dans la région ont causé la mort de quatre personnes en France alors que huit personnes sont également portées disparues et treize autres "supposées disparues". Sur le plan matériel, les dommages sont très importants avec de nombreuses routes coupées, des maisons isolées, des stations d'épuration anéanties, un réseau électrique endommagé avec encore 5 000 foyers privés d'électricité ce mardi. Si on ignore pour le moment les mesures qui seront annoncées, les territoires concernées par les intempéries seront officiellement déclarés en catastrophe naturelle à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. De nombreux moyens financiers devraient également se débloquer pour permettre la reconstruction des routes, mais aussi permettre à certains secteurs de relancer leurs activités, comme l'agriculture. Le président de la Chambre d'agriculture a d'ailleurs montré sa vive inquiétude après avoir survolé la vallée de la Roya pour faire un état des lieux. Si "les animaux sont en grande partie sains et saufs beaucoup de bâtiments sont dévastés et la crainte, c'est que les éleveurs partent" indique-t-il au micro de France 3 Paca.