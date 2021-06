"Macron giflé à Valence : deux vidéos, deux arrestations, deux types de réaction"

Emmanuel Macron a été victime d'une agression mardi 8 juin, une jeune homme de 28 ans lui a assené une gifle, alors que le président saluait des personnes venues à sa rencontre à Valence. La classe politique condamne avec gravité ; Emmanuel Macron, lui, préfère minimiser l'incident de la claque.

Sur cette vidéo mise en ligne par BFMTV, provenant d'un témoin de la scène ayant filmé l'incident, on mesure très bien la réaction du chef de l'Etat, qui manifeste une certaine retenue et un certain sang-froid. Surpris par l'agression, Emmanuel Macron est très rapidement pris en main par un agent de sécurité, qui le fait reculer de plusieurs mètres.

08:41 - Pour Zemmour, qui condamne l'agression, Macron "a ce qu'il mérite" Le polémiste Eric Zemmour, dont les ambitions présidentielles sont de plus en plus manifestes, a profité de sa tribune sur CNews, hier, pour condamner le geste de l'agresseur. "Gifler le président, c'est évidemment gifler l'incarnation de la France, c'est absolument inqualifiable, scandaleux, impardonnable. C'est d'ailleurs voulu. On veut à la fois humilier le président de la République et donc humilier tout le pays", a-t-il déclaré, avant de poursuivre son analyse en attaquant Emmanuel Macron. "Il n'est pas innocent dans cette histoire et qu'il a sa part de responsabilité. Je pense qu'on ne gifle pas quelqu'un qui est sacré et qui est respecté. [...] Il a lui-même désacralisé sa fonction et c'est très paradoxal parce que, si on se souvient des débuts d'Emmanuel Macron, il avait très bien compris que ses prédécesseurs avaient par leur comportement désacralisé la fonction. Ils ne remplissaient pas le costume.[...] Il n'a lui-même pas respecté sa fonction et donc il a ce qu'il mérite si j'ose dire."

08:26 - La gifle, un enjeu politique désormais à un an de la présidentielle L'épisode de la gifle reçue par Emmanuel Macron est désormais un objet politique sur lequel s'articuleront des éléments de communication plus ou moins élaborés, à moins d'un an de l'élection présidentielle. Les liens entre l'auteur de l'agression et les mouvances d'extrême droite ne sont pas encore formellement établis par les enquêteurs, mais déjà, à gauche et chez les responsables de la France Insoumise, les mises en garde d'une montée des violences au sein des sympathisants de cette obédience (plutôt proches politiquement de Marine Le Pen, donc) se multiplient. Jean-Luc Mélenchon a été ciblé, en début de semaine, par un Youtubeur d'extrême droite mettant en scène l'exécution d'un électeur de LFI. Le leader de la France Insoumise a immédiatement lié les deux événements. A droite, députés, élus et responsables de partis considèrent que cette gifle est le symptômes d'une société de plus en plus empreinte de violence ordinaire. "On ne peut pas accepter que s'installe l'absence de respect dans notre pays", a notamment régi Laurent Wauquiez, résumant le sentiment général à droite. "Au-delà de la condamnation unanime, je crois qu’il faut que l’on s’interroge sur le dysfonctionnement de notre démocratie, pourquoi beaucoup de Français ne se sentent plus représentés par le suffrage, et passe de plus en plus par la violence comme moyen d’expression", a ajouté sur BFMTV Nicolas Dupont-Aignan. Cette analyse est en partie partagée par le député LFI Alexis Corbière, qui juge nécessaire de refonder notre constitution pour garantir davantage d'expressions démocratiques.

08/06/21 - 23:40 - De nombreux politiques agressés FIN DU DIRECT - Avant l’incident survenu ce mardi 8 juin 2021 lors du déplacement du chef de l’État à Tain-l’Hermitage, dans la Drôme, d’anciens présidents ou candidats à l’Élysée avaient déjà été pris à partie verbalement ou physiquement ces dernières années, comme le rappelle Le Parisien. C'est notamment de cas de Manuel Valls, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande.

08/06/21 - 23:18 - La Ligue des Droits de l'Homme dénonce "une gifle grave à la démocratie" Suite à la gifle donnée à Emmanuel Macron ce mardi 8 juin 2021, la Ligue des Droits de l'Homme a publié un communiqué. "La Ligue des droits de l’Homme (LDH) condamne avec la plus grande fermeté l’agression inexcusable dont a été victime le président de la République", peut-on lire. "Les désaccords et les oppositions ne peuvent conduire à l’insulte et à la violence envers quiconque, et en premier lieu envers le chef de l’État", poursuit la publication. La LDH s'inquiète dans le même temps "du climat politique et social délétère avec des débats publics où se multiplient les provocations, menaces et attaques verbales ou physiques, comportements inacceptables qui constituent une grave menace pour notre démocratie" et appelle à "un sursaut collectif pour dénoncer ces pratiques".

08/06/21 - 22:50 - L'émission Quotidien avait rencontré le suspect avant la gifle L'émission de TMC Quotidien a dévoilé des images datées de quatre heures avant l'agression d'Emmanuel Macron, sur lesquelles on peut voir l'individu filmé en train de mettre une gifle au président, accompagné de deux autres personnes. L'auteur présumé de la gifle ne parle pas dans l'extrait. Un des deux autres hommes présents se revendique anarchiste, ce qui ne semble pas être le cas de ses acolytes, comme le rapporte BFMTV. 4 heures avant l'agression, notre journaliste interrogeait les passants venus à la rencontre du président. Parmi eux, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron. ????

08/06/21 - 22:27 - Un ami de l'auteur présumé de la gifle témoigne Interrogé par BFMTV, un ami du principal suspect de la gifle donnée à Emmanuel Macron a témoigné. "Ce n'est pas quelqu'un qui a un tempérament violent, c'est quelqu'un qui a un tempérament très réfléchi. On m'aurait dit 'Damien est capable de gifler le président', je vous aurais dit non", explique-t-il. Son ami a décrit Damien T., à plusieurs reprises comme "calme".

08/06/21 - 22:00 - Nouvelle réaction d'Emmanuel Macron Après avoir pris la parole dans les colonnes du Dauphiné Libéré mardi soir, le Président a également parlé face aux caméras de BFMTV. "Il y a de la bêtise, et quand la bêtise s'allie à la violence elle est inacceptable", a-t-il notamment lancé. "La colère démocratiquement elle s'exprime. Je vais toujours au contact, à portée d'engueulade, et j'y tiens.", a-t-il rajouté. Emmanuel Macron: "Il ne faut rien céder à la violence, en particulier contre tous les représentants de la chose publique" pic.twitter.com/lNN9jz7Hzo — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021

08/06/21 - 21:20 - La série Baron Noir avait prédit la gifle donnée à Macron Ce mardi 8 juin, après la gifle donnée au président Emmanuel Macron, un internaute s’est empressé de lier l’incident avec une scène de la série "Baron Noir". En effet, le drame politique de Canal+, dans lequel jouent Kad Merad et Anna Mouglalis, avait imaginé une scène similaire à celle qui s’est produite ce matin comme le montre son tweet. Le Président giflé lors d’un bain de foule.



08/06/21 - 20:55 - Un homme condamné pour avoir agrippé Sarkozy en 2011 La scène de ce mardi 8 juin présente des similitudes avec un précédent qui avait visé Nicolas Sarkozy, comme le rappelle l'INA. Lors d'un déplacement à Brax dans le Lot-et-Garonne, l'ancien Président avait été rudement agrippé lors d'un bref bain de foule pour saluer des habitants rassemblés derrière une barrière. Nicolas Sarkozy n'avait pas été blessé et l'auteur présumé des faits avait été prestement arrêté, avant d'être condamné le lendemain à six mois de prison avec sursis, rapportent nos confrères.