"Macron giflé : ce qu'a dit l'agresseur à la police"

Sur cette vidéo mise en ligne par BFMTV, provenant d'un témoin de la scène ayant filmé l'incident, on mesure très bien la réaction du chef de l'Etat, qui manifeste une certaine retenue et un certain sang-froid. Surpris par l'agression, Emmanuel Macron est très rapidement pris en main par un agent de sécurité, qui le fait reculer de plusieurs mètres.

11:23 - Le suspect suivait des pages d'ultra droite Damien T, le suspect, suit la page YouTube, le Médias pour Tous, animé par le "journaliste indépendant" Vincent Lapierre, militant de l’ultra droite. Ce dernier suivait également la chaîne de Papacito, qui avait été mis en cause par Jean-Luc Mélenchon pour une vidéo où il explique comment s’attaquer à un militant de la France insoumise.

11:16 - Des armes retrouvées chez le second suspect Selon des informations concordantes auprès de BFM TV, des armes dont on ne connaît pas la nature ont été retrouvées dans le domicile du second suspect. Par ailleurs, cette même source indique qu'un exemplaire de Mein Kampf a été retrouvé.

11:10 - Castaner : "Le risque zéro n'existe pas" Christophe Castaner, président du groupe LaRem à l'Assemblée nationale, s'est exprimé sur l'antenne de France Inter et estime que le risque zéro n'existera jamais même s'il se félicite du travail de protection des policiers. "Le niveau de protection des présidents et des responsables politiques dans notre pays est élevé. Il est à très bon niveau et les hommes et les femmes qui sont autour du président de la République sont des hommes de très grande qualité."

11:02 - Un ami gifleur témoigne et est abasourdi "Ca m'a laissé abasourdi parce que pour moi il n'était pas capable de faire ça", explique à BFMTV Loïc, l'un de ses amis. "On est pas engagés politique(ment), on est plutôt apolitiques, on est déçus de tous les partis" précise-t-il. Egalement interrogé par l'AFP sur ces fréquentations en ligne, Loïc répond qu'il n'est "pas surpris" car son ami "est de nature curieuse". Mais "il n'a pas ces idées-là". "Il est contre les royalistes. Pour lui, ils ont des idées à la con".

10:50 - Attal se félicite de la condamnation unanime de la classe politique Invité de la matinale d'Europe 1, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a bien évidemment condamné l'acte mais a surtout salué la réaction unanime de la classe politique. "Il ne faut pas banaliser. C'est grave, toute forme de violence est grave. C'était important qu'il y ait cette condamnation unanime par les forces politiques".

10:44 - Le suspect n'explique pas son geste En garde à vue, le suspect, Damien T, n'explique pas pour le moment son geste pas plus qu’il n’émet une quelconque revendication précise comme le rapporte le Parisien. Une source proche du dossier évoque une espèce de "bouillie idéologique".

09:58 - Le Maire : "Un affront à la nation française" Invité de BFM TV, Bruno Le Maire a qualifié l'agression "d'affront à la nation française". "C'est un geste grave contre une personne, c'est un geste grave contre la fonction de président de la République et c'est un geste grave contre la Nation dans son ensemble".

08:41 - Pour Zemmour, qui condamne l'agression, Macron "a ce qu'il mérite" Le polémiste Eric Zemmour, dont les ambitions présidentielles sont de plus en plus manifestes, a profité de sa tribune sur CNews, hier, pour condamner le geste de l'agresseur. "Gifler le président, c'est évidemment gifler l'incarnation de la France, c'est absolument inqualifiable, scandaleux, impardonnable. C'est d'ailleurs voulu. On veut à la fois humilier le président de la République et donc humilier tout le pays", a-t-il déclaré, avant de poursuivre son analyse en attaquant Emmanuel Macron. "Il n'est pas innocent dans cette histoire et qu'il a sa part de responsabilité. Je pense qu'on ne gifle pas quelqu'un qui est sacré et qui est respecté. [...] Il a lui-même désacralisé sa fonction et c'est très paradoxal parce que, si on se souvient des débuts d'Emmanuel Macron, il avait très bien compris que ses prédécesseurs avaient par leur comportement désacralisé la fonction. Ils ne remplissaient pas le costume.[...] Il n'a lui-même pas respecté sa fonction et donc il a ce qu'il mérite si j'ose dire."

08:26 - La gifle, un enjeu politique désormais à un an de la présidentielle L'épisode de la gifle reçue par Emmanuel Macron est désormais un objet politique sur lequel s'articuleront des éléments de communication plus ou moins élaborés, à moins d'un an de l'élection présidentielle. Les liens entre l'auteur de l'agression et les mouvances d'extrême droite ne sont pas encore formellement établis par les enquêteurs, mais déjà, à gauche et chez les responsables de la France Insoumise, les mises en garde d'une montée des violences au sein des sympathisants de cette obédience (plutôt proches politiquement de Marine Le Pen, donc) se multiplient. Jean-Luc Mélenchon a été ciblé, en début de semaine, par un Youtubeur d'extrême droite mettant en scène l'exécution d'un électeur de LFI. Le leader de la France Insoumise a immédiatement lié les deux événements. A droite, députés, élus et responsables de partis considèrent que cette gifle est le symptômes d'une société de plus en plus empreinte de violence ordinaire. "On ne peut pas accepter que s'installe l'absence de respect dans notre pays", a notamment régi Laurent Wauquiez, résumant le sentiment général à droite. "Au-delà de la condamnation unanime, je crois qu’il faut que l’on s’interroge sur le dysfonctionnement de notre démocratie, pourquoi beaucoup de Français ne se sentent plus représentés par le suffrage, et passe de plus en plus par la violence comme moyen d’expression", a ajouté sur BFMTV Nicolas Dupont-Aignan. Cette analyse est en partie partagée par le député LFI Alexis Corbière, qui juge nécessaire de refonder notre constitution pour garantir davantage d'expressions démocratiques.