Macron prêt à la démission ? Le chef de l'Etat "sûr de gagner" une présidentielle anticipée

DEMISSION MACRON. Et si le chef de l'Etat prenait tout le monde de court en annonçant prochainement sa démission ? L'hypothèse a été évoquée par Emmanuel Macron lui-même, selon Le Figaro, le président étant persuadé d'être réélu facilement lors d'une présidentielle anticipée.

Promettant "de se réinventer", lors de son allocution solennelle devant la nation, le 13 avril 2020, Emmanuel Macron avait joué la carte du renouveau, laissant entendre qu'il fallait s'attendre à un peu de neuf et de radicalité, à l'avenir, dans son mode de gouvernance. En pleine crise sanitaire, alors que le pays était confiné et durement touché par le coronavirus, le message avait surpris, mais la ficelle paraissait bien grosse : le chef de l'Etat n'est pas le premier à assurer, en plein mandat, que l'exercice de l'Etat ou la confrontation avec les difficultés du pays l'obligent au changement. Paroles en l'air donc ? Peut-être pas. Si l'on en croit les confidences du Figaro Magazine, il n'est pas exclu que le président prépare une énorme surprise. De celles qui marquent et qui changent radicalement la donne. Et celle-ci pourrait être d'une plus grande ampleur encore que la décision surprise, de Jacques Chirac, en 1997, de dissoudre l'Assemblée nationale.

Emmanuel Macron serait en effet disposé à annoncer sa démission, si nécessaire, pour lancer une toute nouvelle séquence inédite. Pas question, évidemment, de se retirer de la vie politique, mais bien de reprendre la main. Selon les informations du Figaro Magazine, le président a fait savoir qu'il n'excluait pas cette piste, "voici une quinzaine de jours, devant un cénacle très restreint". C'est en effet lors d'une réunion de donateurs de 2017, à Londres, que le chef de l'Etat serait intervenu, en visioconférence, pour prendre la parole quelques minutes. Et Emmanuel Macron serait apparu déterminé : pour lui, il y a bien sur la table l'hypothèse de sa démission et l'annonce d'une élection présidentielle anticipée "dans les semaines ou les mois à venir". Et comme pour rassurer ses interlocuteurs, à qui il demandera sans doute de nouveaux financements de campagne le cas échéant, il aurait fait savoir qu'il était "sûr de gagner car il n'y a personne en face".

Reste que ce scénario apparaît encore improbable. En pleine gestion du risque sanitaire, alors que le pays fait désormais face à une crise économique d'ampleur considérable, le chef de l'Etat peut-il vraiment se permettre d'ajouter de nouvelles incertitudes à celles actuelles, déjà nombreuses ? Une nouvelle campagne, soudaine et inattendue, pour le scrutin qui distribue, au fond, toutes les cartes politiques, n'aurait-elle pas tendance à générer un lot flot d'instabilités ? Au Figaro, l'Elysée a bien fait savoir que "l'hypothèse de la démission n'a jamais été à l'ordre du jour ni même évoquée dans une réunion" au palais présidentiel. Et d'ajouter, au sujet des changements institutionnels qui seront de toutes manières opérés : "On entre dans un cycle de réflexion et de consultations. Dans ce contexte, tout est regardé".