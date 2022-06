"Elizabeth II : à l'heure du jubilé, la santé de la Reine reste un sujet de préoccupation politique"

ELIZABETH II. La reine, qui fête son jubilé de platine depuis ce jeudi 2 juin, est dans un état de santé fragile. Loin d'être anodin, le sujet de son état de forme est hautement politique.

La reine d'Angleterre fête ses 70 ans de règne ce grand week-end de juin 2022. Pour célébrer cette incroyable longévité, un grand jubilé de platine est organisé, même si Elizabeth 2 est trop affaiblie pour assister à toutes les célébrations. La souveraine, âgée de 96 ans, ne peut pas assister au défilé militaire - Trooping The Colour - organisé ce jeudi au Horse Guard Parade. Mais Elizabeth II compte bien profiter de l'hommage qui lui ait rendu : elle sera d'abord au balcon de Buckingham Palace, à la mi-journée, pour saluer les soldats et pour assister au défilé aérien prévu un peu après midi.

Elizabeth II s'est exprimée, dans un communiqué publié mercredi soir, pour remercier tous les Britanniques impliqués dans l'organisation de ce jubilé. "Je continue d'être inspirée par la bonté qui m'est témoignée et j'espère que les jours à venir nous offriront l'opportunité de réfléchir à tout ce qui a été accompli lors de ces dernières 70 années, alors que nous regardons le futur avec confiance et enthousiasme", dit-elle.

Her Majesty The Queen, the first Monarch in British history to celebrate a Platinum Jubilee.



To mark the beginning of the #PlatinumJubilee Celebration Weekend, a new portrait of The Queen has been released.



Ranald Mackechnie pic.twitter.com/nmQFf2Zpmy — The Royal Family (@RoyalFamily) June 1, 2022

La reine en bonne santé pour une femme de 96 ans

Bien entendu, l'état de forme de la reine est fragile, compte tenu de son âgé très avancé. Mais elle bénéficie d'une attention toute particulière de ses médecins, qui sont d'autant plus prudents que le Covid-19 qui l'a touchée il y a peu l'a affaiblie pendant des semaines cette année. La santé de la reine d'Angleterre continue à la fois de passionner les tabloïds et d'inquiéter de nombreux Britanniques. Il faut dire que le sujet de sa santé est, du fait de sa dimension, un sujet hautement politique. Les autorités britanniques ont pris la mesure de ce que sa disparition engendrerait comme onde de choc dans le pays. Le décès de la reine ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire du Royaume-Uni, alors que le pays traverse un moment d'incertitude sur son avenir : depuis la sortie de l'Union européenne, l'économie n'est pas au beau fixe ; la guerre en Ukraine crée par ailleurs des tensions majeures à l'est, pèse sur la reprise. Alors que le pays tente de se construire de nouveaux points de fixation internationaux, redéfinissant les contours de sa diplomatie et de ses relations économiques, en plein bouleversement climatique, l'opinion britannique n'est pas insensible à la stabilité incarnée par la Reine Elizabeth II.

Ces derniers mois, Elizabeth II a été très régulièrement remplacée par des membres de la famille royale. Le prince Charles, son successeur, accompagnée de Camilla assurent de plus en plus sa représentation, ainsi que le duc et le duchesse de Cambridge, le prince William et Kate Middleton. En mai déjà, l'état de santé de la reine d'Angleterre l'a empêchée de tenir son traditionnel discours du Trône devant le Parlement britannique. A l'âge de 96 ans, son affaiblissement l'a contrainte à se faire représenter par son fils, le Prince Charles, héritier de la couronne. Le discours d'ouverture de la session parlementaire est pourtant un évènement incontournable incombant au titulaire de la couronne britannique. Il en est de même durant ce Jubilé où le Prince Charles et le Prince William sont appelés à jouer un grand rôle en représentant la reine dans plusieurs manifestations honorant son long règne.

Sa majesté la Reine d'Angleterre, le 15 mai 2022 lors du Royal Windsor Horse Show © SIPA (publiée le 31/05/2022)

Depuis près d'un an, et le décès du Prince Philippe, son époux, Elizabeth II semble avoir de plus en plus de difficultés à se déplacer normalement. La reine, qui est désormais plus proche de l'âge de 100 que de 90 ans fait face à des "problèmes de mobilité épisodiques" d'après un communiqué du palais de Buckingham. Cela l'a contrainte à annuler son traditionnel discours du trône en mai 2022 devant le Parlement britannique. Elle s'aide désormais d'une canne pour marcher, ne pouvant plus utiliser sa jambe gauche comme elle l'a elle-même annoncé, et les déplacements en voiture vers le palais de Westminster ont remplacé ses apparitions en calèche pour effectuer ce trajet. D'après divers médias britanniques, elle se déplacerait occasionnellement en fauteuil roulant dans ses appartements privés. Bien qu'elle soit de plus en plus limitée dans ses déplacements, Buckingham affirme que moral de la souveraine est plus solide que jamais et qu'elle demeure en bonne forme pour son âge. Mais son équipe de communication veille surtout, à travers ses communiqués, à temporiser l'inquiétude des Britanniques au sujet de la santé de la reine.

Le 20 février dernier, la reine d'Angleterre, Elizabeth II, a été contaminée par le coronavirus. Le palais de Buckingham a annoncé que la monarque britannique possédait de "légers symptômes" de la maladie, "comparables à ceux d'un rhume". A Windsor, elle n'a alors mené plus que des "tâches légères", durant sa période de contamination. Richard Fitzwilliams, commentateur royal, a confirmé auprès de l'AFP que la reine est "très stoïque" et qu'elle a "toujours été très positive". The Guardian a également indiqué que de nombreux médecins, dont Sir Huw Thomas, le chef de l'équipe médicale royale et médecin d'Elizabeth II, étaient à son chevet durant cette période. Il semble qu'elle ait contracté le Covid-19 au contact de son fils, le prince Charles, deux jours seulement avant que celui-ci ne soit testé positif. L'annonce de la contamination de la Reine avait relancé les inquiétudes des sujets de Sa Majesté... Bien que triplement vaccinée, la monarque est âgée, et semble de plus en plus limitée, dans sa mobilité, depuis quelques mois.

Portrait de la reine Elizabeth II par l'artiste Rob Munday (2004) © Kirsty Wigglesworth/AP/SIPA (publiée le 31/05/2022)

Tout est déjà prêt pour organiser les funérailles de la reine à l'annonce de son décès et rien n'est laissé au hasard. Afin que tout se déroule comme prévu, les principaux intéressés se préparent. Ainsi, la presse britannique a révélé que les ministres britanniques se sont réunis dans le plus grand secret, le jeudi 28 juin 2018, afin de "répéter" la marche à suivre lorsqu'aura lieu la mort de la reine Elizabeth II. Ils ont ainsi préparé "les heures et les jours qui suivront le décès de la reine". Cet exercice, baptisé "Castle Dove" (La colombe du château), a été coordonné par David Lidington, l'adjoint de la première ministre Theresa May. On sait que dix jours de deuil national seront décrétés à l'annonce de la mort de celle qui est au pouvoir depuis 1952. Selon les informations recueillis par Le Point, "600 membres du conseil privé de Sa Majesté devront entériner l'accession du nouveau roi au trône". Enfin, la dépouille de la reine "sera exposée solennellement pendant cinq jours dans Westminster Hall". En outre, le protocole détermine le moment où le premier ministre s'exprimera pour informer le peuple britannique de la nouvelle. Malgré ses récents problèmes de mobilité, la reine semble bien aller. Fidèle au devoir qui lui incombe, elle continue de travailler chaque jour depuis son bureau au palais de Buckingham, assure la couronne.

Pour la mort de la reine d'Angleterre : un plan digne de 007

Procession lors des funérailles du Prince Philip, époux de la reine, le 17 avril 2021 © Danny Lawson/AP/SIPA (publiée le 31/05/2022)

L'information de la mort de Elizabeth II, quand elle surviendra, suivra un chemin bien particulier avant de devenir publique. "London Bridge est en panne, je répète, London Bridge est en panne", voici la phrase, digne d'un code utilisé par des espions, que le secrétaire privé de la reine transmettra à des émissaires désignés le jour de son décès. Une information qui restera, le temps de quelques heures, secret défense. Buckingham souhaite avant tout maîtriser cet événement, qui une fois révélé, deviendra incontrôlable. Le Premier ministre sera averti, ainsi que les chefs d'Etats membres du Commonwealth. "L'information voyagera comme l'onde de compression avant un tremblement de terre, détectable uniquement par un équipement spécial", décrit le journaliste Sam Knight, auprès du Parisien. Plus tard, lors de l'annonce aux médias, c'est un second volet du dispositif qui se mettra en place. Un panneau noir sera visible aux portes du palais de Buckingham, la résidence de la reine, installé par un valet de chambre en habits de deuil.

Les drapeaux de tout le Royaume-Uni tomberont et plusieurs interdictions seront mises en place : la tenue de matches de football, celle de partie de golf dans les parcs royaux et détail minutieux, le Théâtre national sera interdit de représentation, seulement si l'annonce de la mort de Elizabeth II tombe avant 16 heures ! Suivront des jours de commémorations avec notamment la procession de Buckingham Palace, avec un gigantesque défilé militaire, jusqu'au point d'orgue, les obsèques, qui auront lieu neuf jours après le décès. A cette date, qui aura les allure d'un jour férié, de nombreux corps de métier auront droit à un repos : magasins fermés, marché boursier inactif… Les bus s'arrêteront même quelques instants à 11 heures, lors de l'arrivée du cercueil à l'abbaye de Westminster, au moment de dire un dernier adieu à Elizabeth II, "le dernier lien vivant de la Grande-Bretagne avec notre ancienne grandeur", commente Sam Knight. La reine sera ensuite enterrée à la chapelle King George VI au château de Windsor, aux côtés de son époux.

Photographie de la Reine d'Angleterre en compagnie de Charles et William © Stefan Wermuth/AP/SIPA (publiée le 31/05/2022)

Dans l'ordre de succession au trône, c'est le fils aîné de la Reine, Charles, qui deviendra roi après la mort de sa mère. S'il venait à son tour à décéder, son fils William, duc de Cambridge, monterait sur le trône. Après ce dernier, c'est Georges de Cambridge, fils aîné de William et de Catherine, dite Kate Middleton, qui accèdera au trône. Les suivants dans l'ordre de succession sont sa sœur cadette, la princesse Charlotte de Cambridge puis son frère, le prince Louis de Cambridge.

Elizabeth II, une vie hors du commun

L'image de la reine Elizabeth II ne laisse pas grand monde indifférent. Si son parcours semble lissé par les années, que savez-vous vraiment des événements clés de sa vie royale ? Sur les temps forts de son règne ? Sur les conditions dans lesquelles elle est montée sur le trône ? Sur sa longévité record ? Ou encore sur l'atmosphère régnant dans sa famille et parmi son peuple ?

Bien qu'elle fête son anniversaire deux fois par an (le 21 avril et en juin, pour permettre au défilé militaire de se dérouler sous un temps clément), le temps semble ne pas avoir de prise sur la reine Elizabeth II. Et pourtant... celle qui a fêté ses 96 ans le 21 avril 2022 a d'ores et déjà célébré son jubilé d'or (cinquantième anniversaire de son règne) en 2002, et son jubilé de diamant (60 ans de règne) en 2012. Le 6 février 2022 marque le jubilé de platine de la reine nonagénaire (70 ans de règne). Cet événement fait d'elle la première souveraine du Royaume-Uni à atteindre une telle longévité - en Europe, c'est Louis XIV, avec ses 72 ans de règne, qui est le souverain à avoir régné plus longtemps. Résultat : hors d'âge, Elizabeth II a déjà vu défiler 14 Premier ministres britanniques (de Winston Churchill à Boris Johnson) et 10 Présidents français. La longévité est aussi une histoire de famille chez les Windsor : la mère de "Lizzie", la Reine mère, est décédée à 101 ans, le 1er avril 2002. Son fils Charles, l'éternel Prince de Galles, peut donc bien attendre encore un peu pour régner à son tour. En attendant, Sa Majesté se révèle plutôt flegmatique. Stéphane Bern dit d'ailleurs d'elle qu'elle "accompagne les changements plus qu'elle ne les anticipe".

S'il semble aujourd'hui acquis depuis toujours, le couronnement d'Elizabeth II s'est fait dans la précipitation, du fait de la mort prématurée de son père le roi Georges VI, le 6 février 1952, alors que la futur reine le remplaçait déjà régulièrement dans ses fonctions officielles (ce jour-là en voyage au Kenya). Celle qui n'était pas destinée à devenir monarque à la naissance est réellement couronnée l'année suivante, à l'âge de 27 ans. Elle devient par la même occasion chef du Commonwealth et de 16 pays. La cérémonie a lieu à l'abbaye de Westminster et est retransmise en direct dans plusieurs pays d'Europe, à l'aide d'une centaine de caméras (vingt environ dans l'abbaye, une cinquantaine dans les rues de Londres), une prouesse technique à l'époque. De quoi atteindre cent millions de téléspectateurs ! La reine porte successivement trois couronnes au cours de la cérémonie : le diadème d'apparat de son père George IV à son entrée dans l'abbaye ; la couronne de Saint Edward, joyau serti de plus de 400 pierres précieuses pendant son sacre ; la couronne impériale d'État à sa sortie, ornée du saphir des Stuart, du rubis du prince Noir et du fameux Cullinan II, diamant de 300 carats. Plus de 7 000 invités assistent au sacre dans l'abbaye tandis que de 3 millions de citoyens britanniques se pressent à Londres pour voir passer le carrosse royal.

Née Elizabeth Alexandra Mary Windsor le 21 avril 1926, Elizabeth II n'était pas destinée à devenir reine. A 10 ans, elle devient héritière à l'abdication du trône de son oncle Edouard VIII. Son père George VI devient roi. Elle épouse le lieutenant Philip Mountbatten, prince de sang grec, le 20 novembre 1947, qui devient Son Altesse royale le Prince Philippe, duc d'Edimbourg. Ils ont quatre enfants : Charles, Anne, Andrew et Edward. Le prince William, fils aîné du Prince Charles et Duc de Cambridge, s'est quant à lui marié à la Kate Middleton, avec qui il a trois enfants : Georges, prince héritier, Charlotte et Louis.

En marge de la biographie officielle, la reine se révèle surprenante à bien des égards : elle a été mécanicienne dans l'Armée en 1945 ; elle parle couramment le français, et a reçu en cadeaux lors de visites à l'étranger des animaux exotiques : des paresseux du Brésil, des castors noirs du Canada voir même des jaguars, tous donnés au zoo de Londres. Sa Majesté peut aussi se montrer plus chaleureuse qu'il n'y paraît et proche de ses descendants : "La reine était vrai­ment heureuse que notre deuxième enfant soit une fille", a notamment confié Kate Middleton. "Elle demande toujours des nouvelles et elle laisse toujours un cadeau dans la chambre de George à Buckin­gham Palace quand nous venons".

En juillet 2013, le prince William et Catherine Middleton ont eu leur premier enfant, un garçon, qui est l'héritier de la couronne britannique après les princes Charles et William. C'est donc un futur roi qui est venu agrandir la famille Mountbatten-Windsor. Il a été suivi de la princesse Charlotte en 2015 puis Louis en 2018.