"Elizabeth II DIRECT : la mort de la reine désormais redoutée, tous ses enfants à son chevet"

ELIZABETH 2. Le palais de Buckingham a publié un communiqué, ce jeudi à la mi-journée, indiquant que les médecins étaient "inquiets" de l'état de santé de la reine Elizabeth II. Ses enfants, ainsi que les prince Harry et William se sont rendus à son chevet.

Etat de santé d'Elizabeth II L'essentiel L'état de santé de la Reine Elizabeth II semble très clairement s'être dégradé ces dernières heures. Ses médecins se disent "préoccupés" pour son état de forme, selon un communiqué publié ce jeudi 8 septembre à la mi-journée. Elizabeth II est actuellement sous surveillance médicale au château de Balmoral en Ecosse.

Plusieurs éléments laissent redouter que l'état de santé de la Reine est critique : le prince Charles est actuellement au chevet de la souveraine. Tous les autres enfants d'Elizabeth II ont indiqué qu'ils se rendaient auprès d'elle, Anne, Andrew et Edward. Le prince William et son épouse, Harry et sa femme font également le déplacement vers l'Ecosse. Dans les médias britanniques, c'est très clairement l'imminence d'un décès qui est redouté.

Les médias britanniques rapportent également que des parlementaires, informés de l'état de santé de la Reine à la mi-journée, ont manifesté des signes de panique, alors qu'ils étaient à la Chambre des députés.

La publication du communiqué qui évoque sa santé, ce que ne fait jamais la Couronne, est en soi un signe que la situation est grave. Dans le communiqué de Buckingham Palace, les médecins indiquent que la Reine est "confortable" (en anglais), soit "à l'aise" en langue française, ce qui signifie qu'elle ne souffre pas.

L'archevêque de Canterbury a publié un communiqué pour faire part des "prières de la nation" pour Elizabeth II.

15:53 - "Voir Charles et William partir en catastrophe, ce n'est pas normal" estime un journaliste britannique Sur BFM TV, Philip Turle journaliste britannique, explique lui aussi que "voir le prince Charles, qui a beaucoup rendu visite à sa mère ces derniers temps à Balmoral, suivi de son fils William qui part en catastrophe aujourd'hui pour lui rendre visite, ce n'est pas quelque chose de normal. Il faut garder ses esprits en disant, 'peut-être, ce n'est rien', mais il faut qu'on se prépare à une mauvaise nouvelle." 15:45 - Quelle a été la dernière apparition publique de la Reine Elizabeth II ? La dernière apparition publique d'Elizabeth II n'est pas vieille. Elle remonte à... mardi. La Reine avait alors officialisé la nomination de Liz Truss au poste de Première ministre, son 15e chef de gouvernement en 70 ans de règne. Des images diffusées par le palais avaient montré la souveraine souriante et s'appuyant sur une canne, serrant la main de la nouvelle dirigeante. 15:39 - "C'est suffisamment grave pour que les enfants et petits-enfants viennent à ses côtés" Selon Sir Anthony Seldon, historien et commentateur politique britannique, la situation est en effet à prendre très au sérieux. Elle du moins "suffisamment grave pour que les enfants et petits-enfants viennent à ses côtés." "Nous n'avons jamais vu cela auparavant, donc nous savons que c'est sérieux", a-t-il affirmé sur Sky News. 15:28 - Les prières de l'Archevêque de Canterbury pour la Reine Dans un message publié sur Twitter, l'Archevêque de Canterbury, chef de l'Eglise d'Angleterre, a dit envoyer ses prières à la Reine Elizabeth II. "Que la présence de Dieu fortifie et réconforte Sa Majesté, sa famille et ceux qui prennent soin d'elle à Balmoral." 15:20 - Pas de relève de la garde à Buckingham "Pas de cérémonie de relève de la garde aujourd'hui." C'est qui est inscrit sur un panneau dans la cour du palais de Buckingham. De quoi faire croitre un peu plus l'inquiétude sur une situation qui semble alarmiste. 15:10 - Un débat coupé au Parlement Le sérieux de la situation peut également être étayé par cette séquence, à la Chambre des communes, l'une des deux chambres parlementaires du Royaume-Uni. Au cours des débats à la mi-journée, la Première ministre Liz Truss a été rejointe en urgence par un chancelier qui lui a alors communiqué certains éléments, alors même que le leader de l'opposition s'exprimait. Lequel a ensuite reçu une note, tout comme la présidente de la Chambre qui a, quelques instants plus tard, interrompu les débats pour envoyer "nos meilleurs voeux à Sa Majesté la Reine et qu'elle, et la famille royale, sont dans nos pensées et prières en ce moment." 14:57 - Harry et Meghan également en route pour Balmoral Harry et Meghan Markle sont eux aussi en route pour Balmoral, a-t-il été annoncé. Depuis deux ans, le duc et le duchesse de Sussex avaient pris leurs distances avec la royauté et leurs obligations envers la famille royale. 14:52 - Le déplacement de la famille royale, une "indication de la gravité de la situation" La situation médicale de la Reine Elizabeth II est prise très au sérieux outre-Manche, au-delà de la publication d'un bilan médical de la souveraine : le déplacement rapide de plusieurs membres de la famille royale, dont ses quatre enfants. "Le fait que la famille se réunisse à Balmoral est une indication de la gravité de la situation", estime Jonny Dymond, chargé du suivi de la famille royale pour la BBC. 14:45 - La famille royale se rend au chevet de la Reine Elizabeth II De très nombreux membres de la famille royale ont annoncé se rendre au chevet de la Reine Elizabeth II. Ses quatre enfants sont d'ores et déjà en route : le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward, tout comme la duchesse Camilia, épouse de Charles. Le prince William fait également le déplacement. 14:35 - Publier un communiqué sur la santé de la Reine, un procédé inhabituel.. et donc inquiétant L'état de santé de la Reine Elizabeth II est l'un des secrets les mieux gardés du royaume. Alors, quand décision est prise de rendre public un bilan médical, c'est que l'inquiétude est de mise. "Le palais ne publie normalement pas de bulletins sur la santé de la reine, à moins que ce ne soit significatif", explique à la BBC Robert Hardman, ancien journaliste chargé du suivi de la famille royale pour le Daily Telegraph et le Daily Mail. Le dernier bulletin publié était lié à un diagnostic positif au Covid, en février dernier. Ainsi, "dans l'ensemble, le point de vue est que si elle ne subit pas une sorte de procédure médicale hospitalière, ce sont des affaires privées… Il est donc clair que le fait que le Palais ait jugé bon de publier une déclaration est un motif de préoccupation." 14:31 - Les médecins n'ont pas détaillé leurs inquiétudes Il est à noter que le bref communiqué publié sur le site de Buckingham ne détaille pas les raisons de l'inquiétude des médecins. C'est ce que rappelle Sean Coughlan, chargé du suivi de la famille royale pour la BBC. Le communiqué indique que la Reine est "à l'aise" à Balmoral et qu'il pourrait, par exemple, ne s'agir que d'une chute. D'autant que mardi, lors de la réception de Liz Truss, elle est apparue debout et souriante. Cependant, compte-tenu de son âge et de l'annulation d'une réunion à la dernière minute mercredi, l'inquiétude sur une dégradation de son état de santé en raison de son âge est bien réelle. 14:25 - Pour Stéphane Bern, "on est en train de préparer l'opinion publiques aux funérailles de la Reine" Spécialiste culture et histoire, Stéphane Bern a rapidement réagi au communiqué royal sur l'état de santé de la Reine Elizabeth II. Selon lui, "je crois qu'on est en train de préparer l'opinion publique britannique à ce qu'on appelle appelle 'London Bridge', les funérailles de la reine", a-t-il indiqué sur BFM TV. 14:23 - La Reine sous surveillance à Balmoral La Reine Elizabeth II réside actuelle au château de Balmoral, en Ecosse, l'une de ses résidences royales. C'est là qu'elle passe habituellement tous ses étés. Mais compte-tenu de son état de santé, son séjour semble se prolonger pour ne pas la fatiguer davantage. 14:20 - Elizabeth II : les médecins "inquiets" de son état de forme Un communiqué publié à la mi-journée par Buckingham ne donnent pas des nouvelles rassurantes de la Reine Elizabeth II. "Suite à une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la Reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale."

L'état de santé de la Reine Elizabeth II est un sujet de préoccupation majeur depuis la publication du communiqué de Buckingham Palace, ce jeudi 8 septembre. Les médecins de Sa Majesté ont déclaré être "inquiets" de l'état de forme de la souveraine et ont "recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale". La nouvelle Première ministre britannique, Liz Truss, qui l'a rencontrée mardi, a déclaré que "le pays tout entier est vivement préoccupé par les nouvelles du Palais de Buckingham ce midi." Les princes Charles et Harry, membres de la famille royale, se sont rendus au château de Balmoral, la résidence actuelle d'Elizabeth II située en Ecosse. Pour Stéphane Bern, l'animateur vedette de France 2 des contenus culturels et historiques, "je crois qu'on est en train de préparer l'opinion publique britannique à ce qu'on appelle 'London Bridge', les funérailles de la reine", a-t-il expliqué sur BFM TV.

Depuis plusieurs mois, la Reine d'Angleterre, âgée de 96 ans, semble avoir de plus en plus de difficultés à se déplacer normalement. Pas plus tard que ce mercredi, ses médecins lui ont conseillé de reporter une réunion prévue à son agenda, au lendemain de la réception de Liz Truss, sa nouvelle cheffe du gouvernement. Contrairement à la tradition, celle-ci s'était tenue à Balmoral où la reine s'est installée, et non à Buckingham Palace.

La publication de ce communiqué est en soi la manifestation d'une situation grave : jamais les services de la Couronne n'avaient jusque-là donné de nouvelles sur la santé de la Reine, sujet considéré comme intime.

Depuis octobre 2021, la Reine d'Angleterre est régulièrement aperçue se déplaçant appuyée sur une canne, ce qui suscite l'inquiétude des Britanniques vis-à-vis de sa santé. Ses apparitions publiques se raréfient et Sa Majesté est régulièrement contrainte d'annuler sa participation à des évènements en raison de recommandations de ses médecins à se reposer. En juin 2022, à l'occasion des festivités liées à son jubilé de platine, la reine a également annulé sa présence à plusieurs occasions mais a ravi le peuple britannique en se présentant au balcon de Buckingham Palace.

D'après divers médias britanniques, elle se déplacerait occasionnellement en fauteuil roulant dans ses appartements privés. Bien qu'Elizabeth II soit de plus en plus limitée dans ses déplacements, Buckingham affirme que le moral de la souveraine est plus solide que jamais et qu'elle demeure en bonne forme pour son âge. Mais son équipe de communication veille surtout, à travers ses communiqués, à temporiser l'inquiétude des Britanniques au sujet de la santé de la reine. Le décès de la reine provoquera une onde de choc dans le pays et ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire du Royaume-Uni.

Ces derniers mois, Elizabeth II a été très régulièrement remplacée par des membres de la famille royale. Le prince Charles, son successeur, accompagnée de Camilla assurent de plus en plus sa représentation, ainsi que le duc et le duchesse de Cambridge, le prince William et Kate Middleton. En mai déjà, l'état de santé de la reine d'Angleterre l'a empêchée de tenir son traditionnel discours du Trône devant le Parlement britannique. A l'âge de 96 ans, son affaiblissement l'a contrainte à se faire représenter par son fils, le Prince Charles, héritier de la couronne. Le discours d'ouverture de la session parlementaire est pourtant un évènement incontournable incombant au titulaire de la couronne britannique. Il en est de même durant ce Jubilé où le Prince Charles et le Prince William sont appelés à jouer un grand rôle en représentant la reine dans plusieurs manifestations honorant son long règne.

Depuis près d'un an, et le décès du Prince Philippe, son époux, Elizabeth II semble par ailleurs avoir de plus en plus de difficultés à se déplacer normalement. La reine, qui est désormais plus proche de l'âge de 100 que de 90 ans fait face à des "problèmes de mobilité épisodiques" d'après un communiqué du palais de Buckingham. Elle s'aide désormais d'une canne pour marcher, ne pouvant plus utiliser sa jambe gauche comme elle l'a elle-même annoncé, et les déplacements en voiture vers le palais de Westminster ont remplacé ses apparitions en calèche pour effectuer ce trajet. D'après divers médias britanniques, elle se déplacerait occasionnellement en fauteuil roulant dans ses appartements privés. Bien qu'elle soit de plus en plus limitée dans ses déplacements, Buckingham affirme que le moral de la souveraine est plus solide que jamais et qu'elle demeure en bonne forme pour son âge. Mais son équipe de communication veille surtout, à travers ses communiqués, à temporiser l'inquiétude des Britanniques au sujet de la santé de la reine.

Ces annonces successives faisaient suite à une nouvelle inquiétante en février, puisque le palais de Buckingham avait annoncé officiellement le 20 février 2022 que la reine d'Angleterre, Elizabeth II, avait été contaminée par le coronavirus. Le palais de Buckingham annonçait alors que la monarque britannique possédait de "légers symptômes" de la maladie, "comparables à ceux d'un rhume". A Windsor, elle n'a alors mené plus que des "tâches légères", durant sa période de contamination. Richard Fitzwilliams, commentateur royal, a confirmé auprès de l'AFP que la reine est "très stoïque" et qu'elle a "toujours été très positive". The Guardian a également indiqué que de nombreux médecins, dont Sir Huw Thomas, le chef de l'équipe médicale royale et médecin d'Elizabeth II, étaient à son chevet durant cette période. Il semble qu'elle ait contracté le Covid-19 au contact de son fils, le prince Charles, deux jours seulement avant que celui-ci ne soit testé positif. L'annonce de la contamination de la Reine avait relancé les inquiétudes des sujets de Sa Majesté et l'épisode a sans doute eu des effets sur la santé et la mobilité de la reine ces derniers mois, comme craint par la presse britannique à l'approche de son Jubilé de platine au début de l'été.