DIRECT. Mort de Valéry Giscard d'Estaing : une santé qui vacillait depuis la rentrée, les hommages

GISCARD. Au lendemain de la mort de Valéry Giscard d'Estaing, dont la santé s'était dégradée depuis la rentrée, les hommages à l'ancien président pleuvent. Suivez notre direct.

09:06 - L'UE rend hommage à Valéry Giscard d'Estaing Par la voix d'Ursula von der Leyen, l'Union européenne rend hommage à Valéry Giscard d'Estaing ce jeudi matin, alors que l'ancien président était un fervent partisan de la construction européenne "Dans son cœur, les destins de la France et de l’Europe étaient étroitement liés. Je présente mes condoléances au peuple français. Aujourd’hui nous pleurons un grand Européen qui continuera de nous inspirer", écrit la présidente de la Commission européenne sur Twitter.

08:52 - Giscard en dates Retrouvez, grâce à cette infographie de l'Agence France Presse, la vie de Valéry Giscard d'Estaing en dates, de sa naissance en Allemagne à son accession au poste de président de la République, en passant par ses mandats de ministre. Figure de la vie politique française, incarnation du centre droit et tombeur du gaullisme, #ValeryGiscarddEstaing avait été élu à l'Elysée en mai 1974 à l'âge de 48 ans, alors le plus jeune président depuis Louis Napoléon-Bonaparte #AFP pic.twitter.com/rrrVnida6o — Agence France-Presse (@afpfr) December 3, 2020

08:36 - L'hommage de Nicolas Sarkozy L'ancien président a rendu hommage à son prédécesseur suite à l'annonce de son décès. Selon Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing "aura toute sa vie œuvré au renforcement des liens entre les nations européennes, cherché et réussi à moderniser la vie politique, et consacré sa grande intelligence à l’analyse des problématiques internationales les plus complexes". "Il est un homme qui a fait honneur à la France, un homme pour qui j’ai éprouvé de l’admiration et avec qui j’ai toujours eu plaisir à débattre", ajoute-t-il dans un communiqué.

08:32 - Macron reporte une interview prévue ce jeudi Suite à l'annonce de la mort de Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron a décidé de reporter une interview prévue à son calendrier ce jeudi, selon des informations relayées par LCI. Le chef de l'Etat devait répondre aux question du média en ligne Brut, notamment pour s'adresser aux jeunes. L'entrevue devrait avoir lieu ce vendredi.

08:29 - Mort de Giscard : l'hommage de Castex Bonjour, nous reprenons ce direct consacré à la mort de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est éteint ce mercredi soir à l'âge de 94 ans. Après Emmanuel Macron dans la nuit, c'est au tour de Jean Castex de rendre hommage à VGE ce matin. "Elu au moment où la France était confrontée à une crise économique majeure issue du premier choc pétrolier, il sut mettre en œuvre une politique économique et sociale marquée par le volontarisme et la solidarité. Il initia des réformes de société qui restent d’une profonde actualité en particulier pour les femmes et les plus jeunes", écrit le Premier ministre dans un communiqué. Le chef du gouvernement, qui fait part de son "émotion", salue la mémoire d'un "homme de progrès" et de "liberté".

01:19 - Giscard est mort du Covid, ce qu'il faut retenir Nous mettons fin à ce direct pour la nuit. L'information clé de la soirée de ce 2 décembre 2020 est la mort de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, à 94 ans. "Son état de santé s’était dégradé et il est décédé des suites du Covid-19", a indiqué sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP en toute fin de soirée soirée, en précisant que ses obsèques se dérouleront "dans la plus stricte intimité familiale". Hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques, VGE avait fait une dernière apparition publique il y a plus d'un an, le 30 septembre 2019, lors des obsèques à Paris de Jacques Chirac, qui fut à la fois son Premier ministre et son successeur indirect à la tête de l'Etat.

01:12 - Le raté de la présidentielle de 1995 C'est une anecdote méconnue que rappelle l'AFP ce soir. Giscard était persuadé qu'il aurait pu remporter la présidentielle... de 1995 ! Certain de la réélection de François Mitterrand en 1988, il ne concourt pas à la présidentielle cette année là. Sept ans plus tard, il sera crédité de 2% dans les études d'opinion et renoncera à nouveau. Peu de temps avant sa mort, il se disait pourtant certain que, s'il s'était présenté, il aurait gagné contre Balladur et Chirac.

01:07 - Estrosi dit "Au revoir, Président Valéry Giscard d’Estaing" "Au revoir, Président Valéry Giscard d’Estaing. Résolument proche des Français dont il a présidé aux destinées de 1974 à 1981, nul ne peut nier, qu'importe ses convictions politiques, qu'il aura contribué à façonner la Vème République", écrit le maire de Nice au sujet de VGE sur Twitter.

01:05 - Anne Hidalgo rend hommage à Giscard "J'apprends avec émotion la disparition de l’ancien Président de la République Valéry Giscard d’Estaing. Je salue cet Européen convaincu qui a œuvré pour inscrire notre pays sur la voie du progrès. Il portait Paris dans son cœur et lui a toujours voué un intérêt tout particulier", écrit la maire de la capitale sur Twitter.

00:53 - La droite et le centre en deuil après la disparition de Giscard "Il croyait en la France & en l’Europe. Il aimait la jeunesse & lui donna la majorité à 18 ans. Il défendit les droits des femmes. Il était cultivé, brillant, enraciné dans sa belle région d’Auvergne & passionné de politique jusqu’à son dernier souffle. Adieu Monsieur le Président", écrit Valérie Pécresse sur Twitter. "Hommage au président #Giscard d'Estaing qui aura incontestablement marqué de son empreinte la Vème République. Il œuvra avec conviction et détermination à la modernisation de notre société. Témoignage affectueux à Mme Giscard d'Estaing et ses enfants", abonde Christian Jacob. "Le président Giscard d'Estaing a marqué de son empreinte l'histoire de la France en engageant des réformes sociétales d'envergure durant son septennat. Il avait compris combien le rassemblement des Français était un préalable indispensable pour l'unité et la réforme de notre pays", a déclaré pour sa part le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand. Président de l'UDI, l'un des rejetons de l'UDF, Jean-Christophe Lagarde a remercié VGE : "L'UDI et toute notre famille politique est en deuil. La France lui doit le droit à l'avortement, le vote à 18 ans, la création de l'euro, l'indépendance énergétique nucléaire, les TGV, et tant d'autres choses ! Merci président !".

00:48 - Nicolas Dupont-Aignan rend hommage "à l’ancien combattant" de 1945 Pour Nicolas Dupont-Aignan, Giscard "aura marqué par son esprit brillant la politique française". "Quels que soient nos désaccords fondamentaux, je veux rendre hommage à l’ancien combattant de la 1ère armée française de 1945, au Ministre des Finances du Général de Gaulle et au 3e Président de la Vème République", écrit-il.

00:46 - Les hommages des écolos et du Parti communiste Les hommages continuent de pleuvoir depuis l'annonce de la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Y compris depuis les antipodes politiquement parlant. L'écologiste Julien Bayou salue "le Président de la majorité à 18 ans, de la dépénalisation de l’avortement et du divorce par consentement mutuel". Son homologue Yannick Jadot salue lui aussi "la dépénalisation de l’IVG, le droit de vote à 18 ans", mais aussi "le couple avec Helmut Schmidt au service de l’Europe". Le communiste Fabien Roussel écrit que "le PCF s’incline avec respect et salue la mémoire de V.Giscard d’Estaing. C’était un homme de conviction qui a, jusqu’au bout, y compris avec le Traité constitutionnel défendu une économie et une Europe très libérale".

00:42 - François Hollande rend hommage à Valéry Giscard d'Estaing dans un communiqué Valéry Giscard d'Estaing "demeurera l'homme qui a modernisé la France", selon l'ancien président de la République de 2012 à 2017. "Son septennat a été marqué par de grandes réformes comme la majorité civile à 18 ans, l'accès à l'IVG pour les femmes, la généralisation de la protection sociale. Résolument européen, il a contribué au renforcement du couple Franco-allemand, à la mise en place de l'union monétaire et à l'ouverture du Marché commun", liste le socialiste. "Aujourd'hui, notre pays perd un homme d'état qui a fait le choix de l'ouverture au monde et qui pensait que l'Europe était la condition pour le France soit plus grande".

00:32 - Le message politique de Marine Le Pen après le décès de Giscard Marine Le Pen réagit elle aussi au décès de Valéry Giscard d'Estaing et ne peut s'empêcher de passe un message politique contre l'immigration. "Condoléances aux proches de Valéry Giscard d’Estaing. Président d’une France en crise, il fut l’artisan de nouvelles libertés publiques et un ardent soutien du progrès technologique", écrit la présidente du Rassemblement national qui ajoute : "En 2018, il confessa que sa plus grande erreur fut d’instaurer le regroupement familial".