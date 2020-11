Charles de Gaulle : une biographie inédite redonne sa place à son épouse Yvonne de Gaulle

Ce lundi soir, France 2 diffuse les trois derniers épisodes se sa mini série "De Gaulle, l'éclat et le secret". Une série biographique qui redonne sa place à sa femme Yvonne, trop souvent restée dans l'ombre...

Ce lundi 9 novembre 2020, en prime time, France 2 propose la suite de sa nouvelle série événement : une mini-fiction sur la biographie de Charles de Gaulle, icône de la résistance française et du redressement du pays après le chaos nazi. Et c'est un point de vue audacieux qu'ont adopté le réalisateur François Velle et les scénaristes Jacques Santamaria et Patrice Duhamel. Comme son nom l'indique, De Gaulle, l'éclat et le secret se penche autant sur les faits d'armes du général que sur sa part d'ombre. Une vie privée, intime, qu'il a gardée secrète jusqu'à la fin de ses jours. L'un des tours de force du programme de France Télévisions est notamment de redonner une place essentielle à Yvonne de Gaulle au côté du "Grand Charles", incarné par Samuel Labarthe (Les petits meurtres d'Agatha Christie). L'épouse de Charles de Gaulle, née Yvonne Vendroux, est jouée par Constance Dollé. Et dans le film de François Velle, elle se voit enfin dotée de l'image qu'elle aurait méritée dans l'histoire de France. Celle d'"une femme aux côtés de l'homme et non pas derrière", indiquait Samuel Labarthe au Figaro la semaine dernière. "Rien de ce qui est arrivé ne se serait passé sans elle. Elle a été d'un courage incroyable et il le lui a dit. Ça fait d'elle son égale", ajoute l'acteur, qui a décortiqué les textes de Charles de Gaulle et dévoré les images d'archives pour se fondre dans le personnage. France 2 enchaîne avec un documentaire mardi soir Dans les trois derniers épisodes de la série, on suivra les années politiques de de Gaulle : la crise algérienne qui amènera René Coty à rappeler l'homme providentiel, la naissance de la Ve République, les tentatives d'attentat, mais aussi les événements de mai 1968, puis le dernier combat politique perdu avec le référendum de 1969, jusqu'au crépuscule du géant. Charles de Gaulle est né il y a 130 ans, a prononcé son appel du 18 juin il y a 80 ans et est mort il y a 50 ans, le le 9 novembre 1970. Et pour ce triple anniversaire, France Télévisions entame avec cette fiction un cycle de plusieurs programmes consacrés au général. C'est dans cette dynamique qu'un documentaire va suivre mardi 10 novembre, à 21h10 sur France 2. De Gaulle, histoire d'un géant retrace le parcours de Charles de Gaulle, de sa naissance en 1890 à Lille, à son enterrement à Colombey-Les-Deux-Eglises, en 1970. Le film est un parfait condensé du parcours du héros de la Libération et du père de la Ve République. Mais il est aussi truffé d'anecdotes et d'épisodes méconnus, ou très régulièrement oubliés des hagiographies du général (en savoir plus sur le programme).

Biographie courte de Charles de Gaulle- Résistant de la Seconde Guerre mondiale, "homme de la situation" pendant la Guerre d'Algérie et acteur principal de la construction de la Cinquième République, le général de Gaulle aura incarné la France durant de nombreuses années. Homme politique français, Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890 à Lille. Il a mené la résistance française contre l'Allemagne. Il fut président de la République de 1959 à 1969. Passionné par le passé de son pays, il répondit présent à ses convictions en endossant le rôle du personnage qui ne subit pas l’Histoire mais la construit. Si sa méfiance vis-à-vis des partis lui fait quitter la politique en 1953, l'exceptionnelle gloire dont il jouit auprès des Français lui permet d'endosser à nouveau le rôle de sauveur en 1958. Mais cet homme, qui lorgnait traditionnellement vers le passé glorieux de l'Europe et de la France de l'Ancien Régime, fut finalement rattrapé par la modernité. Ancien apôtre de la guerre de mouvement en conflit avec les conservateurs, il devint aux yeux de la jeunesse le symbole de l'immobilisme. Pourtant, sa gloire n'en fut pas véritablement ternie et sa conception de l'économie et de la gouvernance inspirera longtemps la droite gaulliste sous la Cinquième République. Il est mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne).

Né à Lille en 1890, Charles de Gaulle reçoit de sa famille une éducation conservatrice où catholicisme, patriotisme, admiration de l'Ancien Régime et érudition constituent les principales valeurs. Son père, professeur, le confie aux Jésuites et lui ouvre les portes d'une riche bibliothèque familiale que le jeune Charles dévore, avec un intérêt particulier pour Péguy et Bergson, et surtout Chateaubriand. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le jeune militaire brillant et fougueux rejoint en quelques années le statut de personnage historique. Percevant l'histoire et la politique avant tout comme l'œuvre de grands hommes, il suit ainsi ses aspirations.

S'orientant vers une carrière militaire, Charles de Gaulle entre à l'école de Saint-Cyr à 18 ans. Deux ans avant la Première Guerre mondiale, il sort treizième de sa promotion et rejoint le 33e régiment d'infanterie d'Arras, alors commandé par le colonel Pétain. Lors de sa première affectation, il gagne la confiance et les éloges de Philippe Pétain ainsi que le grade de lieutenant. Quelque mois après le début de la Grande Guerre, il est promu capitaine. Il fait preuve d'un vif engagement lors des combats. Blessé à deux reprises et décoré de la Croix de guerre, il est finalement fait prisonnier au terme d'une courageuse bataille à Verdun. Soucieux d'être au cœur de l'action, il multiplie les tentatives d'évasion qui se soldent toutes par des échecs. Il ne sera libéré qu'à la fin de la guerre. Il part alors combattre en Pologne contre la Russie soviétique.

Parallèlement à sa carrière militaire, Charles de Gaulle a épousé Yvonne Vendroux en 1921. Charles et Yvonne de Gaulle ont trois enfants : Philippe de Gaulle (1921), Élisabeth de Gaulle (1924-2013) et Anne de Gaulle (1928-1948). Cette dernière était porteuse de trisomie 21. Après s'être marié en 1921, il rejoint l'école de Saint-Cyr pour enseigner, mais ses théories qui mettent l'accent sur le mouvement et le rôle des blindés suscitent l'hostilité de ses supérieurs. En 1925, il est appelé par le Maréchal Pétain pour écrire une histoire du soldat français. Rapidement, les revendications de paternité sur ces ouvrages sépareront les deux hommes. Les différentes publications de de Gaulle renforcent sa mésentente avec l'Etat-major tandis que son insistance sur l'importance des cuirassés et ses tentatives de rallier le monde politique à ses idées ternissent son image auprès de ses supérieurs.

Lorsque les combats débutent en mai 1940, le colonel de Gaulle est nommé à la tête d'une division cuirassée et se distingue en menant une contre-attaque efficace à Montcornet. Très vite, Paul Reynaud, président du Conseil, lui donne un poste au ministère de la Défense. Mais de Gaulle est fermement opposé à tout armistice. Quand Pétain signe la paix, il choisit l'exil en Angleterre pour pouvoir poursuivre le combat. Désormais, la rupture avec son ancien supérieur se transforme en inimitié historique.

Devenu général, de Gaulle défie le maréchal en lançant le 18 juin 1940 son célèbre appel, dans lequel il demande de poursuivre le combat contre les forces de l'Axe. Le nouveau gouvernement français réplique en le faisant condamner à mort par contumace, pour haute trahison.

"Le Gouvernement français a demandé à l'ennemi à quelles conditions honorables un cessez-le-feu était possible. Il a déclaré que, si ces conditions étaient contraires à l'honneur, la dignité et l'indépendance de la France, la lutte devait continuer. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne, de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense industrie des Etats-Unis.

Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là.

Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la Radio de Londres".

De Gaulle va œuvrer pendant quatre ans à l'unification des résistants français. Son objectif est que ces mouvements soient reconnus comme représentants légitimes de la France auprès des alliés. Malgré quelques divergences de vues, le général français bénéficie de l'appui officiel de Winston Churchill dès le 7 août, appui qui tranche avec la méfiance de Roosevelt. Alors qu'il parvient à rallier certaines colonies, il unifie la résistance intérieure par l'intermédiaire de l'ancien préfet Jean Moulin. Les Alliés reconnaissent en 1943 le Comité français de libération nationale (CFLN), tout juste créé par Giraud et de Gaulle, comme leur seul interlocuteur français. Le rôle des colonies dans la résistance permet également au général de reconsidérer leur place vis-à-vis de la métropole. Il jette ainsi les bases du passage de l'Empire à l'Union française lors de la Conférence de Brazzaville.

Quelques jours après le débarquement en Normandie, le général de Gaulle prononce un discours acclamé. Mais surtout, le 26 août 1944, il fait un triomphe à Paris lorsqu'il descend les Champs-Élysées et use de son talent d'orateur. Il prononce sa célèbre phrase : "Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré !". Dès le 3 septembre, il prend la tête du gouvernement provisoire qui doit faire face à des missions délicates : poursuivre la guerre jusqu'à la défaite de l'Allemagne nazie, parvenir à prendre part aux négociations de paix et rétablir la République tout en évitant la guerre civile. De Gaulle instaure donc un gouvernement d'unité nationale qui doit répondre aux attentes de chacun, y compris les communistes.

Tandis que de nombreuses entreprises sont nationalisées, les femmes obtiennent le droit de vote. Mais la constitution qui se prépare oriente la France vers un régime parlementaire ne flattant guère la conception présidentielle du pouvoir du général de Gaulle. Il démissionne donc le 20 janvier 1946, et expose son point de vue lors de la Conférence de Bayeux du mois de juin suivant. Finalement, il fonde le Rassemblement du Peuple Français (RPF) en avril 1947. D'abord très influent, le parti décline rapidement et amène de Gaulle à se retirer de la vie politique en 1953. Il entame alors ce que Malraux appelle sa "traversée du désert".

En 1958, les événements d'Algérie précipitent le retour du général sur le devant de la scène. Alors qu'il s'était retiré à Colombey-les-Deux-Eglises depuis 1953, il amorce sa réapparition en politique au printemps 1958, avant d'être appelé le 29 mai à la présidence du Conseil par René Coty. Il charge alors Michel Debré de rédiger une nouvelle constitution, qu'il fait approuver par référendum au mois de septembre suivant. En janvier 1959, il devient président d'une France désormais sous le régime de la Cinquième République. Il doit alors gérer une crise politique et monétaire. Cette seconde trouve une réponse avec la mise en place du nouveau Franc en 1960. Quant à la guerre d'Algérie, le chemin est plus long et aboutit aux accords d'Evian le 18 mars 1962. Entre temps, le Président aura su gérer le putsch des généraux et les débordements de l'OAS. C'est à Alger, dans ce contexte de tensions, que Charles de Gaulle prononce la célèbre formule "Je vous ai compris !". Mais il est victime de l'attentat du Petit Clamart le 3 juillet, dont il sort toutefois indemne.

Alors que l'indépendance de l'Algérie est effective, de Gaulle rencontre des difficultés en politique intérieure, mais parvient à s'affirmer en terme de politique extérieure. Malgré la contestation de certains parlementaires face à la décision d'élire le Président au suffrage universel, le référendum lui donne raison, ainsi que l'élection de 1965 qui le reconduit – difficilement – dans ses fonctions. Sur le plan international, de Gaulle impose sa vision de la France, qu'il veut émanciper de ses anciens Alliés. L'indépendance vis-à-vis des Etats-Unis est un de ses thèmes privilégiés. Cela le conduit à faire sortir la France de l'OTAN en 1966. Il décide également d'opter pour l'armement nucléaire, poursuivant les principes qui l'avaient conduit, en 1954, à voter contre le projet de Communauté Européenne de défense. Sa position face à l'Europe est plutôt favorable, mais il s'oppose à deux reprises à l'entrée du Royaume-Uni, qu'il considère trop proche des Etats-Unis. Nommant l'ONU le "machin", il commet en 1967 un dernier coup d'éclat en proclamant "Vive le Québec libre", suscitant la colère des autorités canadiennes. Mais, malgré l'essor économique, une crise, réclamant la modernisation du pays, se prépare.

Alors que les Trente Glorieuses et le baby-boom ont profondément modifié la société, les étudiants parisiens, sous l'impulsion des mouvements gauchistes, déclenchent fin mars 1968 des manifestations et des blocages d'université. Ils revendiquent entre autre une refonte de l'université, mais ils expriment surtout un besoin de changement dans la gouvernance du pays. Progressivement, le mouvement prend de l'ampleur et s'étend aux ouvriers. De Gaulle laisse le soin à son premier ministre Georges Pompidou d'intervenir. Mais face à un mouvement qui ne faiblit pas, le président s'envole sans prévenir le 29 mai pour Baden-Baden, en Allemagne. De retour le lendemain, il prononce un discours de fermeté où il dénonce la "chienlit", et appelle à manifester pour le pouvoir en place. La mobilisation qui suit cet appel est un succès, et le nouveau parti de de Gaulle sort renforcé des législatives de juin 1968. Mais l'homme politique, qui n'a pas compris les revendications de la jeunesse, est en décalage avec la société. Perçu comme un homme d'un autre siècle, le sursis qu'il a obtenu ne durera qu'un an.

Le 27 avril 1969, lors d'un référendum sur la régionalisation, qu'il présente lui-même comme un plébiscite, les Français votent contre la loi et l'homme. De Gaulle démissionne dès le lendemain, et part en voyage en Irlande avant de passer la dernière année de sa vie à Colombey-les-Deux-Eglises, en Haute-Marne.