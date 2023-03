Donald Trump : l'ancien président américain inculpé, que risque-t-il ?

TRUMP. Accusé d'avoir versé un pot-de-vin à l'actrice porno Stormy Daniels, Donald Trump va être inculpé. Condamnation, prison, candidature à la présidentielle 2024... Que risque l'ancien locataire de la Maison Blanche ?

C'est une première dans l'histoire des Etats-Unis : un ancien locataire de la Maison Blanche va être inculpé et amené devant la justice. L'inculpation de Donald Trump a été votée par un grand jury ce jeudi 30 mars. La raison ? Le milliardaire et candidat à l'élection présidentielle 2024 est accusé d'avoir versé un pot-de-vin de 130 000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films X Stormy Daniels pour acheter son silence sur une possible relation extra-conjugale, en 2016, pendant la campagne électorale qui s'est soldée par son élection à la présidence des Etats-Unis.

Donald Trump va bien être inculpé, mais pour l'heure la décision du grand jury est seulement théorique. La reddition de l'homme d'affaire et politique doit encore avoir lieu et la "lecture de l'acte d'inculpation" devant une cour suprême pourrait intervenir mardi 4 avril selon l'avocate de Donald Trump, Susan Necheles.

Une fois convoqué, le patron de la Trump Organization pourra donc décider de se rendre volontairement devant la justice ou refuser de coopérer et être arrêté. Difficile de prédire la décision de Donald Trump qui nie fermement le paiement qui lui est reproché et dénonce une "persécution politique, une ingérence dans l'élection et une chasse aux sorcières" qui se retournera "violemment" contre le président Joe Biden.

Donald Trump inculpé et bientôt arrêté ?

Donald Trump sera officiellement inculpé, a priori la semaine prochaine lors d'une audience devant la justice new-yorkaise après une convocation par le bureau du procureur de Manhattan. Une fois la date fixée, la suite des événements dépendra de la réponse du milliardaire. Il pourrait dans un premier cas se rendre volontairement à l'audience pour être inculpé, un choix qui devrait être fait par le candidat à l'élection présidentielle de 2024 selon des sources anonymes proches du dossier contactées par le Washington Post. Il pourrait sinon ne pas honorer l'audience de sa présence et risquerait alors d'être arrêté.

Dans le cadre d'une arrestation, "les empreintes [de Donald Trump] seront prises, il sera photographié et pourrait même être menotté" selon le New-York Times. Une exception pourrait être faite pour les menottes du fait de son statut. L'étape suivante sera la plaidoirie de Donald Trump qui pourra se reconnaître coupable ou non coupable. En reconnaissant les faits, l'homme politique s'éviterait un procès et serait condamné à une peine plus légère. Mais s'il persiste à nier les faits, un procès devrait s'ouvrir pour statuer sur une condamnation ou un acquittement. Si c'est bien l'affaire du pot-de-vin qui a donné lieu à l'inculpation de Donald Trump, les charges retenues contre l'ancien président américain ne sont pas encore connues et ne permettent pas d'avoir une idée de la peine encourue.

Cette affaire peut-elle envoyer Donald Trump en prison ? Difficile à dire, car la réponse à cette question dépend de plusieurs facteurs. Il faut d'abord connaître les accusations exactes et donc les charges retenues contre l'ancien président américain, lesquelles n'ont pas encore été rendues publiques. Le bureau du procureur devrait lire l'acte d'accusation lors de la première comparution de Donald Trump devant un juge. D'après le Washington Post, le procureur de New-York Alvin Bragg envisagerait des "accusations de falsification de documents commerciaux dans la perpétration d'un autre crime, peut-être une violation du financement de la campagne". Ce crime est passible d'une peine maximale de quatre ans de prison.

Les accusations portées contre Donald Trump comme les peines encourues peuvent toutefois être revues à la baisse. Le milliardaire n'ayant pas de casier judiciaire, il est peu probable qu'il soit condamné à une longue peine de prison, en particulier pour une "infraction criminelle non violente de faible ampleur".

Le passage en prison de Donald Trump est donc loin d'être garanti. La condamnation de l'ancien président américain, elle-même, n'est pas certaine. Le patron de la Trump Organization est d'ores et déjà certain de ne pas aller en prison pendant la durée du procès. Selon des experts cités par Le Monde lors de la première comparution, le juge devrait décider du montant de la caution et d'une remise une liberté et le milliardaire pourrait s'acquitter de cette somme.

Si Donald Trump est accusé d'avoir payé 130 000 dollars à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels pour qu'elle garde le silence sur une hypothétique liaison extraconjugale, c'est plus la dissimulation de ce paiement qui s'apparente à un délit ou un crime pour le procureur de Manhattan, Alvin Bragg. Donald Trump aurait demandé à son avocat Michaël Cohen de procéder au paiement par chèque durant la campagne présidentielle de 2016 et l'aurait remboursé après son élection au titre de frais juridiques dans les comptes de campagne. Me Cohen a lui-même avoué les faits et plaidé coupable de violation des lois sur le financement électoral en 2018. Il est le témoin principal dans cette affaire.

Biographie

Donald Trump a été le 45e président des Etats-Unis. Elu en 2016 à l'âge de 70 ans, il est le premier chef d'Etat américain à n'avoir jamais exercé de fonction politique ou militaire avant son arrivée à la Maison Blanche. Le milliardaire s'est fait connaitre dès les années 1980 en investissant d'abord dans l'immobilier, puis dans de multiples secteurs, des casinos aux golfs en passant par les concours de beauté. Au début des années 20002, son rôle d'animateur dans l'émission de téléréalité The Apprentice en a fait une figure connue de tous les Américains.

Après des errements entre parti démocrate et parti républicain, Donald Trump se présente en 2016 à la primaire républicaine, qu'il remporte à la surprise générale, sur une ligne populaire et conservatrice. Dès lors, il entame une campagne inédite basée sur une hyperactivité sur Twitter et un politiquement incorrect qui enflamme les médias et déchaine les polémiques. Elu président face à la démocrate Hillary Clinton, son mandat est l'objet de deux procédures de destitutions, dont aucune n'aboutit. Candidat à sa réélection en 2020, Donald Trump est mis en échec par le démocrate Joe Biden, une défaite qu'il n'admet jamais complètement, dénonçant des fraudes. Dès novembre 2022, Trump annonce son intention de se présenter à l'élection présidentielle 2024.

Donald Trump nait le 14 juin 1946 à New York. Son père, Fred Trump, est un promoteur immobilier. A 13 ans, Donald Trump intègre l'école militaire de New York. Il fait ensuite sont cursus universitaire à la Wharton School, où il étudie l'immobilier. En parallèle de ses études, il travaille dans l'entreprise de son père, Elizabeth Trump & Son.

Au début des années 1970, Donald Trump prend la direction de l'entreprise familiale, qu'il rebaptise The Trump Organization. Il achète et fait construire de nombreux bâtiments, aux Etats-Unis et à l'étranger. En 1983 est inaugurée la Trump Tower à New York, qui devient le siège de la Trump Organization et la résidence principale de Donald Trump. Ce dernier investit également dans des casinos, des terrains de golfs, des équipes sportives ou encore des concours de beauté.

Ascension médiatique

A partir des années 1980, Donald Trump devient une figure très médiatique et connue du grand public. Son ouvrage "Trump: The Art of the Deal", écrit avec le journaliste Tony Schwarz et publié en 1987, connait un immense succès. Dès lors, Trump apparait dans plusieurs films et séries télévisées. En 2004, il devient l'animateur et le producteur de l'émission de téléréalité The Apprentice, diffusée sur NBC. En 2007, il inaugure son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Donald Trump commence la politique au sein du parti Démocrate. Séduit par Ronald Reagan, il rejoint le parti Républicain en 1987. Il envisage de se présenter à l'élection présidentielle une première fois en 1988, mais renonce. Il réprimera la même tentation avant l'élection de 2000, mais cette fois-ci sous l'étiquette du parti de la Réforme, puis en 2012, où il a envisagé de se présenter en tant qu'indépendant.

Dans les années 2000, Donald Trump devient un fervent opposant à Georges Bush, dont il conteste la décision d'envahir l'Irak. Il retourne donc au parti Démocrate de 2001 à 2009. Il contribue même au financement de la campagne d'Hillary Clinton pour la primaire de 2008, remportée par Barack Obama. Mais lors de la présidentielle, il apporte finalement son soutien à John McCain et réadhère au parti Républicain. Il alimente au passage la rumeur selon laquelle Barack Obama serait né au Kenya et n'aurait pas la nationalité américaine.

Le 16 juin 2015, Donald Trump annonce sa candidature à la primaire républicaine, avec le slogan "Make America great again", référence à Ronald Reagan. Sa campagne à faible budget mais hyperactive sur Twitter s'appuie sur la revendication du "politiquement incorrect". Donald Trump enchaine les déclarations chocs, en particulier sur l'immigration : il déclare par exemple que les migrants mexicains sont des "violeurs" et des "criminels " envoyés sciemment par leur gouvernement aux Etats-Unis et lance son projet de campagne phare, la construction d'un mur entre les Etats-Unis et le Mexique. Il affirme encore que le réchauffement climatique est une invention des Chinois destinée à plomber l'économie américaine et multiplie les remarques sexistes.

Le 19 juillet 2016, Donald Trump remporte la primaire et est investi par le parti Républicain. Cependant, certains membres du parti refusent de lui apporter leurs soutiens : c'est le cas des présidents Bush père et fils. Donald Trump choisit Mike Pence comme colistier pour la vice-présidence.

La campagne de Donald Trump pour la présidentielle, qui l'oppose à la candidate démocrate Hilary Clinton, est une nouvelle série de polémiques. Le Washington Post diffuse une vidéo datant de 2005 dans laquelle on entend Trump se vanter de pouvoir "attraper les femmes par la chatte". Par la suite, plusieurs femmes l'accusent d'agressions sexuelles et de comportements inappropriés.

Donald Trump égraine ses discours de fausses informations, publie sur Twitter des graphiques et des chiffres falsifiés, sur le crime, le chômage ou encore la croissance américaine. Une grande majorité de la presse lui est ouvertement hostile, ce à quoi il répond en déchainant sa haine à l'égard des journalistes.

Le 8 novembre 2016, Donald Trump remporte le scrutin populaire face à Hillary Clinton, faisant mentir la grande majorité des sondages. Il crée la surprise dans le Michigan, le Visconsin et la Pennsylvanie, habituellement démocrates, et en remportant également la Floride et la Caroline du Nord. Le 19 décembre 2016, le vote des grands électeurs confirme sa victoire, avec 304 suffrages face à 227 pour Clinton. Le vote populaire, pourtant, a accordé plus de bulletins à la candidate démocrate, ce qui relance le débat sur le système électoral américain. Les Républicains remportent également une majorité de sièges au Sénat et à la Chambre des représentants.

Donald Trump est investi président des Etats-Unis le 20 janvier 2017. Dès le début de son mandat, il s'engage dans une lutte contre les délocalisations d'emplois dans les entreprises manufacturières, et remporte plusieurs succès. Très vite, il retire son pays de l'accord de partenariat transpacifique, mais aussi de l'accord de Paris sur le climat ou encore de l'accord sur le nucléaire iranien. Il signe une série de décrets des les premiers jours, dont l'un, surnommé le "muslim ban", fait polémique, car il interdit tout bonnement aux ressortissants de plusieurs pays musulmans d'entrer sur le territoire américain. Un autre, s'attaquant à l'Obamacare, le système de protection social mis en place par son prédécesseur, est rejeté par le Sénat. Donald Trump engage une réforme fiscale visant à alléger les impôts de particuliers et des sociétés.

Sur le plan international, Donald Trump s'illustre par une diplomatie piquante et souvent polémique. En février 2017, il reconnait Jerusalem comme la capitale d'Israël et donne l'ordre d'y déplacer l'ambassade américaine, jetant de l'huile sur le feu dans le conflit entre Israël et la Palestine. En 2019, après des échanges tendus avec le dirigeant de Corée-du-Nord Kim Jung-un, ce dernier reçoit le président américain, qui obtient des avancées sur la dénucléarisation du pays. Le 3 janvier 2020, à la suite de l'attaque d'une ambassade américaine en Irak, Trump ordonne une opération contre le général iranien Qassem Soleimani, qui est abattu.

Le mandat est marqué par un important turn over de l'équipe présidentielle, puisque les renvois et les nominations s'enchainent. Donald Trump a également l'occasion de nommer plusieurs juges à la Cour suprême et choisit des personnalités connues pour leur conservatisme, notamment sur la question du droit à l'avortement.

En 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 atteint les Etats-Unis, Donald Trump se montre réticent à prendre des mesures sanitaire drastiques. Il ne porte que rarement le masque en public et continue de serrer les mains, malgré les recommandations de distanciation sociale de l'Organisation mondiale de la santé. Tenant cette dernière pour responsable de la pandémie, il gèle les participations américaines à son financement. En octobre 2020, Trump est testé positif au Covid et hospitalisé pendant trois jours.

Une enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle 2016

Dès october 2016, les services de renseignements américains indiquent avoir des soupçons quant à une ingérence russe dans l'élection américaine. En février 2017, le New York Times dévoile que des membres de l'équipe de campagne de Trump ont été en relation avec des hauts responsables des services de renseignement russe, et que le FBI mène une enquête sur leurs possibles liens. En mai 2017, Trump limoge le directeur du FBI chargé de l'enquête, James Comey. Les conclusions de l'enquête ne prouvent aucun lien sûr entre l'équipe de campagne de Donald Trump et l'ingérence russe.

Une première procédure d'impeachment

En septembre 2019, un lanceur d'alerte des renseignements dévoile un appel entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans cette conversation, Trump demande à son homologue de mener une enquête sur Hunter Biden, le fils du démocrate Joe Biden qui part favori pour l'investiture en 2020. A la suite de ces révélations, la Chambre des représentants, majoritairement démocrate depuis 2018, lance une procédure de destitution ("impeachment") contre Trump pour " abus de pouvoir " et "entrave à la bonne marche du Congrès ". Mais le Sénat, acquis aux Républicains, acquitte le président.

Le 18 juin 2019, Donald Trump lance officiellement sa campagne pour une réélection en 2020. Il obtient sans encombres l'investiture républicaine. Face à lui, c'est Joe Biden qui est investi par les Démocrates. Très tôt pendant la campagne, alors que les sondages sont serrés, le président se dit prêt à contester une éventuelle défaite devant la Cour suprême et met en garde contre le risque de fraude qu'il décèle dans le recours au vote par correspondance. Il mène une campagne agressive contre son adversaire démocrate, âgé de 78 ans, qu'il surnomme "sleepy Joe".

Le vote populaire pour l'élection présidentielle se tient le 3 novembre 2020, mais les résultats définitifs de certains Etats mettent plusieurs jours à être communiqués. Alors que Donald Trump est donné dans un premier temps en tête, la partie tourne en quelques heures à l'avantage de Joe Biden. Le 7 novembre 2020, les résultats partiels donnent à Biden 270 grands électeurs, lui assurant la victoire.

Donald Trump refuse sa défaite et accuse effectivement le parti démocrate de fraude. Plusieurs procédures judiciaires sont engagées par son équipe, dont aucune n'aboutit. Le 14 décembre 2020, les grands électeurs, réunis en collège électoral, accordent 306 suffrages à Joe Biden, contre 232 pour Donald Trump. Joe Biden est définitivement élu. Le 6 janvier, Donald Trump rassemble ses partisans aux abords de la Maison Blanche et, dans un discours enflammé, les appelle à "marcher sur le Capitole". Une foule se dirige alors vers le siège du Congrès, qui est pris d'assaut et occupé pendant quelques heures. Le lendemain, Trump condamne l'assaut et appelle ses partisans à "rentrer chez eux", prônant une "réconciliation". Il admet sa défaite tout en continuant d'accuser les démocrates de fraude.

Une seconde procédure d'impeachment est initiée contre Trump par les démocrates après l'assaut du Capitole. Le Sénat acquitte à nouveau le président, malgré le vote de sept sénateurs républicains en faveur de sa destitution. Cependant, la commission parlementaire chargée de la procédure recommande au ministère de la Justice de poursuivre l'enquête.

Le 20 janvier 2021, Joe Biden prête serment et est investi président des Etats-Unis, en l'absence de Donald Trump. Dès lors qu'il n'est plus président, des affaires judiciaires sont engagées contre Trump, pour fraude et agressions sexuelles. Plusieurs anciens partenaires financiers de la Trump Organization prennent leurs distances avec lui. Le 8 août, le FBI perquisitionne son domicile et y trouve des documents confidentiels, dont certains concernent Emmanuel Macron.

A la suite de sa défaite, alors que Donald Trump crie à la fraude sur Twitter, plusieurs de ses tweets sont censurés par le réseau en raison des fausses informations qu'ils véhiculent. Le 8 janvier 2021, Twitter ferme le compte du président, une première dans l'histoire du réseau. Ses comptes Facebook, Instagram, Twitch, SnapChat et Youtube sont à leurs tours bloqués. Donald Trump crée alors son propre réseau social, Truth Social. Le 20 novembre 2022, à la suite d'une consultation numérique sur le réseau, Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, rouvre le compte de Donald Trump.

Le 15 novembre 2022, Donald Trump annonce sa candidature à l'investiture républicaine pour la présidentielle 2024, alors que Joe Biden laisse encore planer le mystère sur sa propre candidature. Ron DeSantis s'impose vite comme le principal adversaire de Trump dans la primaire : début février 2023, le gouverneur de Floride est donné légèrement devant l'ancien président dans les sondages.

Donald Trump a épousé l'athlète et mannequin tchécoslovaque Ivana Zelníčková en 1977, avec qui il a eu trois enfants : Donald Trump Jr, Ivanka et Eric. Ces deux derniers ont travaillé à ses côtés à la Maison Blanche. En 1993, Trump a épousé l'actrice et présentatrice Marla Maples, avec qui il a eu une fille, Tiffany. En 2005, il s'est uni à la mannequin Melania Knauss, avec qui il a un fils, Barron. Donald Trump a dix petits-enfants.

Donald Trump est né en 1946. Il est donc devenu président à 70 ans, ce qui faisait alors de lui le chef d'Etat le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis. Le record a depuis été battu par Joe Biden, élu à 78 ans.