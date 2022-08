Mort de Mikhaïl Gorbatchev : il était resté muet sur la guerre en Ukraine

BIOGRAPHIE MIKHAIL GORBATCHEV - Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'URSS, s'est éteint à l'âge de 91 ans, mardi 30 août 2022. L'homme politique soviétique ne s'était pas prononcé sur la guerre en Ukraine. Explications.

[Mis à jours le 30 août 2022 à 23h21] Ce mardi 30 août 2022, Mikhaïl Gorbatchev est décédé à l'âge de 91 ans a annoncé l'agence de presse russe Tass. "Aujourd'hui dans la soirée (mardi), après une longue maladie grave, Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est décédé", a ainsi indiqué l'Hôpital clinique centrale (TSKB) dépendant de la présidence russe. Illustre dirigeant soviétique, il était resté muet depuis le début de la guerre en Ukraine.

Ainsi, la dernière fois que Mikhaïl Gorbatchev s'est exprimé publiquement, c'était le 24 décembre dernier, à l'occasion du 30e anniversaire de la fin de l'Union soviétique. Il avait alors fustigé "l'arrogance" et "le triomphalisme" des États-Unis. "Ça leur est monté à la tête, l'arrogance, l'autosatisfaction, ils se sont proclamés vainqueurs dans la guerre froide alors qu'on avait ensemble sauvé le monde de la confrontation", avait-il alors dénoncé dans une interview accordée à l'agence de presse RIA.

Pour autant, on peut avoir une idée de la position de l'ancien dirigeant soviétique à propos de l'intervention de la Russie en Ukraine. Ainsi, son ancien interprète, Pavel Palazhchenko, a dévoilé la position de l'ancien chef d'État dans une interview accordée à Fox News, la chaîne de télévision américaine : "[Mikhaïl Gorbatchev] a toujours prévenu que des choses qui pourraient être très dangereuses pourraient se produire entre la Russie et l'Ukraine. Mais il a toujours fait ce qu'il pouvait pour rapprocher ces deux nations plutôt que de voir continuer de se creuser le fossé que nous voyons maintenant s'élargir. Donc pour lui, émotionnellement, c'est tragique."

Biographie courte de Mikhaïl Gorbatchev - Né le 2 mars 1931, Mikhaïl Gorbatchev gravit progressivement les échelons politiques du pays. Membre du parti communiste dès 1952, il devient le dernier président de l'URSS de 1985 à 1991. Gorbatchev s'engage vers la fin de la guerre froide et lance une politique de libéralisation du pays, connue sous le nom de "perestroïka" et "glasnost". Sa démission de la présidence de l'URSS le 25 décembre 1991 achève l'éclatement du bloc communiste. Mikhaïl Gorbatchev est décédé le 30 août 2022. L'ancien dirigeant soviétique était âgé de 91 ans.

Mikhaïl Gorbatchev est né le 2 mars 1931 à Privolnoïe de parents kolkhoziens ralliés au communisme. Il est le fils de Sergueï Gorbatchev, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et Maria Panteleïevna. Son grand-père maternel, président du kolkhoze, est arrêté en 1937 et échappe de peu à la peine de mort. Cet événement marque profondément Mikhaïl.

Mikhaïl Gorbatchev travaille aux côtés de son père comme conducteur de moissonneuse-batteuse. Il est envoyé à Moscou pour y étudier le droit à l'université Lomonossov. Pendant ses études, il rencontre Raïssa Titarenko, sa future femme. En 1950, Mikhaïl Gorbatchev adhère au parti communiste. Il devient le dirigeant de la ville de Stavropol en 1962. Entre 1964 et 1967, Gorbatchev étudie à l'Institut d'agronomie de Stavropol où il est remarqué par Iouri Andropov, chef du KGB.

Gorbatchev est un réformateur qui entend rajeunir la puissance de l'URSS. D'avril 1985 à décembre 1991, il lance plusieurs programmes de réformes économiques et sociales afin de sauver le pays d'une faillite agricole et d'une crise internationale dont il peine à se relever. Par sa politique de "Perostroïka" (reconstruction) et de "Glasnot" (transparence) qui plébiscitent respectivement la reconnaissance du rôle du marché et la transparence dans les affaires politiques, il entend restructurer l'économie de l'URSS et l'ancrer plus profondément dans les réalités économiques du marché. Mais le territoire ne semble pas prêt à de tels changements et sombre dans une crise économique, puis politique, jusqu'à son effondrement en 1991.

La popularité de Gorbatchev est surtout reconnue à l'international. Homme de paix, il contribue à mettre fin à la guerre froide. En décembre 1989, à Malte, Gorbatchev et George Bush proclament la fin de la guerre froide. Les deux présidents s'engagent à réduire leur arsenal nucléaire. Il favorise le retour de la liberté de la presse dans son pays et met fin au monopole du parti unique. Gorbatchev obtint le prix Nobel de la paix en 1990 pour l'ensemble de ses prises de position en faveur d'une paix durable.

Rencontre entre Gorbatchev et Bush à Malte © SIPA

En 1980, Gorbatchev entre en politique où il succède à Brejnev. Cinq ans plus tard, il devient secrétaire général du parti communiste de l'Union Soviétique. Le 14 mars 1990, Mikhaïl Gorbatchev est élu par le Congrès des Députés du Peuple président de l'URSS pour un mandat de cinq ans. L'économie soviétique s'effondre et Gorbatchev n'obtient aucun résultat de la "perestroïka". Le 19 août 1991, alors qu'il est en vacances en Crimée, le président est victime d'une tentative de coup d'Etat menée par des communistes conservateurs.

Gorbatchev et Raïssa Titarenko se rencontrent à l'université de Moscou. Le couple se marie en 1953 et s'installe à Stavropol où Raïssa poursuit ses études. En 1957, elle donne naissance à leur unique fille, Irina. Raïssa Gorbatcheva est une personnalité majeure dans la préservation du patrimoine de la Russie.

Gorbatchev et sa femme Raïssa Gorbatcheva lors d'une visite en Allemagne © ZIHNIOGLU/SIPA

Le 25 décembre 1991, Gorbatchev annonce sa démission du poste de président de l'URSS lors d'une ultime allocution télévisée. Le lendemain, l'URSS s'effondre et devient la Fédération de Russie. En 1993, il fonde Green Cross International, une organisation non gouvernementale à but environnemental. En 1996, il écrit ses mémoires et se pose en adversaire de la politique menée par son successeur Boris Eltsine.

En 2001, Gorbatchev fonde le Parti social-démocrate de Russie. En 2004, il démissionne après un désaccord avec le président du Parti. L'année suivante, il reçoit le titre honorifique d'archonte du Patriarcat de Constantinople. Gorbatchev s'implique dans l'écologie et intervient dans le documentaire environnemental Nous resterons sur Terre. En 2012, à l'âge de 81 ans, il intervient lors de l'ouverture du sixième "Forum mondial de l'eau". Il est très favorable à la création d'un tribunal international chargé de juger ceux qui sont coupables de crimes écologiques.

Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev : dates clés

11 mars 1985 : Gorbatchev numéro 1 de l'URSS A 55 ans, Mikhaïl Gorbatchev succède à Konstantin Tchernenko, décédé le 10 mars. Le nouveau secrétaire général du Parti Communiste d'Union Soviétique engage l'URSS dans une série de réformes radicales au nom de la "perestroïka" (restructuration) et de la "glasnost" (transparence). Gorbatchev est le dernier chef communiste de l'URSS. Il démissionne en décembre 1991 après l'effondrement du bloc communiste. 15 mai 1988 : Les soviétiques quittent l'Afghanistan Mikhaïl Gorbatchev ordonne le retrait de ses troupes d'Afghanistan, tenues en échec par les moudjahidine soutenus par les Etats-Unis. C'est la fin de huit ans d'occupation soviétique. Mais une guerre civile entre moudjahidine d'ethnies différentes éclate. En 1996, les taliban prennent Kaboul et instaurent un régime islamiste, dirigé par le mollah Omar. Ceux-ci sont renversés après l'intervention militaire américaine suite aux attentats du 11 septembre 2001. 19 août 1991 : Coup d'Etat manqué contre Gorbatchev Alors que le président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev est en vacances en Crimée, l'état d'urgence est proclamé et un Comité d'Etat prend tous les pouvoirs. Le président de la république de Russie, Boris Eltsine, sort alors du Parlement russe et demande à la foule de s'opposer au coup d'Etat, en empêchant l'arrivée des chars. En décembre, Mikhaïl Gorbatchev démissionne, c'est la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). 25 décembre 1991 : Démission de Mikhaïl Gorbatchev Le président de l'URSS et secrétaire général du Parti communiste démissionne en début de soirée après que des soldats ont hissé le drapeau russe aux couleurs bleu, blanc et rouge de l'avant révolution communiste de 1917. L'Union Soviétique n'est plus. Boris Eltsine élu président de la fédération de Russie au mois de juin reprend les rênes du pays. Depuis la signature des accords d'Alma-Ata et la création de la Communauté des États indépendants (CEI) le 8, l'empire soviétique est moribond. C'est sans heurt qu'à 60 ans le dernier président de l'URSS remet sa démission au Congrès. Le territoire de l'ex-URSS se compose désormais de quinze Etats indépendants. 26 juin 2005 : Iter à Cadarache Après de longues négociations, c’est finalement le site français qui est retenu pour la construction du réacteur expérimental ITER. Créé en 1985 sous une impulsion de Gorbatchev, le projet regroupe l’Union Européenne, la Russie, le Japon, la Chine, les États-Unis et la Corée du sud. L’objectif est de créer de l’énergie non plus à partir de la fission nucléaire, mais à partir de la fusion. Très productive et peu polluante, cette technologie est souvent comparée au fonctionnement du soleil. Mais le projet est sans garantie de réussite et ne peut aboutir à une exploitation industrielle que dans plusieurs dizaines d’années. Il suscite pour cela de nombreuses critiques, chez les politiques comme chez les scientifiques. 30 août 2022 : Mort de Mikhaïl Gorbatchev

Le mardi 30 août 2022, l'agence de presse russe Tass a annoncé la mort de l'ancien dirigeant soviétique. "Aujourd'hui dans la soirée (mardi), après une longue maladie grave, Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est décédé", a ainsi indiqué l'Hôpital clinique centrale (TSKB) dépendant de la présidence russe. Il était âgé de 91 ans.