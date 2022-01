Richard Coeur de Lion : pourquoi est-il surnommé le "poitevin" ?

BIOGRAPHIE RICHARD COEUR DE LION - Fils d'Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion a vécu la majeure partie de sa vie en France. En 1199, quand il décide d'assiéger le château de Châlus, il y trouve la mort et se fait enterrer à Fontevraud.

Cette semaine, Stéphane Bern nous plonge au cœur du Moyen Age pour suivre les aventures de Richard Ier d'Angleterre surnommé Richard Cœur de Lion suite à ses exploits lors des croisades. Dans une émission spéciale de Secrets d'Histoire intitulée "L'incroyable épopée de Richard Coeur-de-lion", le présentateur nous présente comment ce roi anglais a passé la majeure partie de sa vie en France. Fils de la célèbre Aliénor d'Aquitaine qui fut reine de France avant de devenir celle de l'Angleterre, le prince Richard n'est pas l'héritier des Plantagenêt. Mais sa famille possède un royaume tellement vaste (dont la moitié du Royaume de France) qu'il est très vite fait comte de Poitiers, puis duc d'Aquitaine. Le jeune Richard participe ensuite avec sa mère et ses frères à une rébellion contre le chef de famille, Henri II. Le roi d'Angleterre finit par soumettre ses fils et emprisonne sa femme, Aliénor d'Aquitaine, pendant quinze ans. Après cet épisode, Richard vit toujours sur ses terres françaises et lorsque son père décède en 1189 et qu'il monte sur le trône, il part pour mener la troisième croisade. Richard Cœur de Lion ne rentre qu'en 1194 en Angleterre, il repart en 1199 pour assiéger la forteresse de Châlus dans le Limousin. Le roi y trouve finalement la mort, touché par une arbalète. Richard Cœur de Lion est enterré à l'abbaye de Fontevraud. Aujourd'hui encore, son gisant y est exposé ainsi que ceux de ses parents : Henri II et Aliénor d'Aquitaine.

Richard Ier Cœur de Lion, ou Richard Ier d'Angleterre, est le fils d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II d'Angleterre. Sa mère a épousé le roi d'Angleterre en seconde noce après avoir été mariée presque quinze ans à Louis VII, le roi de France. Richard Cœur de Lion est né à Oxford en Angleterre le 8 septembre 1157, et cumule de nombreux titres, notamment ceux de duc de Normandie et d'Aquitaine, ou de comte de Poitiers et d'Anjou, avant d'hériter du trône d'Angleterre à la mort de son père en 1189. Féru de littérature, il est également connu pour avoir rédigé des textes et des poèmes en langue d'oc.

Bien qu'il soit roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion n'y séjourne que très peu, préférant consacrer une bonne partie de son existence à la croisade en Terre sainte. En 1190, il part faire la troisième croisade durant laquelle il signe un traité de paix en Sicile avant de conquérir Chypre et de se rendre à Acre en Terre sainte. Après d'âpres combats et des mois de siège, il met son neveu Henri II de Champagne à la tête d'Acre, et signe la paix avec Saladin. Il repart précipitamment vers l'Angleterre en 1192, soucieux des complots se tramant entre son frère Jean sans Terre et le roi Philippe Auguste. Sur le chemin du retour, Richard Cœur de Lion et ses hommes sont capturés près de Vienne par le duc d'Autriche, allié du roi de France, alors qu'ils se font passer pour des voyageurs anonymes. Sa mère paye une forte rançon pour les faire libérer, et Richard rentre enfin en Angleterre en 1194.

Après avoir mené de durs combats pour reprendre la Normandie, Richard Cœur de Lion entend parler d'un trésor conservé à Châlus-en-Limousin, et entreprend de mettre la main dessus. Il assiège donc le château de Châlus-Chabrol, en 1199, et c'est alors qu'il est touché par un carreau d'arbalète d'un tireur inconnu qui lui sera fatal. La gangrène finit par le gagner, et Richard Cœur de Lion décède des suites de cette blessure quelques jours plus tard, le 6 avril 1199, à Châlus dans le Limousin. Sa dépouille est enterrée dans l'abbaye de Fontevraud. Son gisant (sculpture surplombant sa tombe) y est toujours visible. N'ayant pas eu de descendance légitime, Richard Cœur de Lion laisse le trône d'Angleterre à son frère : Jean sans Terre.

Quels films parlent de Richard Cœur de Lion ?

Le roi Richard Cœur de Lion est présent dans un très grand nombre de films. En 1954, le film "Richard Cœur de Lion" est tourné avec David Butler à la réalisation. En 1968, c'est Anthony Hopkins qui incarne le jeune Richard dans le film "Le Lion en hiver". Mais c'est surtout la légende de Robin des Bois qui va mettre en valeur ce roi qui n'a régné qu'une dizaine d'année. Que ce soit dans le film "Robin des Bois, prince des voleurs" (avec Kevin Costner, Morgan Freeman et Sean Connery) ou dans le "Robin des Bois" de Disney, le roi Richard est prisonnier et son perfide frère, le prince Jean, fait régner la terreur sur l'Angleterre. Dans le "Robin des Bois" de Ridley Scott, l'histoire commence en revanche aux pieds du château de Châlus où Richard Cœur de Lion trouve la mort.