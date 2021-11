Pierre Laval : qui était le "collabo" du régime de Vichy ?

Fusillé en 1945, après un rapide procès, Pierre Laval incarne presque à lui seul le gouvernement de collaboration mené par le régime de Vichy durant l'occupation. Quel a été le parcours de cet homme ?

Dans une fiction intitulée "Laval, le collaborateur", France 3 revient sur la vie mouvementée de Pierre Laval, le chef du gouvernement de Vichy. Il s'agit d'un téléfilm de Laurent Heynemann, dont le scénario est signé par Jacques Kirsner, avec dans le rôle-titre Patrick Chesnais. L'histoire est racontée par Albert Naud, l'un des avocats de l'accusé lors de son procès. Pierre Laval est exécuté le 15 octobre 1945 et l'avocat cherche alors à connaître l'homme "le plus haï" de l'histoire. En retraçant le parcours de Pierre Laval, Albert Naud va à la rencontre de ses proches telle que sa fille, Josette Laval, appelée Josée, qui n'a jamais cessé de défendre la mémoire de son père.

Pierre Laval est né le 28 juin 1883 à Châteldon dans une famille modeste. Il travaille pour se payer ses études, et devient avocat au bureau de Paris en 1907. Après avoir été député socialiste de la Seine (de 1914 à 1919), il est ministre plusieurs fois sous différents gouvernements des années 1930. En 1934, Pierre Laval devient ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Gaston Doumergue et président du Conseil des ministres sous Albert Lebrun. Il participe activement au gouvernement de Vichy, avant d'être considéré comme un traître à la Libération.

Pour contrer l'Allemagne, Pierre Laval signe des alliances en 1935 avec Mussolini en Italie (pour mettre fin aux rivalités coloniales) et Staline en URSS. Mais l'Italie ne respecte pas ses engagements, et les accords sont rompus. Laval doit quitter le gouvernement en 1936, tandis que l'Italie et l'Allemagne se rapprochent. Farouche opposant de la guerre contre l'Allemagne en 1939, Pierre Laval revient au gouvernement à la faveur de la défaite de la France en 1940. Il devient vice-président du Conseil dans le gouvernement de Vichy en juillet 1940, et engage une collaboration active avec l'Allemagne. Il rencontre Hitler en octobre, mais est vivement critiqué : il tombe en disgrâce auprès du maréchal. Pierre Laval est arrêté le 13 décembre 1940.

Les Allemands demandent sa libération, et l'imposent au maréchal Pétain comme chef de gouvernement en 1942. Pierre Laval accroît la collaboration pour répondre aux exigences allemandes, et instaure la "relève" (envoi de main-d'œuvre en Allemagne). Il se prononce publiquement pour la victoire de l'Allemagne, contre le communisme. La "relève" est un échec, et en 1942 est créé le Service du travail obligatoire (STO). La Résistance est réprimée par le gouvernement, et de nombreux juifs sont déportés. Après le débarquement allié en Normandie en juin 1944, Laval et Pétain sont emmenés en Allemagne par les nazis. Laval s'enfuit en Espagne en 1945.

Arrivé en Espagne, après sa fuite, Pierre Laval est remis aux mains du gouvernement provisoire français. Il est inculpé de trahison par le juge Pierre Béteille. Durant son incarcération à la prison Fresnes, il témoigne au procès de Philippe Pétain et se fourvoie dans ses justifications. Lors de son procès, les trois magistrats Pierre Bouchardon, Paul Mongibeaux et André Mornet le condamnent à mort pour haute trahison le 9 octobre 1945. Suite à cette décision, le Général de Gaulle se concerte avec les avocats de Laval et lui refuse un second procès. De son côté, Pierre Laval refuse que ses avocats demandent la grâce.

Contrairement au maréchal Pétain qui a été gracié, Pierre Laval réside dans la prison de Fresnes en attendant son exécution. Après une tentative de suicide au cyanure, les médecins parviennent à améliorer son état de santé pour qu'il soit fusillé dans la cour de la prison de Fresnes le 15 octobre 1945. Où est enterré Pierre Laval ? Son corps est dans un premier temps inhumé dans une fosse commune au cimetière de Thiais (Val-de-Marne). Un mois plus tard, il est exhumé et enterré au cimetière du Montparnasse (Paris 14e) auprès de sa famille.

Pierre Laval : dates clés