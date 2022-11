Toutânkhamon : une découverte spectaculaire, suivi d'une malédiction

Le règne du pharaon Toutânkhamon n'a duré que neuf ans. Il est pourtant l'un des plus célèbres du fait de la découverte de son tombeau presque intacte le 4 novembre 1922 par Howard Carter. C'était il y a 100 ans !

La tombe de Toutânkhamon n'est découverte que le 4 novembre 1922 dans la vallée des rois par l'archéologue Howard Carter. Elle révèle des trésors égyptiens insoupçonnés dont la conservation exemplaire contribue au mythe de Toutânkhamon. Plus de 5 000 objets ont été découverts dans la chambre funéraire dont une succession de quatre chapelles et plusieurs sarcophages qui protégeaient la momie du jeune roi. La renommée du jeune pharaon provient également de la "malédiction" qui poursuit toutes les personnes qui ont participé à l'ouverture de son tombeau en 1922. Parmi les morts suspects de la "malédiction du pharaon", il y a celle de Lord Carnarvon le 5 avril 1923, puis en mai celle du professeur La Fleur, un autre archéologue, ainsi que celle du financier George Jay Gould. Plusieurs autres morts se succèdent sans que personne ne trouve jamais d'explication plausible. A noter quand même qu'Howard Carter n'est décédé de mort naturelle qu'en 1939. Pour en savoir plus sur le pharaon le plus connu de notre époque, voici son histoire :

Né vers 1345 av. J.-C. probablement à Akhetaton en Egypte, Toutânkhamon fait partie de la XVIIIème dynastie des pharaons d’Egypte antique. Son père est le pharaon Aménophis IV ; sa mère est encore une momie inconnue. Lors de son règne, Toutânkhamon met un terme au monothéisme mis en place par son père et reste au pouvoir pendant une période brève de neuf ans. A sa naissance, son père Aménophis IV (Akhenaton) lui donne le nom de baptême Toutânkhaton (« reflet d’Aton ») en hommage au culte unique d'Aton, le dieu solaire. Lorsque Aménophis IV est décédé, sa sœur Mérytaton aurait régné quelques mois. Puis, Toutânkhamon devient pharaon vers l'âge de neuf ans. Son accession au trône en cette période trouble est donc le début d’une nouvelle ère.

Son tuteur Aÿ possède une importante influence sur le jeune pharaon. Vouant une adoration au dieu Amon Rê, il le renomme Toutânkhamon (« Reflet d’Amon ») et met ainsi fin au culte monothéiste d’Aton. Il est également à l’origine du retour de la religion officielle qui réintroduit les pratiques polythéistes. Toutânkhamon a semble-t-il épousé sa soeur, Ankhesenamon pour légitimer son règne. La jeune femme a potentiellement aussi été l'épouse de leur père. Deux petites filles mortes à la naissance sont nées de cette union. Toutânkhamon décède à l’âge de 18 ans probablement à la suite d’un accident aux alentours de 1327 av. J.-C. Le jeune pharaon est enterré selon les rites funéraires royaux de cette époque qui ont permis une excellente conservation de sa momie.

Représentation du visage de Toutânkhamon © SIPA (publiée le 03/11/2022)

En 2005, sous la direction de Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, et de la National Geographic Society, une image représentant le pharaon Toutânkhamon est rendue publique. Cette reconstruction faciale a été réalisée à partie du squelette de la momie du jeune roi découverte le 4 novembre 1922. Il s'agit donc un possible portrait de Toutânkhamon à l'âge de 19 ans. La momie du pharaon a été largement étudiée au cours du dernier siècle. Des études ADN par exemple ont permis de mieux connaître sa généalogie et de comprendre de quelles pathologies souffraient le jeune roi. Il était notamment atteint de paludisme et probablement de drépanocytose. Mais c'est un accident qui aurait provoqué sa mort.

A l'occasion du 100ème anniversaire de la découverte du tombeau de Toutânkhamon, de nombreux évènements sont organisés. Pour fêter l'incroyable découverte archéologique réalisée par Howard Carter le 4 novembre 1922, Arte diffuse samedi soir un documentaire intitulé "Toutankhamon, le trésor redécouvert". La chaîne de télévision détaille sous forme d'enquête toutes les informations transmises par le trésor funéraire du jeune pharaon mort trop tôt. Les 5 000 objets découverts dans la tombe de la Vallée des Rois en 1922 fascinent toujours les spécialistes qui nous font partager leurs recherches. Vous pouvez visionner le reportage d'Arte dès maintenant :