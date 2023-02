"Vladimir Poutine : décidé à poursuivre la guerre contre l'Ukraine et l'Occident"

POUTINE. Lors de son discours à la nation le mardi 21 février 2023, Vladimir Poutine a promis d'atteindre les objectifs de "l'opération militaire spéciale" en Ukraine et a jeté la responsabilité du conflit à l'Occident, rouvrant la voie à une guerre froide.

Les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints. C'est la promesse faite par Vladimir Poutine lors de son discours à la nation russe, le 21 février 2023. Depuis le Gostiny Dvor, un palais des congrès situé près de la place Rouge, à Moscou, le maître du Kremlin a défendu les positions russes et surtout le bien-fondé de l'invasion de l'Ukraine organisée il y a près d'un an, le 24 février 2022.

Avec sa vision personnelle - et faussée - de l'histoire, Vladimir Poutine a jugé le régime de Kiev, qualifié de néonazi, et l'Otan animés par une russophobie d'avoir "fait éclater la guerre", contraignant la Russie "d'utiliser la force pour y mettre un terme". Le conflit entamé depuis un an pourrait durer encore de longs mois car le chef d'Etat n'entend pas reculer et a assuré que la Russie est "impossible à battre sur le champ de bataille".

Le discours et la guerre anti-occidentaux de Vladimir Poutine

La guerre en Ukraine, a été décrite comme une nouvelle guerre froide. Vladimir Poutine a rejeté la responsabilité du conflit sur le gouvernement ukrainien et les intérêts occidentaux, ajoutant : "Les élites de l'Occident ne cachent pas leur objectif : infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toutes." Mais face au bloc de l'Otan, le chef d'Etat défend un bloc russe solide qui a survécu aux assauts militaires "des attaques informationnelles de plus en plus agressives". Parmi ces attaques, l'homme politique a cité le "déploiement de l'Otan et des contingents militaires à nos frontières" et les "méthodes répugnantes" des Etats-Unis qui ont pris position, ont les premiers fait planer une menace sur la Russie et ses intérêts nationaux.

Vladimir Poutine a également fustigé les sanctions économiques mises en place contre la Russie. L'Otan a "cherché à s'en prendre aux entreprises russes, à limiter notre accès au marché d'exportation, à faire chuter le rouble et à entraîner une inflation. […] Il s'attendait à un effondrement de notre économie", a lancé l'homme surnommé l'ours du Kremlin qui a salué la "résilience" du pays qui a vu son PIB baisser de seulement 2,5% en 2022.

Vladimir Poutine réaffirme l'engagement militaire pour la guerre en Ukraine

L'engagement des troupes russes en Ukraine a un objectif selon Vladimir Poutine : "Eliminer la menace néo-nazie" et sauver le Donbass, plus largement les quatre régions ukrainiennes annexées par la Russie, en septembre 2022. Et avant que le but ne soit pas atteint, la Russie n'abandonnera pas les armes a assuré le président russe jugeant qu'il en va de la sauvegarde de la civilisation russe. Le dirigeant a d'ailleurs voulu galvaniser ses troupes et remobiliser le soutien des Russes accordant de longs remerciements "au peuple de la Russie pour [son] courage et pour [sa] détermination" mais aussi aux soldats, officiers et réservistes engagés sur le front ainsi que les hommes et les femmes à l'arrière et dans la société civile qui font tourner le pays.

Après une minute de silence respectée et dédiée à la mémoire des "morts pour la patrie", Vladimir Poutine a ramené son pays à l'urgence de la situation en appelant à "renforcer toutes les composantes de notre armée". Signe que la guerre en Ukraine va se prolonger.

Un fonds d'aide et des congés pour les soldats

Les hommages rendus aux soldats ont laissé place à des annonces au profit des familles des militaires notamment l'ouverture d'"un fond d'aide public pour dédommager les familles" des soldats tombés au combat. Pour s'assurer du soutien russe et remonter le moral des hommes envoyés en front, Vladimir Poutine a aussi annoncé le droit pour les soldats de prendre "14 jours de congés, tous les six mois, pour rejoindre leurs proches".

Quid d'une escalade militaire ou nucléaire ?

Si Vladimir Poutine a révisé l'histoire pour justifier son invasion et le déclenchement de la guerre en Ukraine, il n'a pas annoncé d'escalade militaire. Le ton du discours était plutôt à la remobilisation et au renforcement de la propagande russe. L'institut pour l'étude de la guerre (ISW) avait anticipé l'absence d'annonce d'une nouvelle offensive avant le début du discours, et pour cause, le conflit n'avance plus ou très peu depuis plusieurs semaines et la Russie accuse des échecs stratégiques sur le front.

Reste que sur le sujet du nucléaire, Vladimir Poutine a, dans les dernières minutes de son discours, annoncé la suspension de la participation de la Russie sur le désarmement nucléaire, prévu par les accord NeW Start. Pire, il a menacé de réaliser de nouveaux tests si des mouvements nucléaires sont observés du côté des Etats-Unis.