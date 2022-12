"Vladimir Poutine : comment il compte poursuivre la guerre en 2023"

POUTINE. Vladimir Poutine a clairement affiché la volonté de la Russie de poursuivre la guerre en Ukraine en 2023. De nouveaux moyens seront mis en œuvre.

301 jours de guerre et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres à venir. Plus de neuf mois après avoir lancé son "opération militaire spéciale" en Ukraine, Vladimir Poutine n'entend pas baisser les armes. Mercredi 21 décembre 2022, le président russe a organisé une réunion pour définir les objectifs de son armée en 2023, lors de laquelle il a promis des moyens illimités pour ses troupes. "Le pays et le gouvernement donneront tout ce que l'armée demandera", a-t-il affirmé. Parmi les annonces faites, de nouvelles armes destructrices, une augmentation des effectifs militaires et le développement de bases navales… en Ukraine.

Nouvelle arme et renfort des troupes

Lors de cette réunion diffusée à la télévision russe, Vladimir Poutine a surtout annoncé l'utilisation, à part de début janvier, d'un nouveau missile hypersonique : le Zircon. Selon le maître du Kremlin, sa portée est de 1000km. De quoi en faire une arme "sans équivalent dans le monde." Depuis plus de deux ans, l'armée russe testait ce modèle, tiré depuis une frégate ainsi qu'un sous-marin. Un renfort d'armement, couplé à un important déploiement militaire humain.

Le ministre russe de la Défense a déclaré vouloir faire grossir les rangs à 1,5 million de soldats, tandis que l'armée n'en compte environ qu'un million à ce stade. Vladimir Poutine avait déjà annoncé vouloir atteindre 1,150 million de soldats en janvier 2023, mais l'objectif a donc été encore revu à la hausse. Mais tous ne seront pas chargés de combattre en Ukraine. Le président russe a indiqué que les 150 000 hommes suivant actuellement une formation représentaient "une réserve suffisante pour la conduite des opérations". Des opérations qui doivent notamment permettre à la Russie de développer des bases navales militaires en Ukraine, à Berdiansk et Marioupol, sur les bords de la mer d'Azov, comme l'a annoncé le ministre de la Défense.

Ce dernier a ajouté que la Russie était d'autant plus déterminée à poursuivre la guerre en Ukraine car "les militaires russes s'opposent aux forces combinées de l'Occident. La présence croissante de l'Occident à nos frontières et celles de la Biélorussie, et la volonté de l'Occident de prolonger au maximum les opérations militaires en Ukraine afin d'affaiblir notre pays, suscitent une inquiétude particulière." Le soutien permanant de l'Union européenne ainsi que des Etats-Unis à l'Ukraine est, pour les dirigeants russes, la raison de continuer les combats. "Je considère toujours le peuple ukrainien comme un peuple frère. Ce qui se passe est une tragédie, c'est notre tragédie commune. Mais ce n'est pas le résultat de notre politique, c'est celle de pays tiers qui ont tout fait pour désintégrer le monde russe. La confrontation était inévitable", a justifié Vladimir Poutine.