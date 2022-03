Vladimir Poutine : peut-il faire usage de la bombe nucléaire ?

VLADIMIR POUTINE. Le président russe a brandi la menace nucléaire par deux fois, est-ce une intention sérieuse ou seulement une annonce dissuasive ? Est-il vraiment en capacité et en position de déclencher une attaque nucléaire ?

Il a, à deux reprises, fait référence à une attaque nucléaire. Vladimir Poutine envisage-t-il sérieusement de lancer une bombe nucléaire sur l'Europe ? Le 24 février il s'est contenté de rappeler la puissance et la force de frappe de la Russie sur le plan nucléaire et trois jours plus tard il a annoncé la mise en alerte des "forces de dissuasion" qui comprennent un volet nucléaire. Ces discours apparaissent surtout comme des mises en garde et des moyens de faire pression à la fois sur l'Ukraine, pour la pousser à la reddition, et sur l'Europe et les Etats-Unis pour les dissuader d'intervenir. Matériellement, aucune image satellite ne montre des mouvements suspects sur l'armement ou le positionnement de sous-marins ou de bombardiers, mais la Russie est dotée de missiles pouvant à tout moment être armés de têtes nucléaires, alors comment être sûr que la menace n'est pas réelle et imminente ?

Vladimir Poutine peut-il lancer une attaque nucléaire ?

La Fédération de Russie est la première puissance militaire et le plus gros arsenal nucléaire du monde, à ce titre elle est pleinement capable de lancer une bombe nucléaire sur l'Ukraine, l'Europe ou les Etats-Unis. Seulement les capacités techniques ne sont pas le seul facteur à prendre en compte. En théorie, une attaque nucléaire ne doit être lancée que dans un contexte défensif et en octobre 2020, Moscou a signé un document officiel qui liste les quatre cas qui justifient le recours à une attaque nucléaire. A chaque fois la Russie doit percevoir non seulement des capacités menaçantes et nucléaires mais aussi des intentions signalées par l'adversaire. Il sera donc difficile de justifier une attaque de l'Ukraine avec un bombe nucléaire, le pays n'étant pas nucléarisé. En revanche contre l'Europe la menace reste sérieuse car selon le récit que fait la Russie de la guerre, l'Occident adopte un comportement menaçant et prolifère des "déclarations agressives" à l'égard du Kremlin.

Stratégiquement, la menace nucléaire est le dernier avantage que possède Moscou pour atteindre ses objectifs et reprendre le contrôle de l'Ukraine compte tenu des avancées difficiles de l'armée russe en Ukraine et des pressions et sanctions que fait peser l'Occident sur la Russie. Pourtant, Vladimir Poutine sait que s'il lance une attaque nucléaire sur l'Europe ou les Etats-Unis, la Russie sera bombardée en retour et ayant attaqué la première elle écopera du mauvais rôle et sera encore plus isolée de la politique internationale. Selon Nicolai Sokov, expert des armes nucléaires russes au Centre de Vienne pour le désarmement et la non-prolifération, contacté par France 24, "le recours à la menace nucléaire dans le contexte de ce conflit est une terrible erreur qui va faire beaucoup de mal à la Russie et à Vladimir Poutine".

Vladimir Poutine décide-t-il seul de lancer une attaque nucléaire ?

La "mallette nucléaire" est détenue par trois personnes et le trio doit être unanime pour déclencher une attaque nucléaire. Vladimir Poutine, en tant que président de la Fédération de Russie, possède les accès à cette arme mais il doit recueillir l'accord du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et du chef de l'état-major général, Valéri Guérassimov, pour lancer une bombe nucléaire.

Poutine réécrit l'histoire de l'Ukraine

C'est bien le rapprochement entre le gouvernement de Kiev et l'Otan qui est à l'origine de cette guerre déclenchée par Vladimir Poutine mais le président russe réécrit l'histoire pour avoir le beau rôle. Dans son allocution du 27 février 2022, il explique que l'intervention militaire russe a pour but de "protéger les personnes victimes de génocide de la part de Kiev", de "libérer" les Ukrainiens de "l'oppression" et de "maintenir la paix". Plus tôt, le 24 février, il déclarait que "l'Ukraine n'est pas qu'un pays voisin, c'est une partie intégrante de notre culture et de l'histoire de notre pays". Cette vision de "l'unité" entre la Russie et l'Ukraine , souvent évoquée par le chef d'Etat, justifie l'intervention militaire du Kremlin dans le pays frontalier. Moscou n'hésite pas à réécrire l'Histoire de l'union soviétique et de l'Ukraine créée "de toutes pièces par la Russie, plus exactement par la Russie communiste, bolchevique". Les manuels d'histoire décrivent pourtant une création de l'Ukraine en 1910 par l'URSS, lorsque l'empire souhaite organiser les territoires qu'il contrôle militairement comme l'a rappelé le professeur de géopolitique à la Sorbonne, Gérard-François Dumont, à Ouest-France.

Depuis la dislocation de l'URSS, l'Ukraine souveraine s'éloigne de la Russie pour à la place se rapproche de l'Occident, au grand dam de Vladimir Poutine. En cherchant à justifier l'entrée de l'armée russe en Ukraine, celui que l'on surnomme "l'ours russe" explique vouloir "protéger" le peuple ukrainien des "nazis" au pouvoir. La référence renvoie à l'association furtive entre l'Ukraine et l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre Mondiale après la promesse allemande d'aider les Ukrainiens à quitter l'URSS. Aujourd'hui les partis néonazis existent encore mais sont ultra-minoritaires et absents du gouvernement. Selon Juliette Cadiot, directrice d'études à l'EHESS interrogée par France Culture, l'utilisation du terme "nazi" par Vladimir Poutine sert à qualifier tous les politiques nationalistes qu'il tente de faire passer pour "une petite élite néonazie souvent corrompue" pour se placer en sauveur du peuple ukrainien. Le discours fleuve de Vladimir Poutine décrit donc une réalité très différente de celle du terrain.

Biographie courte de Vladimir Poutine

Vladimir Poutine est un homme politique russe et une figure centrale de l'exécutif depuis 1999. Réélu, président de la fédération de Russie pour la quatrième fois en 2018, il occupe le poste depuis 2000 avec une courte interruption entre 2008 et 2012 pendant laquelle il était président du gouvernement, soit l'équivalent du Premier ministre.

Vladimir Poutine naît en 1952 à Leningrad (actuellement Saint-Pétersbourg), dans une famille modeste d'ouvriers. Il suit des études de droit à l'université de Leningrad et obtient son diplôme en 1975. Il intègre ensuite le KGB (les services de renseignement, qu'il quitte en 1991) et devient officier. Il est ensuite envoyé en RDA en 1985, où il travaille sous couverture. Après la réunification de l'Allemagne, Poutine revient à Leningrad en 1990. Lorsque son ancien professeur de droit, Anatoli Sobtchak, est élu maire de la ville en 1991, il lui propose de rejoindre l'équipe en tant que conseiller. Vladimir Poutine devient un membre influent de la mairie et est nommé premier adjoint au maire en 1994, avant de démissionner en 1996. Commence alors une ascension rapide : il entre dans l'administration présidentielle en 1997, est nommé Premier ministre par Boris Eltsine en 1999, puis devient président par intérim après la démission de ce dernier cette même année.

Il est élu président de la Fédération de Russie en 2000, puis réélu en 2004. Il donne plus de pouvoir aux services de sécurité tout en reprenant le contrôle sur les gouverneurs dans les différentes régions. Il bénéficie d'une assez forte popularité, même si la société civile (médias, opposants) est de plus en plus contrôlée par l'État. En 2008, il ne peut se représenter pour un troisième mandat consécutif. Il choisit alors Dmitri Medvedev pour occuper le poste de président et se fait élire Premier ministre. En mars 2012, malgré de nombreuses voix contestataires, il est réélu pour une durée de six ans tandis que Medvedev occupe le poste de Premier ministre.